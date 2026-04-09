雷鳴が轟く前に、危険を警告。携帯型雷検知警報器 雷アラート 新発売のお知らせ

小林薬品株式会社

近年、アウトドア中の落雷事故が増えています。特に夏の雷雨では、雷鳴が聞こえた時には

すでに危険が迫っています。「雷アラート」は高感度センサーを搭載し、雷の接近をいち早く

検知することで、的確な避難判断を支援して落雷事故を防ぐために開発されました。

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RABLISS KO413 携帯型雷検知警報器 雷アラート

【商品特長】

【商品仕様】

【重要な注意事項】

最大40km先から、雷の放電による電磁波を検知します。距離に合わせて、３段階の危険度で警告を発します。超小型軽量設計なので、持ち運びにも適しています。屋外/屋内のモード切替で使用場所に合わせた最適設定に。IP54の防塵・防水設計。イベント会場やスポーツ、アウトドアなど、様々なシーンでの雷対策に。