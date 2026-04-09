地方自治体×コインランドリーで生まれる相乗効果！”洗剤を使わない洗濯”で躍進するwash-plusが「第28回浦安市民まつり」（4/25(土)・26(日)）で広島県三原市と北海道遠別町の商品を販売

株式会社wash-plus第27回浦安市民まつり（2025年）の会場のようす

株式会社wash-plus(本社:千葉県浦安市、代表取締役:高梨健太郎)は、2026年4月25日（土）・26日（日）に開催される第28回浦安市民まつりに出店し、広島県三原市と北海道遠別町の商品を販売します。

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/

関東地域での販売が珍しい人気商品！地域の魅力をPR

毎年、浦安市役所周辺を会場として開催される浦安市民まつりは、グルメや物販、特設ステージでの演舞などで賑わうイベントです。

市内外から数万人が訪れるこのイベントで、ウォッシュプラスが高田馬場で運営する「リレーベース」の出張販売として、広島県三原市と北海道遠別町それぞれの商品を販売します。

関東地域ではあまり取扱いのない人気商品を揃え、地域の魅力をPRします。

取扱い商品（予定）

・むすびスイーツ むすびのチーズプリン

・瀬戸内かんきつ 瀬戸田レモン

・桜南食品 スマックゴールド

・遠別産業振興公社 北の赤いしずく

浦安市民まつりについて第28回浦安市民まつり（2026年）のポスターが浦安市役所などに掲示中

浦安市役所周辺の、浦安公園・文化会館・境川などを会場として、午前10時から午後4時まで開催されます。近隣にて、浦安植木まつり、境川みんなのかわまち春、浦安市消防本部イベントなども同時開催です。

なお、浦安市役所周辺は長時間通行規制が行われ、バスルートも変更になりますのでご注意ください。

詳細は以下をご覧ください。

▼浦安市ホームページ

第28回浦安市民まつり

https://www.city.urayasu.lg.jp/kanko/event/1041612.html

リレーベース広島みはらについて

wash-plusでは、三原市、株式会社空・道・港、三原商工会議所のご協力をいただきながら、地方自治体とコインランドリーという、認知度・ブランディングの全く違うもののかけ合わせで、双方の認知度向上と売上増加に効果をもたらすことを目指し「リレーベース」を運営しています。

「リレーベース 広島みはら 高田馬場店」は、「コインランドリーwash+ 高田馬場店」内に併設された、民間主導型特産品販売ショップとして

・三原市の食を中心とした特産品の販売

・ふるさと納税のPR

・観光スポットや観光コンテンツの紹介

など、三原市のさまざまな魅力を発信しています。

店舗情報

店名：リレーベース 広島みはら 高田馬場店

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-34-3（コインランドリーwash+ 高田馬場店内）

公式Instagram：@relaybase_takadanobaba

事業紹介・お問い合わせ :https://wash-plus.co.jp/

株式会社wash-plus 会社概要

所在地 ： 〒279-0004 千葉県浦安市猫実1-9-5

代表者 ： 代表取締役 高梨 健太郎

設立 ： 2013年5月

資本金 ： 1012万円

事業内容： 総合コインランドリー事業・システム開発

URL ： http://wash-plus.co.jp/



▼過去受賞歴

・「2020年第3回日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産性本部サービス産業生産性協議会）において、優秀賞。

・「2019年度(第37回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「働き方改革、女性の社会進出を支える顧客と繋がるIoTコインランドリー」が評価され、中小企業史上初のIT最優秀賞。

・「CHIBAビジコン2016」において、「アレルゲンフリーを目指すコインランドリー事業のIoT化とその未来」というビジネスプランを掲げて臨み、千葉県知事賞【ちば起業家大賞】。

・「2023年度(第41回)IT賞」（主催：公益社団法人企業情報化協会）では「コインランドリービックデータ×気象データが導く “ダイナミックプライシング”」が評価され、IT賞(顧客・事業機能領域)。

・「ニューズウィーク日本版SDGsアワード2023」（主催：ニューズウィーク日本版）において、洗濯技術のイノベーションがSDGs目標6の水質汚染の削減・水の利用効率改善につながるとして、環境部門賞。

・「サステナブル★セレクション2024」（主催：株式会社オルタナ、一般社団法人サステナ経営協会）において、製品・サービス、企業・組織のサステナブル経営への取組において大きな社会的インパクトを生み出しているとして三つ星に選定。

・「第12回グッドライフアワード2024」（主催：環境省）で「実行委員会特別賞 地球と人への想いやり賞」を受賞。

・「第25回グリーン購入大賞」（主催：グリーン購入ネットワーク（GPN））において、持続可能な調達（消費と生産）を通じたSDGsの目標達成、脱炭素社会やサーキュラーエコノミーの実現に寄与する取組を評価され、大賞を受賞。

・「DXイノベーション大賞2024」（主催：一般社団法人日本オムニチャネル協会）において、身近なコインランドリーにおいて革新的な技術で切り拓く新たな展開を評価され、ベンチャー企業部門 最優秀賞を受賞。

・2025年に国際的な企業認証「B Corp」の認証企業に。社会的および環境的なインパクトについて高い基準を満たすグローバルなビジネスコミュニティの一員として、ビジネスの持つ力でより良い社会実現へ更に貢献。