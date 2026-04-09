富士商グループ10社が「健康経営優良法人認定」を更新

富士商グループホールディングス株式会社

山口県を拠点に展開する富士商グループホールディングス株式会社（本社：山口県山陽小野田市稲荷町10-23 代表取締役：藤田 敏彦）は、グループ各社において推進している健康経営の取り組みの一環として、経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、グループ10社が認定更新を完了したことをお知らせいたします。

富士商グループでは、従業員の健康を企業の重要な経営資源と捉え、グループ全体で健康経営の取り組みを継続して推進しています。

今回の認定更新は、これまで継続的に取り組んできた従業員の健康づくりや職場環境改善などの活動が評価されたものです。

認定を更新した企業は以下の10社です。

１．富士海運株式会社

２．小野田通運株式会社

３．富士商リテールサービス株式会社

４．西部特アス株式会社

５．富士商株式会社

６．富士産業株式会社

７．都市産業株式会社

８．小野田商業開発株式会社

９．富士運輸株式会社

10. エネックス株式会社

富士商グループでは、これらの企業を中心にグループ横断で健康経営の取り組みを進め、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働くことができる環境づくりを推進しています。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進施策を基に、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。

企業が従業員の健康管理を経営的な視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の考え方を普及させることを目的としており、従業員の健康保持・増進を通じて企業の生産性向上や組織活性化を図ることが期待されています。

近年、少子高齢化や働き方の多様化が進む中で、企業における健康経営の重要性はますます高まっています。従業員が健康で安心して働ける環境を整えることは、企業の持続的な成長にとって欠かせない要素となっています。

富士商グループの健康経営の取り組み

富士商グループでは、従業員が心身ともに健康で働き続けられる職場環境づくりを目指し、さまざまな健康経営の取り組みを実施しています。

主な取り組みとして、以下のような活動を行っています。

■ 健康診断受診率の向上

従業員が確実に健康診断を受診できるよう体制を整え、受診率向上を推進しています。健康状態を定期的に把握することで、疾病の早期発見・早期対応につなげています。

■ 健診結果に基づくフォローアップ

健康診断の結果をもとに、再検査や精密検査が必要な従業員に対して受診勧奨を行い、健康リスクの早期改善を図っています。

■ 生活習慣改善への取り組み

食生活や運動習慣、睡眠など、日常生活の改善につながる情報発信や啓発活動を行い、従業員の健康意識向上に取り組んでいます。

■ メンタルヘルス対策

ストレスチェックの実施や相談体制の整備など、心身の健康を守るための取り組みを継続的に実施しています。

■ 安全で働きやすい職場環境づくり

労働環境の改善や安全管理の徹底を通じて、従業員が安心して長く働くことができる職場環境づくりを推進しています。

これらの取り組みを通じて、従業員一人ひとりが健康で活力を持って働くことができる企業づくりを目指しています。

地域に根差した企業としての健康経営

富士商グループは、エネルギー事業、物流事業、不動産事業、サービス事業など、多様な分野で事業を展開する地域商社として、山口県を中心に地域社会とともに成長してきました。

地域に根差した企業として、従業員の健康を守ることは企業活動の基盤であると同時に、地域社会の持続的な発展にもつながる重要な取り組みであると考えています。

従業員が健康で安心して働くことができる環境を整えることで、企業の活力が高まり、その成果が地域経済や地域社会への貢献へと広がっていく――

富士商グループでは、その好循環を生み出す企業でありたいと考えています。

健康経営のさらなる推進に向けて

富士商グループでは、今後もグループ各社が連携しながら健康経営の取り組みを継続し、従業員の健康づくりと働きやすい職場環境の整備を進めてまいります。

また、健康経営を通じて企業の持続的な成長を実現するとともに、地域企業として地域社会の活力向上にも貢献していきたいと考えています。

富士商グループはこれからも、従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働ける企業づくりを目指し、健康経営の取り組みをさらに推進してまいります。

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■ 富士商グループについて

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富士商グループホールディングス株式会社は、山口県山陽小野田市を拠点にし、70年以上にわたり多岐にわたる事業を展開している企業グループです。当社は人と地域のベストパートナーとして、地域社会への深い貢献を大切にし、持続可能な成長を追求しています。将来志向的なビジョンを掲げ、地域社会との調和を大切にする富士商グループホールディングスは、さらなる事業展開と社会貢献に向けて力を注いでいます。

会社名：富士商グループホールディングス株式会社

所在地：〒756-8501 山口県山陽小野田市稲荷町10-23

代表者：代表取締役 藤田 敏彦

HP：https://www.fujisho-ghd.co.jp/