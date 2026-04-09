【グランプリ決定！】国境を越え、日台の学生起業家が台湾に集結。学生起業家No.1を決めるピッチイベント「第4回 G-1スタートアップグランプリ」で2026年王者が誕生！

Milk.株式会社ご参加・ご協力いただいた皆さま、誠にありがとうございました！来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ディープテック・スタートアップであるMilk.株式会社(https://invisibleworld.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役CEO：中矢 大弓）は、台湾発の次世代ヘルスケア企業「CancerFree Biotech(https://cancerfree.io/ja?utm_source=luma)」とともに、2026年3月20日（金）、台湾にて国際ピッチイベント「第4回 G-1スタートアップグランプリ(https://g1startup.com/)」を共同開催しました。

本イベントは、次世代の学生起業家が、自らのビジネスアイデアと社会課題への解決策を世界に向けて発信するグローバルピッチコンテストです。昨年に続き台湾で開催され、日本と台湾の学生起業家が熱いピッチを繰り広げました。

当日は、厳正な書類審査を通過した日本・台湾の13組のファイナリストが登壇。現地のスタートアップ支援団体や投資家、企業関係者、学生など多くの来場者が見守る中、社会課題に挑むテクノロジーや次世代ならではの視点から生まれた未来志向の提案が次々と披露。登壇のたびに大きな拍手が沸き起こり、会場は終始熱気に包まれました。

本イベントは現地でも大きな反響を呼び、台湾で発行部数No.1を誇る経済紙「経済日報(https://money.udn.com/money/story/5635/9399611#)」にて紹介されました。記事では、日台のZ世代スタートアップによる挑戦をはじめ、東京と台北をつなぐ国際的なスタートアップエコシステムの広がりや、産官学・投資家が連携した支援体制について詳しく取り上げられています。

Milk.株式会社は、国境を越えた交流を起点に、新たな視点とコラボレーションを生み出し、イノベーションの創出を目指しています。今後も本イベントをはじめとした起業支援を通じて、社会に前向きな変化をもたらすスタートアップの創出に取り組んでまいります。

💡 G-1スタートアップグランプリ(https://g1startup.com/)とは

学生起業家No.1を決めることで「一度きりの人生をかけて世界を変えようと志す若者を応援する」ためのピッチイベント。単なる競争の場にとどまらず、スタートアップ業界全体の認知向上と発展を促し、日本がスタートアップ先進国として世界に誇れる存在となることを目指して発足されました。次世代の起業家が自らの夢を実現するための第一歩を踏み出せる機会を提供し、その成長と成功を全力でサポートします。

◾開催レポート

イベント概要

中学生の参加者も登壇。すべてのピッチが英語で行われるなど、多様性あふれる国際的な舞台となりました。

【名称】第4回 G-1 スタートアップグランプリ(https://g1startup.com/) in Taiwan

【日時】2026年3月20日（金）13:00～17:30

【会場】台北、台湾（CDIB Capital Innovation Accelerator）

【主催】Milk.株式会社

【台湾共同主催者】CancerFree Biotech

【登壇者】※敬称略

・大谷 蓮（Nexa AI 代表）

・能勢 航羽（株式会社StoD 代表取締役）

・浅倉 拓也（株式会社DJ Insight CTO/共同創業者）

・寺田 有佑（株式会社PLATINUM INTERACTION CEO）

・Natalee Chen （WishAPaw 創業者・代表）

・Li Chang-Hong & Li Chang-Tai（Angle Zero Co-Founder）

・Chih-Chi Chang（Oralink Co-Founder）

・Chia-Hsi Tsai & Hsin-Ju Chung（GEM Core Protection）

・William Wei Wang（Cliniway Co-Founder）

・Summer, Letitia, Alex, Jake（Kinetic）

・Ageless Muscle Health Technology Co., Ltd.

・LIN LI-BANG, JIANG BO-CHEN, WU MING-HAN（Rehabilitated people）

・JIAN YI LI, YUN ROU WU, YUN XIAN LI, YU XUAN LIN（Konan）

【審査員】

・中矢 大弓（Milk.株式会社(https://invisibleworld.co.jp/) 代表取締役CEO）

・藍 光祐（GustoDevelopment株式会社(https://www.gustodevelopment.com/) 代表）

・長尾 俊介 ヘンリー（ 株式会社meeting technology(https://meetingtechnology.co.jp/) 代表）

・Dr. Ya-Ting Young Yang（Taishang Resource International Group CEO）

・Jeff Wen aka 金融派大星｜Financial Patrick Star（Hayek Technology, Co-founder and CBO｜New Economic Ventures, General partner）

・Dr.Jowy Tani（Taipei Medical University BioMed Accelerator CEO）

💡 本イベント開催の背景

多くの方にご来場いただきました。ピッチ後には交流会も開催され、参加者同士の対話と新たな刺激が生まれる場となりました。

近年、日本の起業環境は少しずつ整備されつつあるものの、依然として若手起業家の挑戦を後押しするエコシステムは十分とは言えません。起業年齢の高齢化が進み、リスクを取る若者が減少している現状に対し、「もっと早くから挑戦できる環境があれば、日本の未来は変わるはずだ」 という想いから、「G-1スタートアップグランプリ」は生まれました。

若い起業家の挑戦が、未来の経済を動かす。

シリコンバレーやイスラエルのような世界的なスタートアップハブでは、20代の起業家が次々と世界に羽ばたき、産業を変革しています。一方、日本では挑戦する機会が限られ、資金調達・ネットワーク・メンタリングの不足により、多くの学生が起業を諦めざるを得ない現状があります。

