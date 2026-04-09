参加者過去最多113名。ディープテック・スタートアップ特化型ミートアップイベント「K-NIC Deeptech Meetup 2026」を開催しました。

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）が川崎市から運営受託するKawasaki-NEDO Innovation Center（所在地：神奈川県川崎市 以下、K-NIC）は、2026年3月18日（水）に、ディープテック・スタートアップに特化したミートアップイベントを開催しました。

当日は、現地参加者が110名を超え、これまで開催してきた同イベントにおいて、過去最多の現地参加人数となりました。

■イベントの開催レポート全文は公式Webサイトで公開しています。

https://k-nic.jp/magazine/11847/

開催概要

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、川崎市、公益財団法人川崎市産業振興財団の三者連携により運営する起業家支援のワンストップ拠点「K-NIC」は、2019年のオープン以来、支援してきた会員数は6,000名以上にのぼり、ディープテック・ スタートアップ支援施設の中核として、絶え間ない進化を続けています。

開業8年目となる今年も、ディープテック特化型ミートアップを開催し、多彩なネットワーク構築とスタートアップ業界の未来について考えるきっかけを提供しました。

開催レポート

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/485_1_b72af1e02df8382f8d7bf2b0fb7a1040.jpg?v=202604090251 ]基調講演

本イベントは、K-NIC創設時より運営に携わるスーパーバイザー（SV）尾崎典明氏による基調講演で幕を開けました。K-NICは、NEDO、川崎市、川崎市産業振興財団の三者連携による公的な施設であり、特定の利益に縛られない「フラットな支援」を提供できる点が最大の強みです。尾崎氏は、ファンド満期を迎えるVCの増加や、国家戦略としての「経済安全保障」「防衛・宇宙」分野へのシフトなど、スタートアップを取り巻く環境が「潮目」を迎えていると指摘。こうした社会情勢を味方につけ、諦めずに事業を継続する「強いスタートアップ」の創出を支援し続ける決意を語りました。

K-NICスーパーバイザー 尾崎典明氏トークセッション：大学発スタートアップの課題と「翻訳機能」の重要性

その後、K-NICスーパーバイザーの岡島康憲氏、武田泉穂氏の両名が加わり、イベントはトークセッションの時間へ。

大学発スタートアップを目指す大学の支援機関とK-NICの連携の重要性について、慶應義塾大学イノベーション推進本部スタートアップ部門(https://innov.keio.ac.jp/startup/) 鎌形氏、金沢大学先端科学・社会共創推進機構 (https://tech-startup-hokuriku.jp/index.html)新保氏を迎えたトークセッションを行いました。セッションの中で、大学が持つ技術シーズの事業化の可能性を探るためにも、初期顧客へのアクセスが課題であることが述べられました。そうした課題に対し、K-NICはいわば「大学の技術を適切な産業へと導く翻訳者」として、独自のネットワークを駆使し人と人とを繋いでいきます。

シーズの事業化には、「支援施設同士が強い結びつきを持つこと」が重要であるという一例が示されました。

慶應義塾大学イノベーション推進本部スタートアップ部門 鎌形氏（左から三番目）／金沢大学先端科学・社会共創推進機構 新保氏（右から二番目）トークセッション：K-NICの支援を通じて得た成果

K-NICと関わりの深いスタートアップとして、株式会社Hakobot(https://hakobot.com/) 代表取締役 大山氏、株式会社FerroptoCure(https://ferroptocure.com/) 代表取締役CEO 大槻氏を迎え、K-NICの支援を通じて得た成果についてご紹介いただきました。両社はいずれも、K-NICの主要プログラム「K-NICハンズオンプログラム」の過去採択者で、K-NICとの関わりを通じ、新たな実証実験先とのマッチングや、資金調達の機会を得た事例を紹介しました。

大槻氏は、これまでに30以上のアクセラレーションプログラムを活用してきた経験から、複数のメンターからアドバイスをもらうことの重要性について語りました。K-NICハンズオンプログラムは、１社（者）につき２名のメンターがつきます。K-NICの支援プログラムの強みの一つと言えるでしょう。

株式会社Hakobot代表取締役 大山氏(写真右から２番目)株式会社FerroptoCure 代表取締役CEO 大槻氏ミートアップ（交流会）

イベントの目玉であるミートアップ（交流会）では、110名以上の方が参加。過去最大規模での開催となりました。ポスター展示には、計14社（者）が参加し、VCや金融機関をはじめ、さまざまな支援機関と意見交換を行った他、スタートアップ同士のネットワーキングが行われました。

《ポスター出展企業一覧》

おわりに

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33548/table/485_2_3475b17e4ba980a13e62fa3745f055ad.jpg?v=202604090251 ]

スタートアップの取り巻く環境が新たな局面にある昨今、K-NICは「独自の技術や新しい分野に挑戦する人をワンストップで発掘・支援すること」を使命に、 様々なサービスを通じて”世界の最先端”を創造する起業家のパートナーとして、支援を継続して参ります。

K-NICとは

ディープテックを中心としたスタートアップ支援拠点

K-NICは、川崎市、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）、公益財団法人 川崎市産業振興財団の3者連携により運営するワンストップの起業支援拠点です。

新たなビジネスに挑戦する方に役立つヒント・ノウハウ・出会いの機会を提供することで、起業の実現から事業成長の加速化、資金調達やビジネスマッチングまで幅広く支援。常駐するコミュニケーターが施設利用者の課題や状況をヒアリングし、適切なサービスを受けられるようサポートします。

所在地：川崎市幸区大宮町1310番地ミューザ川崎セントラルタワー5階（JR川崎駅西口からペデストリアンデッキで直結）

URL：https://www.k-nic.jp/

ツクリエとは

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

URL：https://tsucrea.com/



＜オウンドメディア＞

StartupSide Magazine：https://magazine.startupside.jp/

起業支援ラボ：https://incubation-labo.com/

ヨムリエ：https://tsucrea.com/magazine/

本リリースに関するお問い合わせ

Kawasaki-NEDO Innovation Center （K-NIC）運営事務局（株式会社ツクリエ）

広報担当：小林

Mail：press@k-nic.jp