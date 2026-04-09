今、旬のイラストレーターズファイルを448頁の大ボリュームで収録　『MJイラストレーションズブック2026』4月13日発売

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株式会社パイ インターナショナル


イラストレーター・峰岸 達が個人で主宰している私塾・ＭＪイラストレーションズ。2005年にスタートし、卒業生のみならず現役生も、すでにプロとして活動している人たちが大勢います。年刊誌としてスタートして13号目。原倫子、合田里美、四宮愛、水沢そら、agoera、坂内拓氏など卒業生、現役生の中から選抜したとっておきの217名の作品、プロフィールを448頁の大ボリュームで収録しています。




『MJイラストレーションズブック2026』


https://pie.co.jp/book/i/6128/




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書籍概要

書名：『MJイラストレーションズブック2026』


https://pie.co.jp/book/i/6128/


仕様：B5判（257mm×182mm）／ソフトカバー／448Pages（Full Color）


定価：本体2,300円+税


ISBN：978-4-7562-6128-1 Ｃ3070


監修：峰岸達


発売日：2026年4月13日


発行元：パイ インターナショナル



書籍に関するお問い合わせ

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