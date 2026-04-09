4.8万円で4,000社にアプローチ、AIがフォームDMを自動送信するMIKOMERU（ミコメル）のCSV検索機能にWebサイトのURLからフォームURLを自動取得する機能を追加

株式会社マルジュ

AIフォームDM自動化ツールMIKOMERU詳細を見る :https://www.maru.jp/mikomeru/?ref=1

MIKOMERU CSV検索機能がバージョンアップ

CSVをアップロードするだけで、問い合わせフォームURL等の会社情報を自動取得する機能がさらに便利になりました。

これまで： 企業名（および所在地）での検索のみ

これから： 上記に加え、お手持ちのリストにある「サイトURL」での検索も可能に

今回の機能追加で「企業サイトURLのリストはあるけれど問合せフォームを探すのが手間」といったシーンに対応し、リストの精度と収集スピードが大幅に向上します。

※会社名で検索、URLで検索選択部分イメージ

◇AIフォームDM自動送信ツールMIKOMERU（ミコメル）とは

MIKOMERUは、企業のHPの問い合わせフォームに対するDM営業をAIが自動送信してくれるツールです。

4.8万円～で4000件以上の企業にアプローチが可能（1件あたり12円～）、自社での作業やフォームDM代行などに比べ、時間を大幅に短縮しながら低コストで大量の営業ができるため、新規案件の獲得効率を最大化します。また独自チューニングしたAIを使うことでRPAなどに比べ高い送信成功率を実現しています。

さらに、最大の特長は「リスト取得機能」です。MIKOMERUが保有する、問い合わせフォームURL付きの膨大な企業データベースを制限なしでご利用可能です。

自社リストがなくても、ターゲットを絞り込んですぐにフォームDMを開始できます。また、社名やURLからAIがフォームを自動特定する機能も備えているため、リスト作成の手間を削減し、スピーディーな営業展開を支援します。

MIKOMERUで解決できる課題

- より多くの企業に営業したい、より多くの見込み案件を取りたい- フォームDMを始めたいが、自社でやるには時間も人員も足りない- フォームDMを代行業者に外注しているが、費用が高く送信完了までの時間もかかる- フォームDMをツールで実施しているが、より多くの企業に低コストでアプローチしたい

MIKOMERUでフォームDM営業を自動化することで、人的、金銭的コストを削減しながらこれまで以上に多くの企業に素早くアプローチが可能になります。

新規案件の獲得に加え、営業リソースを商談など他の重要な活動に集中させることができるため、成約率や売上の向上、さらにはコスト削減による利益拡大が見込めるAIフォームDMツール、MIKOMERUをあなたも使ってみませんか？

お問い合わせお待ちしています。

MIKOMERU料金表

お問い合わせ先

MIKOMERUサービスページ：https://www.maru.jp/mikomeru/?ref=1

多様化・複雑化するIT業界において、システムを企画・設計段階から運用・管理まで総合的に支援し、開発を中心としたコンサルティングトータルマネジメント事業を展開しています。



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MIKOMERU担当まで

Tel：06-6258-2246（大阪）

Tel：03-6772-2226（東京）

E-mail：mikomeru@maru.jp

詳細を見る :https://www.maru.jp/mikomeru/?ref=1

株式会社マルジュ

26年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」さらに新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。

さらにANDASUで得たAIの知見を活かし新規開拓に役立つフォームDM自動送信ツール「MIKOMERU」をリリースいたしました。