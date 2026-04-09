『学園アイドルマスター』より、「月村手毬」が「Luna say maybe」をイメージして待望のフィギュア化。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200358&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



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■学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：コトブキヤ


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約250mm(台座含む)


【素材】PVC・ABS・TPR・アクリル・金属棒



原型製作：じょんじ


























歌ってきます、プロデューサー。


素直になれない、ひねくれ者の歌を。



『学園アイドルマスター』より、クールでストイックなトラブルメーカー、月村手毬が「Luna say maybe」をイメージして待望のスケールフィギュア化！


力強いポージングと真剣な表情は、ステージに全力で挑む手毬の魅力を忠実に再現。


「Luna say maybe」の衣装の特徴的な網状のスカートやロングスリーブの色味なども見どころです。



初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっており、並べて飾ることでより一層統一感のある展示が楽しめます。



※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



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●学園アイドルマスター 月村手毬-Luna say maybe- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200358&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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