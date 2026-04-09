今、旬のイラストレーターズファイルを448頁の大ボリュームで収録 『MJイラストレーションズブック2026』4月13日発売
株式会社パイ インターナショナル
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書籍概要
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イラストレーター・峰岸 達が個人で主宰している私塾・ＭＪイラストレーションズ。2005年にスタートし、卒業生のみならず現役生も、すでにプロとして活動している人たちが大勢います。年刊誌としてスタートして13号目。原倫子、合田里美、四宮愛、水沢そら、agoera、坂内拓氏など卒業生、現役生の中から選抜したとっておきの217名の作品、プロフィールを448頁の大ボリュームで収録しています。
『MJイラストレーションズブック2026』
https://pie.co.jp/book/i/6128/
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書籍概要
書名：『MJイラストレーションズブック2026』
https://pie.co.jp/book/i/6128/
仕様：B5判（257mm×182mm）／ソフトカバー／448Pages（Full Color）
定価：本体2,300円+税
ISBN：978-4-7562-6128-1 Ｃ3070
監修：峰岸達
発売日：2026年4月13日
発行元：パイ インターナショナル
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