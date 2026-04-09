【ラキャルプ】美容家・山本浩未氏と新井ミホがナビゲート「旅して、キレイになる。」兵庫県・淡路島ウェルネスツアー第3弾を開催

株式会社 ラ キャルプ

株式会社ラキャルプ（本社：東京都、代表取締役：新井ミホ）は、ヘアメイクアップアーティスト 山本浩未 氏とともに、「旅して、キレイになる。」をコンセプトとした、新しいウェルネス美容ツアー第3弾「Awaji Wellness Tour」を、2026年6月19日（金）～20日（土）に兵庫県・淡路島にて開催いたします。

本ツアーは、自然・食・美容・セルフケアを組み合わせた体験型プログラムを通じて、外側だけではなく“内側から整う美しさ”にアプローチする、現代女性のために考案された新しい旅のかたちを提案。

■「旅して、キレイになる。」というコンセプト

ラキャルプでは、健康や美容は外側から与えられるものではなく、自分の内側から生まれるものだと考えています。自然に触れ、呼吸を整え、土地の食を味わい、自分と向き合う。

その時間の積み重ねが、未来の自分の健康と美容を育んでいきます。

本ツアーでは、淡路島という特別な場所で「本来の自分に還る」時間を提供していきます。旅を通じて自分を知る、自分の中のキレイを引き出し、帰る頃には自分らしさを手にして開放感に満たされます。

■兵庫県・淡路島というフィールド

舞台となる 淡路島 は、日本のはじまりの島ともいわれ、豊かな自然と食文化に恵まれた土地です。

やわらかな光と風、大地の恵み、静かな時間の流れの中で、日常から離れ、自分自身と向き合う体験を提供します。

■プログラム内容

本ツアーでは以下のような体験を予定しています。

・自然栽培の畑での収穫体験

・地元食材を使った食体験

・美容講座（スチーム美容・メイク講座）

・ウェルネス講座「ゆるナチュ美容塾」

・淡路島の自然・文化に触れる時間

また、山本浩未氏が提唱する

スチーム温顔洗顔メソッドを、朝のプログラムとして実践形式で学べる特別な機会もご用意しています。さらに本ツアーのメインプログラムとして、山本浩未氏によるメイクアップ講座を実施。

年齢や肌質に合わせたベースメイクの整え方や、自分らしさを引き出すメイクのポイントを、プロの視点からわかりやすくレクチャーします。

単に仕上げるのではなく、日常で再現できるテクニックとして持ち帰れる内容が特徴です。

また、新井ミホによる「ゆるナチュ美容塾」では、思考や習慣を整える“心の筋トレ”という視点から、内側にある美しさや心地よさを引き出すウェルネス習慣についてお伝えします。

さらに、参加者にはラキャルプセレクトによる「美容ギフトセット（オリジナルエコバッグ付き）」をご用意しています。

■講師・ナビゲーター

山本浩未

ヘア＆メイクアップアーティスト

雑誌、広告、テレビなど幅広い分野で活躍。独自の美容メソッドやキレイになるための実践的なアドバイスを発信し、多くの支持を集めている。

新井ミホ

株式会社ラキャルプ代表 植物療法士

美容・ウェルネス領域のPRおよびプロデュースを手がける。ウェルネス美容の思想を軸に、イベント・ツーリズム・コミュニティ運営など幅広く展開。

■開催概要

・名称：Awaji Wellness Tour（第3弾）

・日程：2026年6月19日（金）～20日（土）

・場所：淡路島（兵庫県）

・宿泊：洗心和方

・参加費：

スーペリアルーム（1名1室）120,000円（税込）

スーペリアルーム（2名1室）100,000円（税込）

スタンダードルーム（1名利用）110,000円（税込）

・募集人数：14名（最少催行人数12名）

ツアーお申し込みはこちら :https://awajiwellnesstour619.peatix.com/view

■今後の展開

ラキャルプでは、本ツアーを起点に、地域資源と美容・ウェルネスを掛け合わせた「旅してキレイになる。」をテーマに美容軸でのウェルネスツーリズムを全国へ展開していく予定です。

ウェルネスツーリズム過去実施情報 :https://lacarpe.jp/service/#wellness

なお、2026年5月に東京・原宿にて日本最大級ウェルネス美容見本市「第６回 ラキャルプフェス」を開催します。全国からウェルネス関連美容健康ブランドが大集結、体験型のイベントを実施します。

ラキャルプフェス2026公式ホームページ :https://lacarpe.jp/fes/fes2026

主催 ：株式会社 ラ キャルプ

所在地 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-21-10 URA表参道2F

TEL.03-3497-8776

設立 ： 2012年

代表取締役 ：新井ミホ

事業内容：

ウェルネス美容商材の広報、宣伝などマーケティング企画

広告、販促カタログのデザイン制作、営業・プロモーション支援、イベント企画運営

人材教育・商品開発、美容関連コンサルティング全般、

地方創生支援・ウェルネスツーリズム企画運営、

美容関連スクール事業サポート（講師派遣、講演等）等