SEO戦略を強化する「LeapHand」、デジタル化・AI導入補助金2026に登録（最大2/3補助で導入可能）

株式会社リープ

株式会社リープ（本社：東京都港区、代表取締役：江川玲大）は、AIを活用したコンテンツマーケティングおよびWEBマーケティングの内製化支援を通じて、中小企業の集客力向上と生産性改善に貢献しています。

この度、当社が提供するコンテンツSEO最適化ツール「LeapHand」が、「デジタル化・AI導入補助金2026（旧：IT導入補助金）」においてIT導入支援事業者として登録され、補助対象ITツールとして正式に認定されました(*1)。

本登録により、「LeapHand」は補助金の通常枠を活用した導入が可能となり、導入費用について最大2/3の補助率で支援を受けることができます。

これにより、中小企業・小規模事業者が抱えるSEO人材不足／コンテンツ制作工数の増大／AI活用の不確実性といった課題に対し、実践的かつ低コストな解決手段を提供します。

また、「LeapHand」は、SEO対策に必要な機能を一体化したコンテンツSEO最適化ツールとして、キーワード選定からコンテンツ設計、生成、分析、改善までのプロセスを一貫して支援し、効率的かつ高品質なSEO運用を実現します。

ぜひ「LeapHand」をご活用いただき、貴社のデジタル戦略およびWEB集客の強化にお役立てください。

(*1)ITツール登録情報：https://it-shien.smrj.go.jp/search/tooldetail/?it_tool_numbering=DL05-0001429

LeapHandとは

「LeapHand」は、SEO対策・コンテンツマーケティングに必要な機能を一体化した、コンテンツSEO最適化ツールです。

キーワード選定からコンテンツ設計、生成、分析、改善までの工程を一貫して支援し、AIを活用した効率的かつ高品質なSEO運用を実現します。

また、従来外注に依存していたSEO業務を内製化し、企業の継続的な集客基盤構築を支援します。

◆月額55,000円～（税込）

▶︎料金プラン：https://leap-hand.com/plan/

LeapHandの主な特徴

LeapHandの主な機能

競合サイトの上位キーワード調査AIによるコンテンツ設計・生成関連キーワードの調査- コンテンツSEO記事の制作時間を最大95%削減- AI Overview引用キーワード2,000以上を保有- SEOコンサルティングの知見をベースに開発- キーワード選定～改善までのSEO工程を一貫支援- AIによるコンテンツ設計・生成の自動化

コンテンツSEOに必要な主要工程をワンストップで支援します。

- SEOキーワードの収集・分析・提案

サジェストキーワードや関連キーワードを含めて自動で収集・分析し、SEO戦略に最適なキーワードを提案します。

- 競合サイトのSEO分析・比較 （オーガニックKW調査対応）

競合サイトが上位表示しているキーワードを可視化し、自社との差分や機会領域を分析できます。

- 検索上位コンテンツの分析・評価

上位記事の構成・文字数・共起語などを分析し、検索上位化に必要な要素を把握できます。

- AIによるコンテンツ設計・生成

SEOに最適化された記事構成およびコンテンツをAIが自動生成。複数の最新AIモデルに対応し、用途に応じて最適な生成モデルを選択可能です。常に最新のAI性能を活用したコンテンツ制作を実現します。

- SEOスコア分析・改善提案

自社サイトやページのSEO状況をスコア化し、改善ポイントを明確にします。

- サイト構造分析・エラー検出・データ連携

サイト全体の構造把握やエラー検出に加え、Google Analytics・Search Consoleと連携した分析が可能です。

こんな企業におすすめ

「外注費用は抑えたいが、自社だけで成果を出す自信がない」

「AIツールを使いたいが、SEO品質に不安がある」

また、



「今のSEOのやり方が正しいのか分からない」

「AIを使っているが、成果に繋がっている実感がない」

このような課題をお持ちの企業に、LeapHandは最適です。

デジタル化・AI導入補助金2026とは

- SEO対策をしたいが、何のキーワードから手をつけるべきか分からない- コンテンツを作っているが、検索上位に上がらず手応えがない- AIツールを使っているが、本当にSEO的に正しいのか不安がある- 複数のツールや外注を使っており、管理が煩雑で非効率になっている- 外注コストを抑えつつ、社内で内製化したい- SEO・コンテンツ・分析が分断されており、全体最適で改善できていない- WEBサイト全体のSEO状況が把握できず、どのページから改善すべきか分からない- 限られたリソースの中で、工数や外注費を抑えながら成果を出したい- AI時代において、今のやり方でSEO成果が出るのか不安を感じている- これからWEB集客に取り組みたいが、何から始めればいいか分からない

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者の労働生産性向上を目的として、DX推進や業務効率化に資するITツールの導入を支援する制度です。

対象となるITツールは、事務局の審査を経て登録されたものに限られ、導入にあたっては「IT導入支援事業者」と連携して申請を行う必要があります。

また、クラウドサービス利用料やサポート費用も補助対象となります。

参考：https://it-shien.smrj.go.jp/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91344/table/6_1_a2fcc8278365dc6dd1cd78ba576799ff.jpg?v=202604090251 ]