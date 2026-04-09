コンセンサス・ベイス、ブロックチェーンEXPOに出展！Web3・ブロックチェーン事業支援の実績を紹介

コンセンサス・ベイス株式会社

ブロックチェーン技術の専門企業であるコンセンサス・ベイス株式会社（本社：東京都、代表：志茂博、以下「当社」）は、東京ビッグサイトにて開催される「ブロックチェーンEXPO」に出展することをお知らせいたします。

本展示では、当社が日本初のブロックチェーン専門企業として11年以上に渡って手掛けてきたWeb3・ブロックチェーン領域におけるコンサルティング、開発、教育、人材サービスの実績、支援内容を紹介するとともに、企業の新規事業創出を支援する開発やコンサルティング、教育、人材サービスについてご案内いたします。



■ 出展の背景

近年、ブロックチェーン技術は金融(ステーブルコインや証券トークン等)、サプライチェーン、ID管理、デジタル資産など幅広い分野で活用が進んでいます。一方で、多くの企業においては

・どこから着手すべきか分からない

・技術選定や設計が難しい

・PoC止まりで事業化できない

といった課題が存在しています。

当社はこれらの課題に対し、事業構想段階からの伴走支援、スマートコントラクト開発、システム設計・実装まで一気通貫で提供しています。

■ 展示内容

当社ブースでは以下の内容を中心にご紹介いたします。

・ブロックチェーン開発実績（金融・Web3・新規事業領域）

・スマートコントラクト設計・開発・監査支援

・トークン設計・ステーブルコイン関連支援

・DID/VCなど次世代ID基盤の開発支援

また、ブースでは技術相談・事業相談も受け付けており、具体的なユースケースや構想段階のアイデアについてもディスカッション可能です。

■ 来場者へのメッセージ

下記のような課題を持つ企業様は、ぜひ当社ブースにお立ち寄り下さい。

アイデアレベルからのサポート実績が豊富です。

「ブロックチェーンについて何もわからないので、まずは研修を行って欲しい」

「ブロックチェーンやWeb3を活用したいが、詳しくないのでビジネスアイディアを作るとところから支援して欲しい」

「ブロックチェーン・Web3に詳しいエンジニアが社内にない、不足している」

「実証実験で止まってしまい事業化に進めない」

「信頼できる開発パートナーを探している」

「ブロックチェーンに詳しいエンジニアが足りておらず、外注か、人材の提供をして欲しい」

■ 開催概要

展示会名：ブロックチェーンEXPO

会場：東京ビッグサイト

会期：4月15日～17日

ブース番号：12-14

コンセンサス・ベイス株式会社について

コンセンサス・ベイスは2015年に創業し、日本初のブロックチェーン専門企業として、100件を超える開発・コンサルティング実績を有し、上場企業を中心に多くの組織から高い信頼を得ています。

国内外で培った豊富なプロジェクト経験を活かし、ステーブルコインやDeFiなどの最先端領域において、戦略策定から設計・実装・運用までをワンストップで支援。確かな技術力と国際的な知見をもとに、企業のWeb3導入と新たな価値創出を力強く推進しています。

会社概要

社名：コンセンサス・ベイス株式会社

所在地：東京都品川区大崎 3-5-2 エステージ大崎ビル 6F

代表者：志茂 博

事業内容：ブロックチェーン/スマートコントラクトの受託開発、監査支援、ノード運用 ほか

URL：https://www.consensus-base.com/

本件に関するお問い合わせ先

コンセンサス・ベイス株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム(https://www.consensus-base.com/contact/)