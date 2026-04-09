ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、「グランアレグリア」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ファット・カンパニー」より、『ウマ娘 プリティーダービー グランアレグリア 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ウマ娘 プリティーダービー グランアレグリア 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200142&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/

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■ウマ娘 プリティーダービー グランアレグリア 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：27,800円(税込)

□発売日：2027年3月予定

□ブランド：ファット・カンパニー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約260mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：間崎祐介

彩色：たけうちハム

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より「グランアレグリア」を1/7スケールでフィギュア化。

勝負服「すまいる・まい・うぇい！」を纏い、両腕を大きく広げた躍動感あふれるポージングで、彼女の明るく前向きな魅力を表現しました。

ブラックとレッドを基調とした勝負服はゴールドの装飾や各部のディテールまで丁寧に再現し、ショート丈トップスや脚部の造形など健康的で引き締まったスタイルを自然な立体感で仕上げました。

ショートのツインテールは動きに合わせて流れる造形で、どの角度からでも楽しめるシルエットになっています。

台座は彼女の印象的な挨拶であり、勝負服の要素にも取り入れられている「おはマイル」のアイコンをイメージしたデザインとなっています。

また、オプションとしてウィンク顔と勝利ポーズが再現できる腕パーツが付属致しますので、お好みのスタイルでお楽しみください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●ウマ娘 プリティーダービー グランアレグリア 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200142&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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