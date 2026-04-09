ツクイグループのオープン社内報「Bridge」がリニューアル

株式会社ツクイ

株式会社ツクイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 高畠 毅、以下「当社」）はこのたび、ツクイグループのオープン社内報（ウェブ社内報）「Bridge（ブリッジ）」をリニューアルしましたのでお知らせします。今回のリニューアルでは、「社内外とのコミュニケーションの活性化につながる社内報」を目指し、デザインの改良、新コーナーの開設、紙で発行していた広報誌のウェブ化を行いました。

▶ツクイグループ オープン社内報「Bridge」 https://bridge.tsukui.net/

❚ リニューアルの３つの特長

１．デザインの改良により 「より見やすく、分かりやすく」

本リニューアルでは、デザインを「より見やすく、分かりやすい」設計へと改良しました。レイアウトを整理し、各記事の内容を直感的に把握できる構成にすることで、忙しい日常生活の合間でも、スムーズに読み進められるデザインを実現しています。

また、当社の４色のコーポレートカラー（挑戦の「レッド」、誠実の「ブルー」、安心の「グリーン」、希望の「イエロー」）を効果的に取り入れることで、統一感と視認性を両立し、社内報全体の印象がより明るく、親しみやすいものとなりました。

以前のデザインの良さも生かしながら、「読みやすさ」「伝わりやすさ」「自社らしさ」をさりげなく底上げすることを意識した改良となっています。

２．介護スタッフの経験と工夫を、新コーナー「1/90,000の個別ケア」で発信

当社は、月に約９万人（※1）のお客様に介護サービスを提供しています。しかし介護の現場では、心身の状態や生活環境、価値観、ご家族との関係などによって、必要とされるケアは一人ひとり大きく異なります。

新コーナー「1/90,000の個別ケア」では、そうした介護現場において、一人のお客様に対して行われているケアの工夫や、そこに込められたスタッフの思いを、毎回一つのストーリーとして紹介していきます。

「スタッフが迷い、考え、なぜその対応を選んだのか」など、現場だからこそ生まれる気づきを言葉として残すことで、介護という仕事の本質を、社内外に伝えていくことを目的としています。

※1 複数サービスや複数事業所のご利用も個別にカウントした延べ人数です。

▶新コーナー「1/90,000の個別ケア」 https://bridge.tsukui.net/tag/107/

３．紙で発行していた広報誌『ふれあい』がウェブで閲覧可能に

これまで紙で発行していた広報誌『ふれあい』が、ウェブ版として社内報上でも閲覧できるようになりました。これにより、時間や場所を問わず閲覧できるだけでなく、バックナンバーの検索や参照が可能となるなど、情報アクセスの利便性が大きく向上します。

また、紙媒体では一過性になりがちだった広報誌の内容を、継続的に蓄積・共有できる「情報資産」として活用できる点も、ウェブ版の特長です。 従業員がこれまでの取り組みや現場の歩みを振り返り、理解を深めるためのコンテンツとして活用できるほか、社外の方にも閲覧可能とすることで、お客様やご家族、取引先の方々に対して、当社の考え方や介護現場の取り組みを伝える機会を広げ、相互理解を深めるコミュニケーションツールとしても役立つと考えています。

あわせて、紙での発行部数を見直すことで、印刷や配送に伴う紙資源の使用を抑え、環境負荷の低減にもつなげていきます。デジタル化による効率化と環境への配慮を両立させながら、持続可能な広報のあり方を目指していきます。

❚ 今後の展望

ウェブ版広報誌『ふれあい』 閲覧イメージ

当社は今後も、社内報を単なる情報共有の場にとどめるのではなく、会社の方針や取り組みが「現場でどのように実践されているのか」までを伝えるメディアとして位置づけ、内容の充実を図っていきます。

社員一人ひとりの取り組みや工夫、日々の判断の背景を丁寧に伝えることで、部署や職種を超えた相互理解を深め、風通しの良い組織づくりと主体的な社内コミュニケーションの醸成につなげていきます。

また、社内にとどまらず情報を社外にもオープンにすることで、介護現場の実情に加え、日々のケアの中で生まれるお客様の笑顔や、従業員が仕事を通じて感じているやりがい・誇りを発信していきます。当社で働く人の姿やその思いを可視化することで、人に寄り添い、社会を支える仕事としての魅力を広く伝え、介護への理解と共感の促進を目指します。

❚ 株式会社ツクイについて

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560か所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。

ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

▶株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

▶株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/