このような状況を打破するために、G-1スタートアップグランプリは、「革新を目指す若手起業家を発掘し、支援する舞台を創出する」 ことを目的に発足しました。Milk.株式会社は、本イベントを通じて、若手起業家がより早い段階から挑戦し、成長できるエコシステムを構築し、日本から世界へ羽ばたく起業家を育成することを目指して、全力でサポートしてまいります。

注目の受賞企業3社が決定！

オーディエンス賞

優勝を勝ち取ったCliniway代表の鄭宜繽氏。台湾メディアにも大きく取り上げられています！

1位：Cliniway（鄭宜繽）

2位：Nexa AI（大谷 蓮）

3位：Angle Zero（李昶鴻）

審査員賞

1位：Cliniway（鄭宜繽）

2位：Nexa AI（大谷 蓮 / Ren Otani）

3位：Angle Zero（李昶鴻）

台湾企業賞

GEM Care System（蔡佳熹 & 鍾欣儒）

今後の予定

2025年度「第3回 G-1スタートアップグランプリ」にて

今回の「第4回 G-1スタートアップグランプリ」では、日本および台湾から選出された学生起業家13チームが参加し、台湾にて開催されました。今後も、これまでの大会で培われてきた熱意と成果を受け継ぎながら、次回の「G-1スタートアップグランプリ」をさらに発展させるべく、継続的な改善に取り組んでまいります。

また、次回はさらなる挑戦として、アメリカでの開催も検討しています。日台米の若者が同じ舞台で互いに刺激を受け、新たな視点と連携を生み出すことで、アジアにとどまらないグローバルなイノベーションエコシステムの創出を目指します。

次回の日本国内予選は、2026年11月22日（日）の開催を目途に準備を進めています。引き続き、全国から挑戦意欲あふれる学生を広く募集し、未来を担うイノベーターの発掘・選出に取り組んでまいります。

◾賞金出資パートナー募集

2025年度「第3回 G-1スタートアップグランプリ」登壇者

～動き出した才能に、力強い追い風を～

「G-1スタートアップグランプリ(https://g1startup.com/)」では、本大会の理念にご賛同いただき、若手起業家の成長を応援してくださるスポンサー企業様を募集しております。賞金出資を通じて、次世代を担う挑戦者たちを共に支援しませんか？

2025年開催の「第3回 G-1スタートアップグランプリ」の様子はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000076265.html)。

◾会社概要

お問い合わせはこちら :https://invisibleworld.co.jp/contact/

Milk.株式会社(https://invisibleworld.co.jp/)は、宇宙技術であるハイパースペクトル技術を医療・食品・インフラ分野など多分野へ応用するディープテック・スタートアップ。世界ではじめてハイパースペクトルカメラを開発・命名した元JAXAエンジニアの佐鳥新教授から技術継承を受け、ノーベル物理学賞を志す代表の中矢により、2019年に創業しました。スタートアップ企業の支援や新しいビジネスアイデアの発掘にも力を入れており、「G-1スタートアップグランプリ(https://g1startup.com/)」や「YARD(https://yardmeetup.milk-med.com/)」プロジェクトはその一環として開催されています。

2025年3月、NewsPicksの人気番組「メイクマネーサバイブ(https://newspicks.com/movie-series/111/?from=%2Fmovie-series%2F111%2F&movieId=4874)」にて、堀江貴文氏ら4名から満場一致での投資が決定。2025年5月には、189社の中から優秀賞を受賞し、「JAアクセラレーター(https://ja-accelerator.agventurelab.or.jp/)」第7期に採択。2026年には、クラウドファンディング「MAKUAKE」にて光センサー「irodori」のプロジェクト(https://www.makuake.com/project/irodori-invisibleworld/)が成功しました。

【会社名】Milk.株式会社(https://invisibleworld.co.jp/)

【代表者】代表取締役CEO 中矢大弓

【所在地】

本社：〒106-0032東京都港区六本木4-8-1

市ヶ谷オフィス：〒162-0843 東京都新宿区市谷田町3丁目14 4F

【TEL】03-5050-4920（旧：03-6803-8114）

【E-Mail】info@milk-med.com

【公式サイト】https://invisibleworld.co.jp/

【事業内容】ハイパースペクトルカメラの販売、データ解析、ソフトウェア開発等

◾リンク集

・G-1スタートアップグランプリ公式サイト：https://g1startup.com/

・YARD Meetup公式サイト：https://yardmeetup.milk-med.com/

・Milk.株式会社公式サイト：https://invisibleworld.co.jp/

・クラウドファンディング「MAKUAKE」（※プロジェクト終了）：https://www.makuake.com/project/irodori-invisibleworld/

・東京都「5G技術活用型開発等促進事業（Tokyo 5G Boosters Project）」公式インタビュー：https://www.5g-boosters-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/interview/post05.html

・テレビ東京「ブレイクスルー」アーカイブ動画：https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/breakthrough/vod/post_333763

◾本件に関するお問い合わせ

【会社名】Milk.株式会社(https://invisibleworld.co.jp/)

【TEL】03-5050-4920（月～金 9:00～17:00 ※土日祝日を除く）

【E-Mail】info@milk-med.com

お問い合わせはこちら :https://invisibleworld.co.jp/contact/