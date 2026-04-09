東京メトロ沿線で″はじめてのBAR体験″を広げる　アルト・アルコが「はじめてのBARめぐりスタンプラリー」に企画協力

株式会社アルト・アルコ

株式会社アルト・アルコ（以下、「アルト・アルコ」）は、東京地下鉄株式会社（以下、「東京メトロ」）とスマドリ株式会社（以下、「スマドリ」）が２０２６年４月１０日から４月３０日まで実施する体験型企画「はじめてのBARめぐりスタンプラリー」に企画協力しました。本企画は、当社が原案を提案し、企画実現に向けた協力を行ったものです。

● 企画実現までの道のり

東京メトロとの出会い

企画の原案は２０２３年までさかのぼります。アルト・アルコが東京メトロに提案した『モクテルをたどる東京メトロ沿線バー巡り』という企画でした。

東京メトロの社員と企画をブラッシュアップする機会をいただき、企画を精緻化していったものの、このときは実現には至りませんでした。

スマドリのアドバイザリーへ

スマドリとの出会いも、同じ２０２３年のことでした。そこから日本のノンアルコール市場を盛り上げていくには、どのようなことができるかのディスカッションを重ねた結果、２０２４年にアドバイザリー契約を結ばせていただくに至りました。

企画の実現

２０２５年に入り、東京メトロの当時の担当社員が部署異動したことで、アプリを活用した企画として再度打診をいただき、スマドリと東京メトロを繋ぐことで、本企画が実現に至りました。

● 本企画について

「はじめてのＢＡＲめぐりスタンプラリー」ポスター

本企画では、ノンアルコール・ローアルコール・アルコールを問わず、自分に合った楽しみ方でバー文化に触れられる体験型企画です。

一店舗目に表参道のSUMADORI Meetsにご来店いただくと、自身のアルコール適性を知るパッチテストに加え、「バーでのお作法」を学べるミニセミナーを受けることができます。



開催期間：２０２６年４月１０日（金）～４月３０日（木）

参加費：スタンプラリーのシステム利用料はかかりません。

※スタンプラリーに必要な交通費、通信費等はお客様のご負担となります。

※スタンプ取得の条件となる対象店舗バーでのチャージ代、飲食代などは別途お支払いが必要です。

企画LP：https://www.enjoytokyo.jp/article/204800/

参加方法：

１.アプリストアから「東京メトロmy!アプリ」をダウンロードします。

https://www.tokyometro.jp/mobiledevice/smartphone/my/index.html

２.アプリ内のバナーから「はじめてのＢＡＲめぐりスタンプラリー」専用サイトへアクセスします。

３.対象店舗を訪れ、ドリンクを１杯以上ご注文いただいた際にお渡しする二次元コードを読み取るとスタンプを取得できます。

企画の意義

本企画は、初めてバーを訪れる人の心理的ハードルを下げるとともに、飲む人も飲まない人も自分に合った選択肢で同じ場を楽しめる体験を広げることを目的としています。

対象店の紹介

１．SUMADORI Meets

【URL】https://sumadori-meets.jp

【最寄駅】東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅

【住所】東京都渋谷区神宮前４-１１-６ プレファス表参道 ２階

【紹介文】自分らしいお酒との付き合い方や楽しみ方に出会える場所

２．カカオテール

【URL】https://cacaotail.com/shop/

【最寄駅】東京メトロ東西線 門前仲町駅

【住所】東京都江東区門前仲町１丁目１４－８下田ビル １F

【紹介文】カカオとカクテルが出会う、大人のデザートバー

３．フランクバー

【URL】https://lawrys.jp/pages/frank-bar

【最寄駅】東京メトロ銀座線・南北線 溜池山王駅

【住所】東京都港区赤坂１丁目１１-７ 赤坂インターシティＡＩＲ Ｂ１Ｆ３B

【紹介文】人気レストランローリーズのアメリカンスタイルのカフェ&バーラウンジ

４．EDEN CELLAR

【URL】https://www.instagram.com/eden_cellar_kagurazaka/

【最寄駅】東京メトロ東西線 神楽坂駅

【住所】東京都新宿区神楽坂６丁目３９ エキューラ神楽坂１階

【紹介文】まるで楽園のような、落ち着きのある空間の中で、至高の一杯が楽しめるバー

５．バーカクテルブック新宿

【URL】https://www.instagram.com/bar_cocktailbook/

【最寄駅】東京メトロ丸ノ内線 新宿駅

【住所】東京都新宿区西新宿７丁目５ー５ プラザ西新宿201

【紹介文】★４．９ 気さくなチャンピオンと絶品カクテルのお店！

● アルト・アルコについて

(株)アルト・アルコ ロゴ

２０１８年に創業したアルト・アルコ（ https://www.alt-alc.com ）は、日本でいち早く世界的なノンアルコールドリンクのトレンドを取り入れ、「飲めない日も酔える日へ」をミッションに掲げるノンアルコール文化を創造する会社です。

ノンアルコールドリンクの製造・輸入卸・通販・コンサルティング事業など様々な取り組みを通じて、新しいノンアルコールドリンク市場を切り拓きます。