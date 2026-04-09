KEYUCAのスイーツブランド「ドルチェフェリーチェ」から新作登場！ザクッと食感、甘さと塩気が織りなす“クセになる”１枚。「FLOOM（フルーム）塩キャラメルショコラサンド」3月27日より新発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）がプロデュースするスイーツブランド「DOLCE FELICE（ドルチェフェリーチェ）」は、素材の調和と食感にこだわりぬいた新作スイーツ「FLOOM（フルーム）塩キャラメルショコラサンド」を2026年3月27日(金)より発売いたしました。

DOLCE FELICEのお菓子の開発は、日々の暮らしのなかで「どんな時間に寄り添うお菓子か」を考えるところから始まります。

新作の「FLOOM（フルーム）塩キャラメルショコラサンド」が目指したのは、ほっと一息つくときの静かで贅沢な時間。コーヒーや紅茶と合わせれば、ゆったりとしたおやつ時間に。夜にはウイスキーやブランデーなどのお酒とともに、大人の味わいとしてもお楽しみいただけます。

「FLOOM（フルーム）塩キャラメルショコラサンド」は、一度食べたら忘れられない“クセになる”味わいを実現したお菓子です。香り高いグラスフェッドバターを贅沢に使用したザクッと食感のアーモンドクッキーに、フランス産のゲランドの塩をほどよくきかせたキャラメルショコラをサンド。食べごたえのある贅沢な１枚に仕上げました。ひと口ごとに広がる香ばしさと、甘さと塩気の絶妙なバランスは、日常のふとした瞬間を至福のひとときへと変えるこだわりの自信作です。

「FLOOM（フルーム）」は、英語の「full bloom（満開）」から生まれた商品名です。「このお菓子を通じて、手にとった皆さまの笑顔も満開（フルーム）になりますように」という温かな思いが込められています。

■発売直後より大反響！「予約販売」を受付開始

2026年3月27日の発売開始直後より大変ご好評をいただき、現在、店頭は在庫限り、オンラインショップは一時欠品状態となっております。これを受け、次回入荷分の予約販売を順次開始いたしました。

【商品概要】

商品名：FLOOM（フルーム）塩キャラメルショコラサンド

発売日：2026年3月27日（金）

ラインナップ：

6枚入\990 / 10枚入\1,650 / 18枚入\2,980（税込）

アルコール：不使用

【販売店舗と予約販売について】

・ドルチェフェリーチェ各店舗：販売中(在庫状況は店舗により異なります)。予約も随時受付中。

・ドルチェフェリーチェ楽天市場店 ：4月8日(水)より予約受付中（4月20日(月)より順次出荷予定）

・ ケユカオンラインショップ：4月18日(土)入荷次第、販売開始予定

ドルチェフェリーチェ店舗一覧（https://www.keyuca.com/sweets-t/）

ドルチェフェリーチェ楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/）

ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ（https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx）

FLOOM塩キャラメルショコラサンドのおいしさ ４つの秘密

１.2種のアーモンドが奏でる「ザクッと食感」と豊かな香り

袋を開けた瞬間にふわっと広がる香ばしさの理由は、クラッシュアーモンドとアーモンドパウダーを贅沢にブレンドしているから。噛むほどに素材の旨みが溢れ出す、ザクッとした食感に仕上げました。

２.「グラスフェッドバター※」がもたらすリッチな余韻

牧草を食べてのびのびと育った乳牛のミルクから作られる、グラスフェッドバター※を100％使用。

ゴールデンブラウンの焼き色と、コクがあり豊かな香りとリッチな味わいを実現しました。

※乳牛の栄養管理のため、補助飼料を与える場合があります

３.ベルギー産ショコラとゲランドの塩の絶妙なバランス

キャラメルの濃厚な甘みと、カカオ33％のミルク感豊かなチョコレートのバランスが絶妙なベルギー産キャラメルショコラに、フランス産の「ゲランドの塩」をアクセントに加えました。濃厚な甘みを塩気が引き立てる、まさに“クセになる”味わいです。

画像はイメージです。画像はイメージです。４.やみつきになる味のバランス

香ばしいアーモンド、リッチなグラスフェッドバター、キャラメルショコラ、ゲランドの塩。甘さ×香ばしさ×塩気が重なり合い、1枚のクッキーに豊かな表情と奥行きを与えています。

パッケージのこだわり

DOLCE FELICEのパッケージはすべて花をモチーフに自社デザイナーがひとつひとつデザインをしています。このFLOOMのパッケージはキャラメル・アーモンドをイメージするようなオレンジと、チョコレートのブラウンの２色を使い、「キンセンカ」をイメージしたデザインを採用。キンセンカの花言葉である「慈愛」「静かな想い」を象徴するように、大切な方へのギフトや、自分を慈しむリラックス時間にやさしく寄り添います。

スタッフに食べてもらいました

スタッフに食べてもらった感想を一部ご紹介します。

●歯ごたえがクセになる美味しさ！塩気も相まって１枚食べると２枚目が食べたくなる。コーヒーとの相性がすごく良かったです。（30代女性）

●甘いのがそこまで得意ではない私でも美味しく食べられました。食べ応えのある食感が一枚でも満足感が高くて良いです。食べるたびにほんのりくる塩気が絶妙で、家のおやつでも仕事中のひと休みにも食べたいちょうど良さです。（40代男性）

●生地がザクザクした歯ごたえで、好み。中のクリームに塩を時々感じられて、味に強弱があるというのか、とても美味しいと思った。ママ会の手土産にもちょうど良さそう（40代女性）

ドルチェフェリーチェを代表する人気商品

創業から愛される「FELICE（フェリーチェ） 華やかパウンドケーキ」

ジャパン・フード・セレクションにて2026年2月と2023年11月の２度グランプリを受賞した実力派商品。フルーツやチョコレートなどバラエティ豊かな９種類のパウンドケーキが並び、箱を開けた瞬間の喜びはまるで花束を受け取ったような特別感。さらに、しっとり食感で本格的なおいしさが人気。紅茶とともにお楽しみください。

KEYUCAがプロデュースする「ドルチェフェリーチェ」について

ライフソリューションブランドのKEYUCAがプロデュースするスイーツブランド。

”DOLCE FELICE“とは、「しあわせなお菓子」の意味。

東京、神奈川、埼玉での8店舗と「ドルチェフェリーチェ 楽天市場店」「ケユカ オンラインショップ」にて展開しています。

店舗一覧：https://www.keyuca.com/sweets-t/

ケユカ(ドルチェフェリーチェ)オンラインショップ：https://www.keyuca.com/Page/sweets.aspx

ドルチェフェリーチェ楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/dolcefelice/

Instagram：@dolcefelice_official

https://www.instagram.com/dolcefelice_official/

TikTok:@dolcefelice

https://www.tiktok.com/@dolcefelice

＜お客様からの問い合わせ先はこちら＞

ドルチェフェリーチェ 西武新宿ペペ店

〒160-0021

東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 西武新宿ペペ2F

電話番号：03-6205-5651

URL ：https://www.keyuca.com/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=0107

営業時間：11:00～22:00

ブランド概要KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

今年KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」として、「生活投資財」を提供していきます。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp