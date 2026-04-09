【ロフト】全国のロフトで「LOFTOY SHOW(ロフトイショー) 2026 SS」開催！グローバル ポップカルチャーフィギュアが大集積！
株式会社ロフト(渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、国内外のグローバルポップカルチャーフィギュアの新商品や日本先行販売の商品を集積した「LOFTOY SHOW(ロフトイショー)2026 SS」を、2026年4月18日(土)より5月29日(金)まで、全国のロフト172店舗及びロフトネットストアにて展開いたします。
「LOFTOY SHOW 2026 SS」は、アジア・海外16ブランド及び国内７ブランド含む計23ブランドで、最大約 250 種類のフィギュアが集結。「TOYZERO＋(トイゼロプラス)」や「SIMONTOYS(サイモントイズ)」「Hot Toys」などロフト新規展開のブランドなど海外からの人気の高いフィギュアブランドが勢ぞろいします。
また、4月9日(木)よりLOFTOY SHOW公式インスタグラム(＠loft_loftoyshow)を開設します。「LOFTOY SHOW」の最新フィギュア情報を随時配信予定です。
(https://www.instagram.com/loft_loftoyshow/(https://www.instagram.com/loft_loftoyshow/) )
＜「LOFTOY SHOW 2026 SS」概要＞
■展開期間：4月18日(土)～５月29日(金) 計49日間 ※在庫がなくなり次第終了
■展開店舗：渋谷ロフト・銀座ロフト・新宿三丁目ロフトをはじめ全国のロフト172店舗及びロフトネットストア(特設サイト: https://www.loft.co.jp/store/c/cfb200007/(https://www.loft.co.jp/store/c/cfb200007/) )
■ブランド展開数：最大展開23ブランド ※店舗により展開規模は異なる
【アジア海外ブランド(16ブランド)】
●新規展開 TOYZERO＋(トイゼロプラス)
2014年香港で誕生したTOYZERO＋(トイゼロプラス)。ハイクオリティなコレクタブルトイを展開し、2019年からは人気のブラインドボックスシリーズでファンを魅了するTOYブランドが登場。
ルル・ザ・ピギーアニマルパペットキーチェーンシリーズ(TOYZERO＋）
ルル・ザ・ピギーアニマルパペットキーチェーンシリーズ(TOYZERO＋）
エスターバニーPletzelシリーズ(TOYZERO＋）
エスターバニーPletzelシリーズ(TOYZERO＋）
●新規展開 SIMONTOYS(サイモントイズ)
若年層のトレンドを捉えたIPの企画から展開・運営まで行うブランド「SIMONTOYS(サイモントイズ)」。「NINIZEE(二二)」や「TEENNAR(ティーンナー)」など、個性豊かな人気キャラクターを数多く輩出。 「SIMONTOYS, FULL OF JOYS」を掲げ、未知への好奇心と遊び心を大切にした新ブランド。
TEENNAR（ティーンナー)(SIMONTOYS）
TEENNAR（ティーンナー)(SIMONTOYS）
TEENNAR（ティーンナー)(SIMONTOYS）
●新規展開 Hot Toys ※展開時期5月予定
2000年に創業した香港トイブランド。さまざまなIPを個性豊かなデザインで展開するグローバルフィギュアブランド。
●新商品 POPMART
世界のポップカルチャーとエンターテイメントの分野をリードし急成長を遂げている、国際的なアートトイブランド。新商品が登場。
●新商品 TNT SPACE
「Dora(ドーラ)」「Rayan(ラヤン)」などヒット商品やシリーズから新商品が登場。
Dora(ドーラ）(TNT SPACE)
Dora(ドーラ）(TNT SPACE)
Dora(ドーラ）(TNT SPACE)
Rayan(ラヤン) (TNT SPACE)
Rayan(ラヤン) (TNT SPACE)
Rayan(ラヤン) (TNT SPACE)
●新商品 HEY ONE
「OZAI(オーザイ)」「MIMI」のヒット商品やシリーズの新商品が登場。
OZAI(オーザイ）(HEY ONE)
OZAI(オーザイ）(HEY ONE)
OZAI(オーザイ）(HEY ONE)
●娃三岁/Baby Three
ローズマリンタウン(Baby Three)
リトルスピリット(Baby Three)
●blokees
●TOPTOY
クロミちゃん人狼ゲームフィギュア(TOPTOY)
クロミちゃん人狼ゲームフィギュア(TOPTOY)
クロミちゃん人狼ゲームフィギュア(TOPTOY)
●FINDING UNICORN
SHINWOO ラグベアクリニック(FINDING UNICORN)
●52TOYS
●SOAP STUDIO
パワーパフガールズ(SOAPSTUDIO）
パワーパフガールズ(SOAPSTUDIO）
パワーパフガールズ(SOAPSTUDIO）
●FUNISM
モルチーズ（FUNISM）
モルチーズ（FUNISM）
●JINART
●BECOFUN
●BEAST KINGDUM
【国内ブランド(7ブランド)】
●TAPIOKA PARADISE
●TOKOTOYZ
●メディコムトイ
●スミスキー
●ソニーエンジェル
●リーメント
●ケンエレファント