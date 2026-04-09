【米国ランニングシューズブランド“BROOKS”】ロードの定番「Ghost」発、トレイル対応の新モデル「GHOST TRAIL」登場！

アキレス株式会社

米国ランニングシューズブランド「BROOKS（ブルックス）」は、人気ロードモデル「Ghost（ゴースト）」シリーズの履き心地を踏襲しながら、トレイルにも対応した新モデル「GHOST TRAIL（ゴースト トレイル）」を、2026年4月17日（金）より発売いたします。

「Ghost」シリーズは、BROOKSを代表するロードランニングシューズとして、長年にわたり多くのランナーに支持されてきた定番モデルです。ソフトでスムーズな履き心地と安定感のある走行性能を兼ね備え、日々のトレーニングから長距離ランまで幅広く対応。そのバランスの取れた性能により、初心者から上級者までレベルを問わず選ばれ続けています。

本モデルは、そうした「Ghost」ならではの快適なライド感をそのままに、未舗装路や軽度なトレイル環境にも対応できる設計を採用。ロードとオフロードをシームレスにつなぐ、新たな一足として展開します。

クッション性と安定性のバランスに優れたソール構造により、舗装路では滑らかな走行感を、トレイルでは安心感のある接地を実現。日常のランニングからライトトレイルまで、幅広いシーンで活躍します。

「GHOST TRAIL」は、トレイル初心者からロードランナーのステップアップ用途まで、“いつもの延長でトレイルを楽しみたい”ランナーに向けたモデルです。

■ GHOST TRAIL（2026春夏モデル）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59770/table/32_1_067cc47d23149f64c5cbba8f229f440b.jpg?v=202604090251 ]Color LineupMen's／Y

Men's／BLK

Women's／BLK

Women's／BY

■ 商品詳細

▼走安心感のあるクッションで、やさしく着地。

窒素を注入したDNA LOFT v3クッションが、ソフトかつスムーズな足運びをサポート。トレイルでもいつもの快適さをキープします。

▼ どんな路面でも、しっかりグリップ。

Ghostをベースにしたアウトソールに、TrailTack Greenラバーを採用。濡れた路面でもしっかり地面をとらえ、3mmラグが起伏のある道でも安定した走りを支えます。

▼ トレイルにちょうどいいフィット感と耐久性。

通気性に優れたエンジニアードメッシュアッパーは、走りの快適さを保ちながら、つま先の3Dプリント補強とマッドガードで耐久性も確保。

▼ 環境への配慮もプラス。

TrailTack Greenアウトソールは、25%リサイクル素材を使用。走りながら、

地球にもやさしく。

■about BROOKS

1914年創業の100年を超える歴史をもつ米国ランニングシューズブランド。

ランニングシューズ界では今でこそ当たり前となったEVA搭載シューズを1975年に開発し、シューズ界の“スタンダード”を確立するなど、数々の革新的技術を搭載したランニングシューズで、ビギナーからトップアスリートまで、数多くのランナーをサポートするとともに今もなお革新性に挑み続ける。

ランニングがライフスタイルとして根付く米国で最も支持されているブランドであり、製造工程におけるブルーサイン認証の取得や昨今の環境問題にも配慮したミッドソールの開発など、サスティナブルな取り組みも高く評価されています。2024年からは“Let’s Run There”のグローバル・ブランド・プラットフォームを展開し、各ランナーの多様な目的と無限の可能性を称賛し、ランニングの力を通じて世界中の人々の豊かさに貢献することを目指しています。

BROOKS HP ：https://www.brooksrunning.co.jp/

BROOKSInstagram：https://www.instagram.com/brooksrunningjp/