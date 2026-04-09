SEO戦略を強化する「LeapHand」、デジタル化・AI導入補助金2026に登録（最大2/3補助で導入可能）
株式会社リープ（本社：東京都港区、代表取締役：江川玲大）は、AIを活用したコンテンツマーケティングおよびWEBマーケティングの内製化支援を通じて、中小企業の集客力向上と生産性改善に貢献しています。
この度、当社が提供するコンテンツSEO最適化ツール「LeapHand」が、「デジタル化・AI導入補助金2026（旧：IT導入補助金）」においてIT導入支援事業者として登録され、補助対象ITツールとして正式に認定されました(*1)。
本登録により、「LeapHand」は補助金の通常枠を活用した導入が可能となり、導入費用について最大2/3の補助率で支援を受けることができます。
これにより、中小企業・小規模事業者が抱えるSEO人材不足／コンテンツ制作工数の増大／AI活用の不確実性といった課題に対し、実践的かつ低コストな解決手段を提供します。
また、「LeapHand」は、SEO対策に必要な機能を一体化したコンテンツSEO最適化ツールとして、キーワード選定からコンテンツ設計、生成、分析、改善までのプロセスを一貫して支援し、効率的かつ高品質なSEO運用を実現します。
ぜひ「LeapHand」をご活用いただき、貴社のデジタル戦略およびWEB集客の強化にお役立てください。
(*1)ITツール登録情報：https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL05-0001429
LeapHandとは
「LeapHand」は、SEO対策・コンテンツマーケティングに必要な機能を一体化した、コンテンツSEO最適化ツールです。
キーワード選定からコンテンツ設計、生成、分析、改善までの工程を一貫して支援し、AIを活用した効率的かつ高品質なSEO運用を実現します。
また、従来外注に依存していたSEO業務を内製化し、企業の継続的な集客基盤構築を支援します。
◆月額55,000円～（税込）
▶︎料金プラン：https://leap-hand.com/plan/
LeapHandの主な特徴
競合サイトの上位キーワード調査
AIによるコンテンツ設計・生成
関連キーワードの調査
- コンテンツSEO記事の制作時間を最大95%削減
- AI Overview引用キーワード2,000以上を保有
- SEOコンサルティングの知見をベースに開発
- キーワード選定～改善までのSEO工程を一貫支援
- AIによるコンテンツ設計・生成の自動化
LeapHandの主な機能
コンテンツSEOに必要な主要工程をワンストップで支援します。
- SEOキーワードの収集・分析・提案
サジェストキーワードや関連キーワードを含めて自動で収集・分析し、SEO戦略に最適なキーワードを提案します。
- 競合サイトのSEO分析・比較 （オーガニックKW調査対応）
競合サイトが上位表示しているキーワードを可視化し、自社との差分や機会領域を分析できます。
- 検索上位コンテンツの分析・評価
上位記事の構成・文字数・共起語などを分析し、検索上位化に必要な要素を把握できます。
- AIによるコンテンツ設計・生成
SEOに最適化された記事構成およびコンテンツをAIが自動生成。複数の最新AIモデルに対応し、用途に応じて最適な生成モデルを選択可能です。常に最新のAI性能を活用したコンテンツ制作を実現します。
- SEOスコア分析・改善提案
自社サイトやページのSEO状況をスコア化し、改善ポイントを明確にします。
- サイト構造分析・エラー検出・データ連携
サイト全体の構造把握やエラー検出に加え、Google Analytics・Search Consoleと連携した分析が可能です。
こんな企業におすすめ
「外注費用は抑えたいが、自社だけで成果を出す自信がない」
「AIツールを使いたいが、SEO品質に不安がある」
また、
「今のSEOのやり方が正しいのか分からない」
「AIを使っているが、成果に繋がっている実感がない」
このような課題をお持ちの企業に、LeapHandは最適です。
- SEO対策をしたいが、何のキーワードから手をつけるべきか分からない
- コンテンツを作っているが、検索上位に上がらず手応えがない
- AIツールを使っているが、本当にSEO的に正しいのか不安がある
- 複数のツールや外注を使っており、管理が煩雑で非効率になっている
- 外注コストを抑えつつ、社内で内製化したい
- SEO・コンテンツ・分析が分断されており、全体最適で改善できていない
- WEBサイト全体のSEO状況が把握できず、どのページから改善すべきか分からない
- 限られたリソースの中で、工数や外注費を抑えながら成果を出したい
- AI時代において、今のやり方でSEO成果が出るのか不安を感じている
- これからWEB集客に取り組みたいが、何から始めればいいか分からない
デジタル化・AI導入補助金2026とは
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者の労働生産性向上を目的として、DX推進や業務効率化に資するITツールの導入を支援する制度です。
対象となるITツールは、事務局の審査を経て登録されたものに限られ、導入にあたっては「IT導入支援事業者」と連携して申請を行う必要があります。
また、クラウドサービス利用料やサポート費用も補助対象となります。
参考：https://it-shien.smrj.go.jp/
会社概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/91344/table/6_1_a2fcc8278365dc6dd1cd78ba576799ff.jpg?v=202604090251 ]