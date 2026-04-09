【SUSHI TOP MARKETING】公式HPリニューアルのお知らせ

SUSHI TOP MARKETING株式会社

この度、SUSHI TOP MARKETING株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：徳永大輔、以下 「当社」）は会社ホームページをリニューアルしました。

弊社が提供するサービスの概要や実際の導入事例など、新たな顧客接点づくりを検討しているお客様により情報が伝わるようページ導線を見直しました。

これからもSUSHI TOP MARKETINGでは様々なマーケティング課題を抱えるお客様に、柔軟かつ長期的に価値のあるサービス、施策を提供してまいります。

また、HPリニューアルに際し改めてSUSHI TOP MARKETINGが提供するサービスにつきまして、こちらで少しだけお話しさせていただきます。

【課題背景】

メーカー販促やエリア開発など、様々な業態でマーケティングは行われています。しかし従来のマーケティング施策には下記のような課題がどうしてもつきものでした。

- 「購入・会員登録を伴わない接点」のデータが取りこぼされがち- 施策ごとにデータが分断されてしまい、横断的な分析が難しい- データ基盤の維持管理コストが大きい

これらの課題をブロックチェーンシステムを組み込んだ独自のNFT配布技術で解決していくのが、SUSHI TOP MARKETINGのソリューションです。

【SUSHI TOPが提供するマーケティングソリューションの強み】

SUSHI TOPが提供するNFTの配布技術をイベントや販促の導線に組み込むことで、以下のアクションが簡単に行えるようになります。

顧客接点を「つくる」- 活用配布したNFTを通して情報発信や参加状況の把握ができるため、NFTを受け取ってもらうだけで顧客接点が形成できる- 専用アプリや個人情報の入力いらずでNFTを配布できるからユーザーの心理的ハードルが低く、ライト層、ミドルファネル層の取り込みもしやすい顧客接点を「広げる」- デジタルスタンプラリーやミッション型のイベントにも活用可能！集めた数に応じた特典などを設定することで、周遊性や継続参加を自然に促進顧客接点を「活用する」- 特定のNFTを取得したユーザーなど、対象を絞った選択的な情報発信もできる。キャンペーンやイベントの告知を行うだけでなく、施策の継続参加者に向けた特典や特別なコンテンツの配信も行えるからロイヤリティの形成にもつなげやすいデータを読み解く- 複数のNFTを取得したユーザーや、取得導線などを分析できるから次回施策に向けた改善点の発掘がしやすい- 企画横断・媒体横断で複数チャネルを横断することで、ユーザー行動の全体像を把握できます。

【SUSHI TOPのソリューションの強み】

- 専用アプリやアカウント登録は不要！ユーザーが参加しやすい導線設計（特許取得済み）

- LINE連携もできるから幅広い世代に、継続的なリーチが可能

- 複数施策の顧客行動データを一元管理、AI分析でフィードバック分析も楽々

- 上場企業～中堅・中小企業、地方自治体まで幅広い支援実績あり、お客様の実現したい施策に合わせて柔軟に対応します

SUSHI TOP MARKETING株式会社ではクライアントの皆様とエンドユーザーの方々とを結ぶ、ブロックチェーンを活用した顧客接点づくりのためのソリューションやツールを提供しております。

SUSHI TOP MARKETINGのサービス詳細や導入のご相談はぜひ当社HPまで！

URL：https://www.sushitopmarketing.com

■ 第7回 ブロックチェーン EXPO 春 出展のお知らせ

SUSHITOP MARKETINGは「第7回 ブロックチェーン EXPO 春」に過去最大級のブースで出展いたします。会場ではクライアントセッションを実施するほか、毎度大好評のブース内セミナーや体験型デモ展示も豊富にご用意しております。

（詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000092249.html）

イベント名：第7回 ブロックチェーン EXPO 春

日時：2026年4月15日(水)～17日(金) 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

小間番号：10-21

クライアントセッション詳細

日時：2026年4月17日（金）13:40 ～14:20

講演名：NFTを活用した地域の関係人口CRM～石見銀山の事例を参考に～

対談：日本郵便株式会社 地域共創事業部 自治体連携事業室 三好達也氏

ぜひイベント最大規模の当社ブースにお立ち寄りください！

【資料のご紹介】



SUSHI-MANGA 「SUSHITOPMARKETING のブロックチェーンを活用したコミュニケーションデザインが漫画でわかる！」

https://sushi-manga.onrender.com/index.html