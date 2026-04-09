新開発「エクセルフローガード」採用で風速約20％※1向上。風の直進性を高めたサーキュレーション扇風機2機種を発売

株式会社ツインバード

株式会社ツインバード（代表取締役社長 野水重明 本社：新潟県燕市）は、「感動シンプル」ラインより、新開発の「エクセルフローガード」を採用したサーキュレーション扇風機2機種（EF-J951W／EF-J952W）を2026年4月21日（火）に発売予定です。

【商品ページ】

https://store.twinbird.jp/products/efj951

https://store.twinbird.jp/products/efj952

近年、夏場の気温上昇と電気代の高騰を背景に、エアコンを扇風機やサーキュレーターと併用することで冷暖房効率を高める節電スタイルが定着してきました。こうした中で弊社は、飛行機の高効率翼型のメカニズムを落とし込んだ「エクセルブレード」を搭載するサーキュレーター、扇風機のラインナップを展開しており、特に静音性が利用者から支持されています。

一方で、”静かだが風の強さが物足りない”という声も寄せられていました。これを受けて、本製品では前ガードの設計を見直し、新たに「エクセルフローガード」を開発しました。「エクセルフローガード」は、ジェットエンジンの“静翼※2”から着想を得て設計し、空気抵抗を抑えながら風の向きを整えます。これにより、風の直進性が高まり、運転音を上げずに風速が従来機種と比較して約20％※1向上しました。

上位モデルのEF-J951Wには、就寝時に直接風を当て続けない「おやすみ空間モード」を新たに搭載しています。このモードは、風量を段階的に調節しながら送風方向を自動で真上方向に切り替え、室内の空気を循環させます。体を冷やしすぎるのを防ぎ、エアコン併用時の温度ムラを抑えて、快適な睡眠環境を整えます。

両機種とも10段階+サーキュレーションモード計11段階の風量調節が可能で、リビングから寝室、空気循環まで一年中活躍します。前後ガードと羽根は水洗いに対応しており、手軽にお手入れができます。

本製品は、「エクセルフローガード」と「エクセルブレード」を組み合わせ、運転音を抑えて風をより遠くまで届けることができ、一年を通じて快適な室内空間を提供します。

※1 当社従来品EF-E951/EF-E952と比較。※2 気流を整える回転しない羽根のこと

●EF-J952Wには風量を自動で段階的に下げる「おやすみモード」を搭載しています。

商品特長

風の直進性を高める新設計『エクセルフローガード』

「エクセルフローガード」は、ジェットエンジンの"静翼※1"の考え方を取り入れて、騒音の原因になりやすいガード通過時の空気抵抗を抑えています。風の直進性を高める独自設計の流線型形状を断面に採用することで、運転音はそのままに、風速を従来機種より約20％※2向上させました。

※1 気流を整える回転しない羽根のこと ※2 当社従来品EF-E951/EF-E952と比較。

大風量で静か※な9枚羽根「エクセルブレード」

「エクセルブレード」は、ジェットエンジンの羽根を設計する専門企業ターボブレード社と共同開発し、で効率的に風を送るため、羽根の先端から根元ま最適な断面形状・角度となるよう精密に設計しています。抵抗を抑えて空気をスムーズに流し、騒音の発生を低減しています。また、羽根枚数を増やすことで、羽根一枚あたりの負荷を分散しています。これらの送風効率の高い設計により、大風量と静音性※を両立しています。

※静か・静音とは35dB未満の風量8以下の場合を指します。最大風量運転時（サーキュレーションモード）の場合46dB。●試験方法：JIS Z 8731:2019に基づく自社測定。（いずれも首振りオフ）

新搭載「おやすみ空間モード」で、朝まで心地よく

EF-J951Wのおやすみ空間モードは、就寝中の風向と風量を自動制御する機能です。モードを設定すると、風量が段階的に下がり、送風方向が真上に向きます。その後、徐々に風量を上げながらサーキュレーション運転に切り替わり、天井付近にたまった空気を循環させて温度のムラを抑制します。風が体に直接当たり続けないため、エアコン併用時にも冷えすぎることなく快適な眠りをサポートします。

製品詳細

製品名：サーキュレーション扇風機3D

品番：EF-J951W

カラー：ホワイト

JAN：4975058995119

価格：オープン価格

●製品寸法[W×D×H]：約350×350×905mm(高さ最小時：約740mm)

●製品質量：約4.4kg

●上下首振り角度：約100°(自動)

●左右首振り角度：約45°、75°、120°(自動)

●消費電力：19W

●羽根枚数：9枚

●羽根径：約30cm

●最小運転音：20dB以下(風量1、首振りオフ)

●ファンモーター：ブラシレスDCモーター

●風量切替：10段階、サーキュレーションモード(計11段階)

●高さ調節：7段階

●オフタイマー：約1、2、4、8時間(オートオフタイマー24時間自動設定)

●オンタイマー：約2、4、6、8時間

●搭載モード：リズム、おやすみ空間、サーキュレーション

●その他機能：チャイルドロック、転倒オフ機能

製品名：サーキュレーション扇風機

品番：EF-J952W

カラー：ホワイト

JAN：4975058995218

価格：オープン価格

●製品寸法[W×D×H]：約350×350×925mm(高さ最小時：約730mm)

●製品質量：約3.4kg

●上下首振り角度：上方向約90°・下方向約10°(手動)

●左右首振り角度：約45°、75°、120°(自動)

●消費電力：17W

●羽根枚数：9枚

●羽根径：約30cm

●最小運転音：20dB以下(風量1、首振りオフ)

●ファンモーター：ブラシレスDCモーター

●風量切替：10段階、サーキュレーションモード(計11段階)

●高さ調節：8段階

●オフタイマー：約1、2、4、8時間(オートオフタイマー24時間自動設定)

●オンタイマー：約2、4、6、8時間

●搭載モード：リズム、おやすみ、サーキュレーション

●その他機能：チャイルドロック、転倒オフ機能

シンプルって、こんなに豊かだ。「感動シンプル」

「シンプル」であること。それは、自分にとって、本当に必要なもの。本質を見極めた先にあるもの。自分の生活にぴったりフィットし、日々を豊かにしてくれるもの。そんな家電の本質を追求して誕生したベーシックラインが「感動シンプル」です。使う人の気持ちに寄り添って、とことん考え抜いた“快適さ”は、長く使える品質と機能、そしてタイムレスなデザインというカタチとなって、あなたの日常生活に、発見と感動をお届けします。

「感動シンプル」ブランドサイト：https://brand.twinbird.jp/(https://brand.twinbird.jp/)

企業情報

株式会社ツインバード

1951年に新潟県燕三条地域にて、メッキ加工業として創業。1984年からは本格的に家電事業に参入。以降、お客様の声に真摯に耳を傾けた商品開発と、職人たちによって受け継がれた確かな技術力で、お客様にご満足いただける製品・サービスを提供しています。

2021年から「本質的に価値ある家電を追求する」という想いのもと、リブランディングを始め、社名も新たに「新生・ツインバード」への転換を加速していきます。

ものづくりの土壌、燕三条

燕三条（新潟県 燕市・三条市）は、金属加工技術で知られ、日本を代表するものづくりの町です。わたしたちは、時代変化に寄り添い、新たなニーズに応えつづける燕三条の職人たちと共創することで、感動や快適を生み出すものづくりを目指しています。

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