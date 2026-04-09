デルタ航空、初のグローバル調査「コネクション・インデックス」を9か国で実施

デルタ航空会社

デジタル上での発見を現実世界での冒険へとつなげ、旅先でより深いつながりを築く――旅行は今、新たな意味を持ち始めています。デルタ航空が発表した新たなグローバル調査レポート「Connection Index: Why We Fly（コネクション・インデックス：なぜ私たちは飛行機に乗るのか）」は、旅をする動機と旅がどのような感情をもたらすのかを探るものです。

本レポートは、デジタルへの傾倒が進む現代において、なぜ旅行者が本物の体験を重視するのか、現実世界での体験に対する要求が強まっている理由を掘り下げています。

多くの日常生活がスクリーン越しに展開される中、旅行者は「実際に世界に出て、自分の目で体験すること」の重要性がますます高まっていると感じています。調査結果からは、人と直接会い、つながりたいという欲求が依然として非常に強いことも明らかになっています。

主な調査結果

・ 世界の旅行者の84％が、世界情勢にかかわらず、新しい場所や人とつながるために旅行したいという強い欲求を感じていると回答。この傾向は特にZ世代およびミレニアル世代で顕著です。(日本は75％で9カ国中最も低い。)

・ 79％が、AIによって多くのコンテンツが生成・改変される時代だからこそ、実際にその場で体験することにより大きな意味を感じると回答しています。（日本は54%で9カ国中最も低い。）

・ 80％が、旅行は新しい人々とのつながりを生み、孤独感を和らげる助けになると回答。特に男性では82％と高い数値を示しています。（日本は「非常にそう思う」の割合が15％と9カ国中最も低い。）

・ 73％が、オンラインで初めて知ったものを実際に見るために旅行をした経験があると答えています。（日本は「何度もある」と回答した人の割合が45％で9カ国中最も高い。）

・ 日本の旅行者の64％が、旅行を自分へのご褒美や特別な贅沢と捉え、理想的な休暇の在り方として、55％が日常から離れ、完全にリラックスして過ごせることを挙げています。（9カ国中最も多い。）

これらの調査結果は、場所や人、そして新たな視点とつながる上で、旅行が今なお大きな役割を果たしていることを浮き彫りにしています。レポート全文（英語）はこちらをご覧ください。https://news.delta.com/sites/default/files/2026-03/delta_connection_index.pdf

調査方法（METHODOLOGICAL NOTES）

本調査は、Wakefield Research（www.wakefieldresearch.com）が、ブラジル、カナダ、イタリア、日本、メキシコ、南アフリカ、韓国、英国、米国の9市場において、旅行者9,000人を対象に実施しました。各市場につき1,000人の回答割当（クオータ）を設定し、2026年2月24日から3月4日にかけて、Eメールによる招待とオンライン調査の形式で行いました。本調査における「旅行者」とは、過去12か月以内に1回以上航空機を利用して旅行をした人を指します。

【国別の回答（一部抜粋）】