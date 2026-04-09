yoshikitty 12年連続ノミネート　『2026年サンリオキャラクター大賞』本日より投票開始　YOSHIKI、北海道から日本列島を縦断し「YOSHIKI CHANNEL」生出演

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKI×ハローキティのキャラクター yoshikittyが12年連続でノミネートされた『2026年サンリオキャラクター大賞』の投票が、4月9日（木）11:00より開始となった。投票期間は5月24日（日）まで。スマートフォンやPCなどの端末から、それぞれ毎日1回投票が可能となっている。

yoshikitty投票リンク：

https://ranking.sanrio.co.jp/characters/#profile_yoshikitty

また、投票開始日の本日4月9日（木）20:30より、ニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本含む全世界）にて配信される「YOSHIKI CHANNEL」では、「yoshikitty Special」の生配信が決定。一部はYouTube にて、日本語・同時通訳の一般公開も予定されている。2026年サンリオキャラクター大賞の投票開始にあわせた特別企画として実施され、yoshikittyが出演する。

なお、YOSHIKIは同日、昼に北海道でのスケジュールを経て、その後首都圏へ移動し、夜の番組に生出演する予定となっている。日本列島を縦断するかのような強行スケジュールの中での出演となり、その動向にも注目が集まる。

『サンリオキャラクター大賞』は、サンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、全世界からの得票数によって順位が決定する毎年恒例の人気イベント。1986年にスタートし、今年は90キャラクターが参加する。2009年に誕生したyoshikittyは、日本国内にとどまらず海外でも高い人気を誇り、これまでに総合3位を記録。過去の海外順位ではタイやドイツで1位、イタリアやフランスで2位を獲得するなど、グローバルに支持を広げてきている。

■2026年サンリオキャラクター大賞概要

公式サイト https://ranking.sanrio.co.jp(https://ranking.sanrio.co.jp/)

- 投票期間：4月9日(木)11時 ～ 5月24日(日)23時59分- 初回速報(1～10位)：4月14日(火)13時- 「Sanrio+」限定発表(1～20 位)：4月24日(金)12 時中間発表(1～20位)：5月12日(火)13時

※投票サイト上で「Sanrio+」でログインすると全順位(1～90位)を見ることができます。

結果発表(1～90位)6月28日：(日)13時

※「サンリオフェス 2026 in みなとみらい」にて発表。

詳細は後日公開予定

※各発表時間については変更の可能性があります。

■投票方法

新しくなった投票方法を、以下より動画でご確認いただけます。

「Sanrio＋」会員限定 新しい投票方法について：

https://www.youtube.com/watch?v=8Pqmkdv_4WU

サンリオショップ投票について：

https://www.youtube.com/watch?v=GWdGf1_mib8

※サンリオショップ、サンリオピューロランド、ハーモニーランドでお買い物をして投票すると、1回の投票が3倍でカウントされます。

詳細：https://ranking.sanrio.co.jp/howtovote/

１.公式投票サイトで投票

公式投票サイトから応援したいキャラクターを選び、パソコン・スマートフォンから各キャラクターへ1日1回投票できます。

投票期間：4月9日(木)11時～5月24日(日)

２.サンリオショップ投票（お買い物をしてWEB投票）

サンリオショップ/サンリオピューロランド/ハーモニーランドで1,100円(税込み)以上お買い上げいただくと、550円(税込み)ごとに1回投票できます。「Sanrio＋」会員の方は、お買い上げ後投票サイトにアクセスするとそのまま投票できます。

※ご購入時に「Sanrio＋」会員証のバーコード提示が必要です。※投票サイトで「Sanrio＋」IDでのログインが必要です。

※集計時に1回の投票が3票分としてカウントされます。

「Sanrio＋」会員登録をせず投票だけしたい場合は、店頭レジでもらえる投票2次元コードから投票サイトにアクセスすると、お買い上げ金額に応じた回数分投票できます。

投票期間：4月9日(木)11時～5月24日(日)

