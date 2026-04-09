『学園アイドルマスター』より、「月村手毬」が「Luna say maybe」をイメージして待望のフィギュア化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200358&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS・TPR・アクリル・金属棒

原型製作：じょんじ

歌ってきます、プロデューサー。

素直になれない、ひねくれ者の歌を。

『学園アイドルマスター』より、クールでストイックなトラブルメーカー、月村手毬が「Luna say maybe」をイメージして待望のスケールフィギュア化！

力強いポージングと真剣な表情は、ステージに全力で挑む手毬の魅力を忠実に再現。

「Luna say maybe」の衣装の特徴的な網状のスカートやロングスリーブの色味なども見どころです。

初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっており、並べて飾ることでより一層統一感のある展示が楽しめます。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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●学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200358&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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