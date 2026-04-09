住宅ローン支払いを求める彼氏、同棲中の彼女とさらなる衝突…藤本美貴が夫・庄司智春とのスキンシップ事情を赤裸々告白！｜ABEMA『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第6話は本日夜9時放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、2026年4月9日（木）夜9時より放送いたします。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

2026年4月9日（木）放送の第6話では、ナオキとリノのカップルの間に横たわる「お金」の問題がさらに加速。現在、ナオキの購入した家で同棲中の2人ですが、ナオキが住宅ローンを支払い、リノは管理費・生活費を負担。リノは「ナオキが買った家のローンを私が支払うのはどうしても納得できなかった」といいます。

そんな中、第6話では将来新たに家を買うことになった場合の金銭負担についてなどの話に。ナオキが「『自分のお金は自分で使いたい』みたいなメンタルでいると不安になる。払いたくないんだったらしっかり言ってほしい」と切り出すと、リノから「こうやってお金の話をされるのがすごい嫌」という本音が飛び出し波乱の展開に…。これに対し、ナオキも「結婚するんだから絶対必要なことじゃないの？」と不満をあらわにしますが、果たして、価値観がすれ違う2人の話し合いはどのような方向へと向かうのでしょうか？

また、スタジオトークでは、パートナーとのスキンシップ事情についてトークが白熱。藤本美貴が夫・庄司智春との日々のスキンシップについて夫婦の日常を明かすと、スタジオからは驚きと感嘆の声があがります。

さらに、さや香・新山や桜田通らも各々のスキンシップ事情や価値観を告白する一幕も。『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第6話は、本日2026年4月9日（木）夜9時より放送いたします。ぜひご期待ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第6話放送日時：2026年4月9日（木）夜9時～

第6話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKmFVMJmeSZM

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/