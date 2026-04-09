『学園アイドルマスター』より、「月村手毬」が「Luna say maybe」をイメージして待望のフィギュア化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200358&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：24,200円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：コトブキヤ
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約250mm(台座含む)
【素材】PVC・ABS・TPR・アクリル・金属棒
原型製作：じょんじ
歌ってきます、プロデューサー。
素直になれない、ひねくれ者の歌を。
『学園アイドルマスター』より、クールでストイックなトラブルメーカー、月村手毬が「Luna say maybe」をイメージして待望のスケールフィギュア化！
力強いポージングと真剣な表情は、ステージに全力で挑む手毬の魅力を忠実に再現。
「Luna say maybe」の衣装の特徴的な網状のスカートやロングスリーブの色味なども見どころです。
初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっており、並べて飾ることでより一層統一感のある展示が楽しめます。
※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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