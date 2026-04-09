【CIBONE】アパレルブランド「PURLUM」のPOP UPをCIBONE（表参道）で開催

株式会社ウェルカム

4月16日（木）よりアパレルブランド「PURLAM（プラム）」のPOP UPをCIBONE

(表参道)にて開催いたします。

「PURLAM」は、「着用者を美しく見せる」ことを軸に設計されたニットウェアブランドです。テーラリングに精通するパタンナーと、創業70年を超えるファクトリーの技術を背景に、素材選定から構造設計までを一貫して追求。装飾を削ぎ落とし、ニットと身体の関係性を幾度となく検証することで、性別や年齢を問わず、纏う人の輪郭を静かに引き立てます。

ブランドは昨年誕生し、今回で2回目となる同ブランドのPOP UPでは、26SSコレクションを展開。和紙を使用したニットウェアをメインに、人気のセットアップやニットテーラーリングジャケットなど、ニットファクトリーならではの高品質で洗練されたアイテムが揃います。

高温多湿な日本の気候に適したファッション性と機能性を併せ持つ最新コレクションをぜひ店頭にてお楽しみください。

＜ブランドプロフィール＞

PURLAM（プラム）

着用者を美しくみせるためのニットウェア PURLAM。

テーラリングに精通するパタンナーと創業70年をこえるニットファクトリーが製作を手がける。適切な素材の選定と、表層的なデザインの排除。性別・年齢を問わず、僅かでも着用者が美しく見えるよう、ニットと身体の関係性を紐解き幾度となく検証を重ねる。

UMEDA KNIT（ウメダ ニット）

UMEDA KNITは、1961年創業、60年以上の歴史を持つニットファクトリー。ニット産地・新潟県五泉市を拠点に、きれいな編地に仕上げることのできるハイゲージを強みとし、セーターにとどまらず、パンツやコートまで多様な素材で「洋服」を仕立てるヨーロッパスタイルを実践してきた。近年は企画開発にも力を注ぎ、OEMからODM、自社ブランドまでを手がけることで、企画・生産・販売を横断する新たな体制を構築。ものづくりの領域を拡張し続けている。

PURLAM POP UP

会期：2026年4月16日（木）～5月6日（水・祝）

時間：11:00 - 20:00

場所：CIBONE（東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F）

東京メトロ銀座線/千代田線/半蔵門線 表参道駅A1出口より徒歩4分

東京メトロ千代田線/副都心線 明治神宮前＜原宿＞駅4番出口徒歩3分

PURLAM：the-knitbar.com/collections/purlam

UMEDA KNIT : https://umeda-knit.com/

【CIBONE】

New Antiques, New Classics をコンセプトに長い時間軸に寄り添って「モノとつきあう」こと、そして自由な切り口で選んだ独自の魅力を放つモノたちを提案する、ライフエディトリアルストア。

東京とBrooklynを拠点に、人がものをつくる熱を、人と人の繋がりを、自分たちの手でコラージュしていきます。 CIBONEは、モノを“選ぶ”だけでなく、自ら“つくりだす”意識を持ち、変容する世界に対して常に「新しさ」と「ユニークさ」を問い続けます。

CIBONE(表参道)

住所：150-0001 東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE B1F

営業時間：11:00～20:00

お問い合わせ先：03-6712-5301（CIBONE）

CIBONE CASE(銀座)

住所：104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 4F CIBONE CASE

営業時間：10:30～20:30

お問い合わせ先：03-5537-3101（CIBONE CASE）

CIBONE Brooklyn (NY)

住所：50 Norman Ave,Brooklyn, NY 11222

営業時間：11:00～8:00

WEB SITE：http://www.cibone-us.com/

CIBONE ONLINE STORE

https://www.cibone.com/new.html