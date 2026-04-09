焼きたてポップオーバー×おかわり！ハンバーグの新体験「おかわり!!ハンバーグ グリエ・ミア！」

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）は、店内で1から手仕込みした焼きたてのポップオーバーとおかわりハンバーグが楽しめる、新感覚ハンバーグカフェ「おかわり!!ハンバーグ Grille Mia!（グリエ・ミア！）」（以下「グリエ・ミア」）を、オープンいたします。

福井文京店では、パンとして「ポップオーバー」を採用。外側はカリっと香ばしく、中はシュークリームの皮のように空洞で、ふんわりと軽い食感が特徴です。店内で生地から作り、焼きたてを提供いたします。

こだわりの「Mia!ハンバーグ」は、豚肉と牛肉を独自の配合で合わせ、ジューシーな味わいの小ぶりなハンバーグが2つ付いております。食べ盛りのお子さんや学生に嬉しい、1つ200円（税込220円）で焼きたてのハンバーグがお替りできる「替玉」も魅力です。とろ～り伸びる「チーズフォンデュ」やむきえびが5つも入った「クリームビスク」など系統が異なる6種類のソースの中から、その日の気分や好みに合わせてお選びいただけます。またすべてのメニューにはお替り自由の焼きたてのポップオーバーが付いてきます。付属のカナダ産のメープルシロップと塩バターホイップをつけて食べるのはもちろん、ソースにつけたりポップオーバーにハンバーグを挟んで食べるのもおすすめです。

木のぬくもりを感じられる店内で、木製の家具と落ち着いた明るさが心をほぐす空間をつくり出します。

ハンバーグのお替り、ポップオーバーのお替り、そしてソースで変わった味でハンバーグを楽しむ「味のお変わり」が魅力の「グリエ・ミア！」にぜひお越しください。

おかわり！ハンバーグ

●Mia!ハンバーグ 1,690円（税込1,859円）

看板商品の「Mia!ハンバーグ」は熱々のスキレットでご提供いたします。南部鉄器なので時間が経っても冷めにくく、最後まで熱々のまま食べられます。

ハンバーグは女性でも食べやすいよう、豚肉と牛肉を独自の配合で合わせ、ジューシーな味わいの小ぶりなハンバーグに仕上げました。1つ200円（税込220円）で焼きたてのハンバーグの替玉（お替り）ができるので、自分の好きな量にカスタマイズできます。

焼きたてのポップオーバー

お肉料理やグレービーソースとよく合う、アメリカ発祥のポップオーバー。外側はカリっと香ばしく、中はシュークリームの皮のように空洞で、ふんわりと軽い食感が特徴です。店内で生地から作り、焼きたてを提供いたします。

付属のカナダ産の上質なメープルシロップと、ホイップにマーガリンを練り込み、粗塩で仕上げた塩バターホイップをつけて食べるのはもちろん、ソースにつけたりポップオーバーにハンバーグを挟んで食べるのもおすすめです。

お替り自由なので好きなだけ召し上がりください。

選べる6種類のソース

季節限定ソースも含めた、ハンバーグの美味しさを引き立てるソースを6種類ご用意いたしました。自分の好きな量をハンバーグにディップしながら召し上がりください。もちろんポップオーバーとの相性も抜群です。

●とろぉりチーズ

チーズフォンデュソースとラクレットチーズ、パルメザンチーズの3種類のチーズを合わせ、クセがなくとろ～り伸びるように仕上げました。パルメザンチーズは最後にお客様の前で削りたてをご用意。

●クリームビスク

3種類のソースをブレンドし、香り高く濃厚なソースに仕上げました。だんだんとえびの出汁がソースに染み出し、味の変化が楽しめます。

●シャンピニオンクリーム

ガーリックオイルで炒めたしめじと舞茸、アクセントにフライドオニオンをトッピング。ポルチーニの濃厚な旨み、きのこの食感、生パセリの香りがハンバーグをより美味しくします。

●チーズトマトバジル

ミニトマトと生バジル、チーズフォンデュソースでシンプルな味わい。フレッシュなトマトソースが爽やかでやみつきになる味わいです。

●デミグラス

ハンバーグのジューシーな甘い脂に合うように、隠し味に珈琲ビターソースを入れ仕上げました。

●期間限定 春の魚介の旨み濃厚トマトソース

生でも食べられるホタテを贅沢に使用し、アサリと桜えび、白身魚を合わせました。魚介の旨みがしっかりと感じられるソースです。

【おかわり!!ハンバーグ Grille Mia! 福井文京店概要】

営業時間：11:00～22:00 ラストオーダー21:00

住所 ：〒910-0017 福井県福井市文京7-11-7

電話番号：0776-26-1129

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。