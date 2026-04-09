【熊本 オフィス内覧会4/14(火)】スタイリッシュな築浅ビル、成長企業の熊本拠点に「HANAZONOビル」

株式会社日商保HANAZONOビル外観

株式会社日商保（本社：東京都港区、以下「日商保」）、株式会社体育堂、株式会社コスギ不動産の3社は、「HANAZONOビル」（熊本県熊本市西区花園1-6-35）にて、2026年4月14日（火）に内覧会を共同開催いたします。

内覧会開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16254/table/96_1_72eaf2a99ec098ff01ab38bc901eef88.jpg?v=202604090251 ]

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熊本が、スタートアップの新しい選択肢になっている。

TSMCの熊本進出を契機に、九州は「新生シリコンアイランド」として国内外から注目を集めています。熊本市は「九州グローバルスタートアップ・エコシステム創出宣言」を推進し、スタートアップの創出・誘致を官民一体で加速中。

首都圏からの移住起業支援金（単身60万円・世帯100万円）も整備され、テック系を中心に熊本初進出・拠点開設を選ぶ企業が増えています。

2023年竣工--高セキュリティ・24時間利用の築浅オフィス

HANAZONOビルは2023年2月竣工の鉄骨造・地上5階建て。美麗でスタイリッシュな外観に加え、権限カードとエレベーターが連動する高度なセキュリティシステムを搭載し、24時間利用が可能です。募集区画の2階A号室は39.63坪のワンフロアで、熊本初進出・支店開設をお考えの法人様にも最適な規模です。

市電・JR・車対応、駐車場計11台確保の好立地

熊本市電B系統「杉塘駅」から徒歩約3分、JR鹿児島本線「上熊本駅」から徒歩約11分。熊本駅や市街中心部へは車で約5分と、マイカー・公共交通いずれにも対応した立地です。駐車場は敷地内1台に加え近隣で最大10台の貸出しが可能で、車通勤が主流の熊本において希少な条件を備えています。

物件概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16254/table/96_2_08a158b76bd1c9f9e2b61261e039a02f.jpg?v=202604090251 ]

■ 株式会社体育堂

所在地：〒860-0047 熊本県熊本市西区春日1-3-1

代表者：代表取締役 木村 圭吾

設立：1966年1月18日

事業内容：スポーツ用品販売、賃貸オフィスビル「HANAZONOビル」の運営

■ 株式会社コスギ不動産

所在地：熊本県熊本市中央区九品寺2-6-57

代表者：代表取締役 小杉 周司

設立：2021年6月1日

事業内容：不動産売買、不動産売買仲介、宅地分譲、賃貸仲介、賃貸管理、不動産証券化、資産運用コンサルタント、第二種金融商品取引業

URL：https://www.kosugi-f.com/

■ 株式会社日商保

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル3階

代表者：代表取締役社長 豊岡 順也

設立：2011年9月16日

事業内容：敷金減額保証サービス「敷金半額くん」「敷金返還くん」の提供、オフィス検索サイト「Growth Office」の運営

URL：https://jpcpg.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社日商保 福岡支店

担当：小池奏惠（こいけかなえ）

TEL：080-4667-5308

福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ8階