インスタベース、「ローソン・ユナイテッドシネマ」全国38劇場・約300スクリーンを掲載開始

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）が運営するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」は、株式会社ローソン・ユナイテッドシネマ（東京都品川区、代表取締役社長：清水 俊英、以下ローソン・ユナイテッドシネマ）が運営する「ローソン・ユナイテッドシネマ」、「ユナイテッド・シネマ」「シネプレックス」全国38劇場・約300スクリーンの掲載を開始しました。あわせて、映画館スペースをよりスムーズに探しやすくするために、会場タイプ（スペースのカテゴリ）に「映画館・シアター(https://www.instabase.jp/cat-cinema-theater?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=l_unitedcinemas)」を新設します。

近年、映画館業界では映画上映以外の用途で映画館を活用する取り組みが広がっています。企業イベントやセミナー、社員総会、講演会など、大人数を収容できる会場として活用するニーズが高まりつつあります。

こうした背景のもと、インスタベースではこれまでもミニシアターなど映画館スペースを取り扱ってきましたが、今回新たにシネマコンプレックス規模のローソン・ユナイテッドシネマが加わることで、数十人から数百人規模までの大人数イベントに対応できるスペースの選択肢が広がりました。

ローソン・ユナイテッドシネマの劇場は、大型スクリーンや高品質な音響設備を備えており、資料や映像を大スクリーンに投影することで臨場感のあるプレゼンテーションが可能です。また、映画鑑賞のために設計された快適な座席や、どの席からでもスクリーンが見やすい座席配置により、長時間のイベントでも参加者が快適に過ごせる環境が整っています。

こうした優れた環境を活かし、ローソン・ユナイテッドシネマでは以下のようなさまざまなイベント用途での利用が進んでいます。

- エンタメイベント： 登壇付き試写会、自主制作映画の上映会、ファンミーティングなど- 法人向け： 社内会議、表彰式、採用説明会、新商品発表会、講演会など- 個人・その他： プロポーズ、記念映像の鑑賞会、ダンスや演奏の発表会など

今回の掲載により、インスタベースを通じて映画館をイベント会場として予約できるようになり、スクリーンと音響設備を活用した臨場感のある体験型イベントや、大人数でのイベント実施が可能になります。

今後もインスタベースは、多様なスペースの掲載を通じて、イベント主催者や利用者のニーズに応えるとともに、スペースの新たな活用機会を創出し、人やアイデアが集まり新たな「ことのはじまり」が生まれる場づくりを広げてまいります。

「ローソン・ユナイテッドシネマ」「ユナイテッド・シネマ」「シネプレックス」掲載先はこちら(https://www.instabase.jp/list/unitedcinemas?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=l_unitedcinemas)

「instabase」について

インスタベースは、日本最大級のレンタルスペースのマッチングプラットフォームです。貸し会議室、セミナー会場、レンタルスタジオ、レンタルキッチン、レンタルサロンなど、30分間からどなたでも簡単に予約できるレンタルスペースを全国で46,000件以上掲載しています。年間サイト訪問者数は、3,100万人を超え、幅広い年代の方々にご利用いただいています。

公式サイト：https://www.instabase.jp(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=l_unitedcinemas)

法人向けプラン「instabase for Business」：

https://go.instabase.jp/business(https://go.instabase.jp/business?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=l_unitedcinemas)

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル3F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=newoffice)