３.【「Sanrio＋」会員限定】サンリオオンラインショップ本店でお買い物をしてWEB投票

サンリオオンラインショップ本店でお買い物後、ご注文完了画面に表示される「投票する」ボタンをクリック。投票ページで投票したいキャラクターと票数を選択し、投票できます。サンリオオンラインショップ本店で1,100円(税込み)以上お買い上げいただくと、550円(税込み)ごとに1回投票できます。お買い上げ後投票サイトにアクセスすると、投票期間中であればいつでも好きなタイミングで投票できます。

※集計時に1回の投票が3票分としてカウントされます。

投票期間： 4月9日(木)11時～5月24日(日)

４.いちご新聞で投票

5月号(4月10日(金)発売)、6月号(5月10日(日)発売)についている投票カードを使用して投票できます。ハガキに貼るか封筒に入れてサンリオキャラクター大賞事務局宛に郵送してください。

1枚の投票カードで最大5キャラクターまで投票できます。

※集計時に投票カード1枚につき各キャラクター2票分としてカウントします。※コピー不可

投票期間：4月10日(金)～5月15日(金) 当日消印有効

５.【「Sanrio＋」会員限定】スマイル投票(WEB投票)

投票サイトに「Sanrio+」IDでログインし、スマイルを使って50スマイルごとに1回投票できます。

※投票サイトに初めて「Sanrio＋」IDでログインすると、50スマイルがもらえます。

※スマイルを使ったWEB投票は1回につき2票分としてカウントします。

６.【「Sanrio＋」会員限定】まいにち投票スタンプ チケット投票（WEB投票）

投票サイトに「Sanrio＋」IDでログインしてから通常投票すると、1日1つスタンプがもらえます。5つスタンプを貯めるごとに、「投票チケット」が5枚もらえます。投票開始日の4月9日(木)から毎日欠かさずスタンプを貯めると、投票最終日の5月24日(日)に、コンプリートボーナスとして「投票チケット」が3枚もらえます。

※ 「投票チケット」1枚につき、1回投票ができます。

７.【「Sanrio＋」会員限定】エールチャレンジゲーム チケット投票（WEB投票）

ゲームは、「チラッと☆キャラかくれんぼ」、「とどけ☆エールシュート」、「なかよしキャラクイズ」の3種類です。投票サイトに「Sanrio＋」IDでログインした状態で各ゲームをクリアし、ポイントを貯めると「投票チケット」がもらえます。

※ 「投票チケット」1枚につき、1回投票ができます。

８.【「Sanrio＋」会員限定】ハートあつめ ステージ特典チケット投票（WEB投票）

投票開始以降、投票サイトへ「Sanrio＋」IDで初めてログインした時に「投票チケット」がもらえます。なお、ステージによってもらえる「投票チケット」の数が変わります。「ブロンズ」ステージの場合は1枚、「シルバー」ステージの場合は4枚、「ゴールド」ステージの場合は7枚、「プラチナ」ステージの場合は10枚、「ダイヤモンド」ステージの場合は15枚です。

※投票期間中にステージが上がった場合も「投票チケット」がもらえます。

「シルバー」「ゴールド」「プラチナ」ステージに上がった場合は＋3枚、「ダイヤモンド」ステージに上がった場合は＋5枚がもらえます。

９.サンリオとコラボレーションしている企業のサービスでの投票

サンリオとコラボレーションしている企業のサービスを利用し、投票することもできます。投票期間や投票方法などの詳しい内容は以下URLからご確認ください。

詳細：https://ranking.sanrio.co.jp/howtovote/?anchor=anchor-spot

【YOSHIKI CHANNEL】

「yoshikitty Special」生配信

YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/wRU1PIS0ohA

・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/PH0dGduSMkw

YouTube 一般公開放送（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/pzznhtIMJz0

・英語同時通訳放送 https://www.youtube.com/live/XBE2JWv9B6k

・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2230326

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