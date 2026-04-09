チーム向けビジネスの新プラットフォーム「Team Support PLUS」を始動

ミズノ株式会社

ミズノは、チーム向けビジネスにおける顧客体験の向上と業務効率化を目的に、リアルとデジタルを融合した施策を強化します。その一環として、DXを活用したミズノ独自の新プラットフォーム「Team Support PLUS（チームサポートプラス）」の運用を、2026年4月より開始しました。

近年、部活動における教員の負担増加が社会的課題となる中、スポーツ庁主導による部活動の地域移行が進められています。こうした環境変化を背景に、部活動の顧問やクラブチームのスタッフが担う運営業務の効率化も喫緊の課題となっています。

「Team Support PLUS」は、チームアイテムの発注から納品までのプロセスをデジタル化・自動化することで、販売店およびチーム双方の業務負担を大幅に軽減します。人的ミスの削減に加え、チーム情報や発注データの一元管理を可能にすることで、従来の煩雑な業務フローを根本から改善します。

また、スポーツシーンだけではなく、ワークウエアを扱う法人など全ての団体に対してもご利用可能なサービスとしています。

チームのメリット

サイトイメージ

・注文内容の集計や発注業務を効率化でき、注文状況や履歴はいつでも確認可能

・チーム単位もしくは個人単位で、オンラインでいつでも注文可能

・オーダーウエアや既製品アイテムなどアイテム特性に関わらず一つのサイトで注文可能

販売店のメリット

・発注業務の効率化および人的ミスの削減

・自店が納めているチームの情報や受発注履歴の見える化

・オーダーウエアや既製品アイテムなどアイテム特性に関わらず一つのサイトで注文可能

今後の展望

2025年3月にミズノが参画した「ブカツ・サポート・コンソーシアム※」においても、本プラットフォームの活用がチーム運用の一助となるよう、普及活動を進めています。

※ https://corp.mizuno.com/jp/news-release/2025/20250312

ミズノは、「Team Support PLUS」をハブとして、当社が持つ多様な資産やサービスと連携。チームに新たな価値を提供していくことで、ロイヤルカスタマーを創出し、チームビジネスのさらなる拡大を目指します。

▼「Team Support PLUS」詳細

URL：https://mtsp.mizuno.com/

（お客様のお問い合わせ先）ミズノお客様相談センター TEL：0120-320-799