雷鳴が轟く前に、危険を警告。携帯型雷検知警報器 雷アラート 新発売のお知らせ
小林薬品株式会社
最大40km先から、雷の放電による電磁波を検知します。
距離に合わせて、３段階の危険度で警告を発します。
超小型軽量設計なので、持ち運びにも適しています。
屋外/屋内のモード切替で使用場所に合わせた最適設定に。
IP54の防塵・防水設計。
イベント会場やスポーツ、アウトドアなど、様々なシーンでの雷対策に。
近年、アウトドア中の落雷事故が増えています。特に夏の雷雨では、雷鳴が聞こえた時には
すでに危険が迫っています。「雷アラート」は高感度センサーを搭載し、雷の接近をいち早く
検知することで、的確な避難判断を支援して落雷事故を防ぐために開発されました。
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RABLISS KO413 携帯型雷検知警報器 雷アラート
【商品特長】
最大40km先から、雷の放電による電磁波を検知します。
距離に合わせて、３段階の危険度で警告を発します。
超小型軽量設計なので、持ち運びにも適しています。
屋外/屋内のモード切替で使用場所に合わせた最適設定に。
IP54の防塵・防水設計。
イベント会場やスポーツ、アウトドアなど、様々なシーンでの雷対策に。