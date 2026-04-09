【岩崎本舗】大切な人を喜ばせよう大作戦！感謝が伝わる特別な角煮まんじゅうで美味しいサプライズを届けよう！

株式会社岩崎食品

岩崎本舗(株式会社岩崎食品、本社：長崎県西彼杵郡、代表取締役：岩崎 礼司)は、2026年5月18日(月)まで、初夏にぴったりの限定ギフトを販売中。母の日の贈り物としてもおすすめです。

初夏ギフトイメージ画像詳細を見る :https://0806.jp/event/page/mothersday2026/

今年の初夏限定ギフトは『大切な人を喜ばせよう大作戦～「ありがとう」で咲かせる満開の笑顔～』がコンセプト。美味しさと可愛さを兼ね備えた商品や日常使いできるアイテムとのセット商品など、受け取った際に自然と笑顔になる商品を揃えました。

■感謝の想いは角煮まんじゅうと共に

感謝の言葉を面と向かって伝えるのは照れくさい。そんな方のために、さりげなく思いを伝えられる"特別印付き"の角煮まんじゅうをご用意しました。

2種類の角煮まんじゅう

生地には「ありがとう」の文字と岩崎本舗オリジナルマスコットキャラクター「角煮まんじゅうちゃん」の2種類の印がプリントされています。さらに、角煮まんじゅうちゃんがお花を手にしており、言葉だけでは伝えられない思いも届けることができます。

■母の日に贈るなら

母の日ギフトとして贈るなら「角煮まんじゅう3個セット」がおすすめ。特別印付きの角煮まんじゅうに、ワンランク上の柔らかさが人気の「大とろ角煮まんじゅう」を加えた商品です。

角煮まんじゅう3個セット

「大とろ角煮まんじゅう」は6日かけて仕込み、柔らかくもジューシーな角煮が味わえる一品。じっくり時間をかけることで余分な脂が抜けるため、女性の方でもあっさりと食べることができます。毎日忙しいお母さんに、ほっと一息ついてもらうための贈り物として最適です。

■何気ない日常をもっと楽しく！

保冷バッグセット

保冷バッグセットは、保冷バッグと人気商品を組み合わせたギフト商品。保冷バッグは長崎県内を走る路面電車「角煮まんじゅうちゃん号」をモチーフにしており、窓を覗く角煮まんじゅうちゃんが特徴です。マチが広い設計のため、お弁当入れにも活用できます。

路面電車角煮まんじゅうちゃん

さらには、バッグの中にも同デザインの「路面電車角煮まんじゅうちゃん」を入れ、開けた瞬間の驚きと楽しさを演出。ハーフサイズの角煮まんじゅうのため、家事の合間でも手軽に食べられるのもポイントです。

その他、フレーバー違いの角煮まんじゅうと共に楽しめる商品となっています。

初夏限定のギフト商品は全4種類。大切な人の笑顔を思い浮かべながらお選びいただけます。

〈商品詳細〉

商品名： 角煮まんじゅう3個セット(母の日Aセット)

商品内容：角煮まんじゅう×2個(ありがとう印・角煮まんじゅうちゃん印×各1個)

大とろ角煮まんじゅう×1個

商品価格：2,000円(税込) ※送料。クール代別

商品名： 保冷バッグセット (母の日Bセット)

商品内容：路面電車角煮まんじゅうちゃん(ハーフサイズ3個入り)×1箱

大とろ角煮まんじゅう×1個

チーズ角煮まんじゅう×1個

カレー風味角煮まんじゅう×1個

商品価格：3,700円(税込) ※送料・クール代別

商品名： 角煮まんじゅう6個セット( 母の日Cセット)

商品内容：角煮まんじゅう×6個(ありがとう印・角煮まんじゅうちゃん印×3個)

商品価格：4,700円(税込)※送料・クール代込

商品名；角煮まんじゅう＆丼セット (母の日Dセット)

商品内容：角煮まんじゅう×4個(ありがとう印・角煮まんじゅうちゃん印×各2個)

豚どん×2袋

長崎角煮まぶし×2袋

商品価格：5,650円(税込)※送料・クール代込

■つゆだく角煮まぶし

細かく刻んだ豚肉をコクのある味付けで仕上げた「長崎角煮まぶし」。

このたび、タレを約2倍に増量した新商品「つゆだく角煮まぶし」が公式オンラインショップ限定で登場しました。

ご飯と一緒に味わうだけでなく、タレを「極上の調味料」として活用することで、食卓に老舗の深い味わいが広がります。中でも注目は「角煮焼うどん」。あっという間に、食べ応えのあるメイン料理が出来上がります。商品には活用レシピ本も付いてくるので料理初心者でも安心です。

角煮焼うどん詳細を見る :https://0806.jp/event/page/tuyudaku/

「つゆだく角煮まぶし」は、公式オンラインショップにて4月30日(木)までの期間限定販売です。

〈商品詳細〉

商品名：つゆだく角煮まぶし5袋入

価格：送料・クール代別：2,300円(税込)

送料・クール代込み：3,150円(税込)

※販売は公式オンラインショップのみ

※数量限定

◆長崎角煮まんじゅうとは

＜第28回(1997年)長崎県特産品新作展 最優秀賞受賞＞

＜2019年1月「ながさき手みやげ大賞」 受賞＞

長崎独特の宴会料理「卓袱(しっぽく)料理」のフルコースのなかの一品、東坡肉(とんぽうろう)を「もっと手軽に」「よりおいしく」と願い、岩崎本舗が豚バラ肉をじっくり煮込んだ角煮をふわっとした生地にはさみ込み誕生させました。豚バラ肉には、世界を駆け回り数年かけて探し出した「チリ産 アンデス高原豚」を使用。岩崎本舗専用の醤油や小麦粉を使いできる限り人の手で作り上げ、うまみ調味料(アミノ酸等)を使用せずに独自の味を追求しております。

岩崎本舗URL： https://0806.jp/

【会社概要】

社名： 株式会社岩崎食品(屋号：岩崎本舗)

所在地： 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷1006番地13

代表者： 代表取締役 岩崎 礼司(イワサキ ヒロシ)

創業： 1965年(昭和40年)4月

資本金： 5,000千円

業務内容： 角煮まんじゅうを含む食品の製造・販売

URL ： https://0806.jp/