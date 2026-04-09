新生活で約5割がストレス増加を実感、約3割が睡眠悪化も──医師が解説

大研バイオメディカル株式会社

日本製の健康食品の開発・販売を手がける大研バイオメディカル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：林東慶）は、新生活（入社・転職・異動・引っ越し等）を経験したことがある方を対象に、「新生活におけるストレス・睡眠・生活習慣の変化」に関する調査を実施しました。

その結果、新生活において約5割がストレスの増加を実感し、さらに約3割が睡眠の質の悪化を感じていることが明らかになりました。

また、本調査結果については、日本睡眠学会所属・総合内科専門医の医師による解説も交え、新生活におけるコンディション管理の重要性について考察しています。

■ 調査結果

約5割がストレス増加を実感、新生活は心身に負担

Q1.これまで新生活を迎えた際、ストレスや疲れは増えましたか？（単一回答）

「新生活を迎えた際、ストレスや疲れはどのように変化しましたか？」という質問に対し、「とても増えた」「やや増えた」と回答した人の合計は49.75％となり、約半数がストレスの増加を実感していることが分かりました。

新生活は環境の変化が大きく、知らず知らずのうちに負担を感じている人が多いことがうかがえます。

約3割が睡眠の質の悪化を実感

Q2. 新生活を迎えた際、睡眠の質はどのように変化しましたか？（単一回答）

また、「新生活を迎えた際、睡眠の質はどのように変化しましたか？」という質問では、「やや悪くなった」「とても悪くなった」と回答した人の合計は30.5％となり、約3割が睡眠の質の低下を感じている結果となりました。

生活リズムの変化や環境の影響により、睡眠にも影響が及んでいることが示唆されます。

最も負担を感じるのは「人間関係」

Q3. 新生活で特に負担を感じたことは何ですか？（複数回答可）

新生活において特に負担を感じたことについて尋ねたところ、最も多かった回答は「人間関係」となりました。

次いで、「新しい仕事・学業」「将来への不安」などが上位に挙げられ、環境の変化に伴う精神的・身体的な負担の両面が浮き彫りとなっています。

セルフケアへの意識も

Q4. 新生活中、コンディション維持のために意識していたことは何ですか？（複数回答可）

新生活中のコンディション維持のための行動については、「睡眠をしっかりとる」「リラックス時間を作る」などの基本的な対策に加え、セルフケアの一環としてサプリメントなどの栄養補助を取り入れるという回答も一定数見られました。

忙しい日常の中で、自分なりの方法で体調管理を行っている様子がうかがえます。

■ 専門医のコメント

日本睡眠学会所属・総合内科専門医

にいじゅく組合診療所

網代 洋一先生

新生活の時期は、環境の変化によりストレスが蓄積しやすく、生活リズムの乱れや睡眠の質の低下を感じる方が増える傾向にあります。

今回の調査結果からも、多くの方が新生活において心身の負担を実感しており、現代のライフスタイルにおいては、従来以上にコンディション管理の重要性が高まっていると考えられます。

本来、こうしたコンディションの維持は、十分な睡眠やバランスの取れた食事を基本とすることが重要ですが、実際には忙しさや生活環境の変化により、それらを十分に実践することが難しいケースも少なくありません。

そのような背景から、近年ではセルフケアの一環として、サプリメントなどの栄養補助を日常的に取り入れる方も増えており、現実的な選択肢の一つとして広がりを見せています。

特に、SNSなどでも話題にのぼることの多いGABA（γ-アミノ酪酸）などの成分は、日々のストレスケアやリラックスを意識する方から関心が寄せられており、生活習慣の一部として取り入れる動きも見られます。

重要なのは、無理に理想的な生活を目指すのではなく、自分の状況に合わせた方法で、継続的にコンディションを整えていくことです。

■ まとめ

本調査から、新生活において多くの人がストレスや生活リズムの変化による影響を受けていることが明らかになりました。

環境の変化が大きい時期だからこそ、無理のない範囲で自分に合った方法を取り入れ、日々のコンディションを整えていくことが重要です。

また近年では、忙しい生活の中でコンディション管理の重要性が高まる中、セルフケアの一環としてサプリメントなどの栄養補助を取り入れる方も一定数います。

ダイケンバイオメディカルでは、こうしたニーズに着目し、日々のリラックスやコンディション維持を意識する方に向けて、3大休息サポート成分であるGABA・セサミン・マグネシウムをたっぷり配合したサプリメントを展開しています。

ダイケンバイオメディカル『GABA＆セサミン』商品詳細はこちら :https://www.daikenshop.co.jp/product/gaba-sesamin

＜商品概要＞

商品名：GABA&セサミン

内容量：120粒（約30日分）

目安量：1日4粒

形状：ハードカプセル

通常価格：4,880円（税込）※1日あたり約162円

製造国：日本

販売者：大研バイオメディカル株式会社

■ 販売チャネル

公式オンラインショップ (初回割引最大59%OFF！)

https://www.daikenshop.co.jp/product/gaba-sesamin

Amazon

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楽天市場

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■ 会社概要

会社名： 大研バイオメディカル株式会社

所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号

代表者： 代表取締役社長 林東慶

設立： 2024年1月22日

事業内容： 健康食品・サプリメントの開発、販売

ブランド名： ダイケンバイオメディカル

公式サイト： https://www.daikenshop.co.jp

お問い合わせ：info@daikenshop.co.jp

■ 調査概要

調査対象：20代～50代の新生活を経験したことがある方

調査方法：インターネット調査（クロスマーケティング社「QiQUMO」を利用）

調査期間：2026年4月

有効回答数：400名

■ 回答者属性

本調査は、男女・年代別に均等割付（各50名）で実施し、計400名から回答を得ました。