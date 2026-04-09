【都ホテルズ＆リゾーツ】オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ│チェーン加盟1周年記念 宿泊優待20％OFFキャンペーン実施

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテルズ＆リゾーツでは、沖縄のオリオンホテル モトブ リゾート＆スパ（所在地：沖縄県国頭郡本部町備瀬148-1）のチェーン加盟1周年を記念し、都プラス会員限定の宿泊優待「ORION×MIYAKO 1周年記念 宿泊優待20%OFFキャンペーン」を実施します。都ホテルズ＆リゾーツのキャンペーン専用ページからの予約限定で、2026年5月11日（月）から7月17日（金）までの宿泊を、通常価格より20％OFFで提供します。

同ホテルは、目の前に広がるエメラルドグリーンの海と全室オーシャンビューの客室が魅力のリゾートです。全室スイートのクラブウイングでは、ワンランク上のラグジュアリーな滞在と非日常のひとときを提供。2026年5月1日（金）にリニューアルするメインダイニングでは、地元食材と多様な食文化が融合したブッフェをお楽しみいただけます。

沖縄美ら海水族館をはじめ、自然豊かな観光スポットが周辺に点在し、多彩なアクティビティが揃うロケーションも魅力のひとつです。この機会に、リゾートステイと沖縄観光、両方を満喫できるオリオンホテル モトブ リゾート＆スパで、特別なひとときをお過ごしください。

詳細は別紙をご覧ください。

■都プラス「ORION×MIYAKO 1周年記念 宿泊優待20%OFFキャンペーン」概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23303/table/2178_1_393ccbd5147e675dac1686408edbcf63.jpg?v=202604090251 ]詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/lp/orion_campaign2604/■「オリオンホテル モトブ リゾート＆スパ」についてホテル外観クラブウイング客室イメージ

沖縄本島北部、緑豊かな本部町（もとぶちょう）に位置する、オリオンビールが手がける全室オーシャンフロントのリゾートホテルです。全室50平米以上のゆとりある客室をはじめ、多彩なレストラン、海洋リトリートメントスパ、屋内外プール、天然温泉など、充実した施設を完備。全室スイートのクラブウイングでは、専用駐車場、ラウンジ、プールを備えたワンランク上のラグジュアリーステイを提供します。那覇空港から車で約100分。「エメラルドビーチ」や「沖縄美ら海水族館」といった人気観光スポットも徒歩圏内に位置し、沖縄観光の拠点として最適なロケーションです。「JUNGLIA OKINAWA（ジャングリア沖縄）」のオフィシャル・パートナー・ホテルとしても、沖縄をより深く楽しむための滞在をサポートします。

[NEWS] レストランリニューアル│オープン予定：2026年５月１日（金）

The Orion Brasseries & Table（オリオン ブラッスリー＆テーブル）

醸造所併設のにぎやかなレストランを意味する「Brasserie（ブラッスリー）」を名に冠したメインダイニング「The Orion Brasseries & Table」。やんばるの豊かな自然と文化を背景に、地元の食材と多彩な食文化が融け合った沖縄ならではのブッフェを、１日中楽しめるオールデイダイニングです。オリオンビール名護工場で製造された新鮮な「オリオン ザ・ドラフト」はフリーフローでご提供。本部の美しい海と夕陽を望みながら、沖縄を五感で感じる食体験を楽しめます。

※掲載のCGパースは完成予想イメージです。施工上等の理由により変更となる場合があります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23303/table/2178_2_b8cebf84a82feb60206dbe57a5c4b623.jpg?v=202604090251 ]■「都ホテルズ＆リゾーツ」について

都ホテルズ＆リゾーツは、1890年創業 京都・蹴上の遊園“吉水園”（現ウェスティン都ホテル京都）をルーツに持ち、国内22施設、海外2施設を展開する株式会社鉄・都ホテルズのチェーンブランドです。伝統と品位を受け継ぐフルサービスホテル「都ホテル」、都市滞在を快適にする「都シティ」、非日常のくつろぎを提供する「都リゾート」の3つのカテゴリを通じて、地域に根ざした上質な滞在体験を提供しています。入会費・年会費無料の会員プログラム「都プラス」も運営しています。

公式HP https://www.miyakohotels.ne.jp/

公式Instagram https://www.instagram.com/miyakohotel_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/miyakohotels.and.resorts/

■都ホテルズ＆リゾーツ ロイヤリティプログラム「都プラス」について

都プラスは、都ホテルズ＆リゾーツの国内22ホテルおよび米国２ホテルで利用できる会員プログラムです。宿泊・レストラン・バーなどで100円（税抜）のご利用につき10ポイントの加算、1ポイント＝1円からお支払いに利用いただけます。 また、宿泊数や利用金額に応じたステータス制を導入しお客様一人ひとりに寄り添ったサービスをご提供します。宿泊予約やクーポン配信機能を備えた公式アプリのご登録でさらに便利でおトクにご利用ください。

◎ただ今、公式アプリ新規入会キャンペーン実施中│500円分のポイントクーポンを進呈（5/31まで）

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/topic/event/218/