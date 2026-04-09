日常に美しく調和する　３段階リクライニング機能を備えたお仏壇「WING LUX」販売開始

株式会社はせがわ

お仏壇・墓石の販売、屋内墓苑の受託販売を手がける株式会社はせがわ（本社：福岡・東京、代表取締役社長：新貝 三四郎）は、株式会社カンディハウス（本社：北海道旭川市、代表取締役社長：染谷 哲義）との共同開発プロジェクト第２弾として、新商品のお仏壇「WING LUX（ウイング ラックス）」を2026年４月下旬から一部店舗で販売いたします。

お仏壇「WING LUX」

開発の背景

～住空間に溶け込み、お位牌や大切な遺品を「美術品」 のように安置する～

本商品は、至高のクオリティを追求する当社のお仏壇ブランド「H PREMIUM（エイチプレミアム）」の待望の新作です。最近ではインテリアに調和するお仏壇が人気ですが、お位牌やお仏具の飾り方に大きな変化はありません。WING LUXは現代の住空間とのさらなる調和を目指し、お位牌や遺品など大切なものを日常の中に安らかに置くことのできる静かなギャラリーのような空間を演出するために開発しました。カンディハウスが展開する、インテリアデザイナー佐戸川 清氏の人気シリーズ「WING LUX」のデザインコンセプトを踏襲し、大切な宝飾品を飾るショーケースのようなガラスケースとお仏具を置くキャビネットを一体化することで、お位牌や思い出の遺品をまるで美術品のようにご安置できるデザインへと進化を遂げました。

日本インテリアデザイン界の重鎮「佐戸川 清」

佐戸川 清 氏

「WING LUX」は、日本のインテリアデザイン界を牽引してきた佐戸川 清氏によるデザインです。

使い手に寄り添う「心地よさ」と「普遍的な美しさ」を両立させるデザインは、カンディハウスを

はじめとした多くの家具メーカーで象徴するロングセラーシリーズを数多く生み出してきました。

家具のプロダクトデザインだけでなく、百貨店やショップの店舗プロデュース、VMD企画、展示会設計まで幅広く手がけるなどインテリア業界の重鎮として多大な実績があります。

カンディハウスのものづくり

カンディハウスは創業以来、国内有数の家具産地であり、ユネスコデザイン都市にも認定された北海道・旭川市でものづくりにこだわってきました。北海道の自然と日本の文化に育まれた美意識をデザインとものづくりに生かした木製家具を世界28カ国・地域に発信しており、ハイクラスな顧客層に多くのファンを持つ世界的なブランドです。SDGsの観点から「自然と調和したものづくり」を強く意識し、2014年から北海道産材の活用を推進する取り組みを続け、その使用率は約80％まで高まりました。今回のお仏壇も北海道ナラ材の木目を生かした商品となっています。

お仏壇「WING LUX」（ウィング ラックス）の特長

お仏具置き台を開けた状態お仏具置き台を閉めた状態ステージを傾けた時の状態／ステージ表面 ベージュステージを水平にした時の状態／ステージ表面 黒

１．３段階リクライニング「チルト式ステージ」

お仏壇の設置場所やお参りをする際の目線に合わせて、ステージを15度・30度・45度に傾けることができ、お仏像やお位牌、故人様が大切にされていた遺品等を最も美しく感じることができる角度で調整できます。ステージを水平にすれば伝統的なお飾りにも対応し、一人ひとりの「お参りスタイル」に寄り添います。

２．光と質感の演出

ステージの裏面には間接照明を配しており、後方から溢れる光が、安置するお位牌や仏像を厳かで柔らかな空気感で包み込みます。また、ステージ表面には上質な人工スエードを採用。「ベージュ」と「黒」の２色を標準装備しており、お部屋の雰囲気やお飾りの内容に合わせて自由に入れ替えてご使用いただけます。

３．北海道産ナラ材×SDGs

今回採用された北海道産ナラ材は、力強く美しい木目が特徴です。緻密な質感がお仏壇に宿り、住空間に温もりを与えており、世代を超えて受け継がれる耐久性を備えています。

＜商品仕様＞

価格（税込）：990,000円

サイズ（cm）：高さ108 × 幅50 × 奥行35

素材：北海道産ナラ 突板貼り

仕上げ：ウレタン仕上げ

販売店舗

■お仏壇のはせがわ 福岡本店

〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町12-192 はせがわビル

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/fukuoka

■お仏壇のはせがわ 銀座本店

〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-6 銀座河合ビル1・2F

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/butsudan/ginza

■お仏壇のはせがわ 大泉学園店

〒178-0063 東京都練馬区東大泉4-26-18 サンパレス大泉1F

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops/161

■お仏壇のはせがわ 雪ヶ谷大塚店

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町11-9 ストークストラーダ雪ヶ谷1F

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops/147

■お仏壇のはせがわ 上尾店

〒362-0032 埼玉県上尾市日の出2-3

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops/26

■お仏壇のはせがわ 春日井店

〒486-0817 愛知県春日井市東野町5-1-6

店舗URL：https://www.hasegawa.jp/blogs/shops/113

株式会社はせがわについて

“「心の平和と生きる力」を自らと人々が実現することを使命とする”という企業理念のもと、お仏壇・お仏具、墓石の販売などの供養事業から終活支援まで、幅広い事業を展開。お客さま一人ひとりに寄り添いながら、「穏やかでやすらぎのあるくらし」を支える取り組みを行っています。

[創業] 1929年9月

[会社設立] 1966年12月

[上場証券取引所] 東京証券取引所スタンダード市場

[事業内容] 仏壇仏具事業、墓石事業、屋内墓苑事業、飲食・食品・雑貨事業、

ピースフルライフサポート事業他

[資本金] 4,037百万円（2025年3月31日）

[売上高] 個別：20,410百万円（2025年３月期）／連結：21,228百万円（2025年３月期）

[店舗数]135店舗（2026年３月31日時点）※飲食事業「田ノ実」含む

[従業員数]1,197名（2025年３月期）

[代表者]代表取締役社長 新貝 三四郎

[コーポレートサイト] https://corp.hasegawa.jp/

[カスタマーサイト] https://www.hasegawa.jp/

しあわせ少女ゆうかちゃん