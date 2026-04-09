出版社がpixivに連載作品や試し読みコンテンツを投稿できる「レーベルアカウント」制度がスタート！第1弾として12社23アカウントが活動開始～ユーザー向けフォローキャンペーンも開催～

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽 康弘、以下ピクシブ）が運営する、イラスト、マンガ、小説作品の投稿プラットフォーム「pixiv」は、出版社を対象とした専用のアカウント制度「レーベルアカウント」を2026年4月9日（木）より提供開始します。第1弾として、小説出版社12社23アカウントが活動を開始します。

この取り組みは、pixiv内の小説投稿サービス「pixiv小説」が2025年に15周年を迎えたことを記念する施策の一つです。



「レーベルアカウント」として承認された出版社は、pixiv内に公式のアカウントを持ち、連載作品や試し読みコンテンツを直接投稿できるようになります。出版社は本制度を通じて、国内外1億人を超えるユーザーが集まるpixivで、作品を広く届けることが可能です。また、pixivユーザーはこれまでpixivに投稿されてきた数多くの作品とともに、出版社公式の連載や試し読み作品も閲覧することができるようになります。



読者へ新たな出会いを提供し、物語の世界がより身近に広がる制度を目指していきます。

レーベルアカウント一覧

第1弾として、12社23アカウントが活動を開始します。

（50音順）



株式会社イースト・プレス

アカウント名：ソーニャ文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/124911101



株式会社KADOKAWA

アカウント名：ビーズログ文庫編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/11963102



株式会社幻冬舎コミックス

アカウント名：幻冬舎コミックス 小説

URL：https://www.pixiv.net/users/124837077



アカウント名：リンクスロマンスノベル

URL：https://www.pixiv.net/users/124836860



株式会社Jパブリッシング

アカウント名：フェアリーキス編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/124889101



アカウント名：BLUEMOON・カクテルキス

URL：https://www.pixiv.net/users/124347696



アカウント名：ロイヤルキス&チュールキス

URL：https://www.pixiv.net/users/124347648



株式会社 心交社

アカウント名：心交社ショコラ編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/124830729



株式会社パブリッシングリンク

アカウント名：パブリッシングリンク

URL：https://www.pixiv.net/users/124913173



アカウント名：らぶドロップス

URL：https://www.pixiv.net/users/124913085



アカウント名：ルキア

URL：https://www.pixiv.net/users/124913112



株式会社二見書房

アカウント名：シャレード文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/124673069



アカウント名：ハニー文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/124886679



アカウント名：サラ文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/124887676



株式会社BookBase

アカウント名：ダンガン文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/124386226



株式会社フランス書院

アカウント名：e-ノワール編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/107759614



アカウント名：e-ブラン編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/124831760



アカウント名：オパール文庫・e-オパール編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/124700656



アカウント名：ティアラ文庫・e-ティアラ編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/109087465



アカウント名：フランス書院ｅブックス編集部

URL：https://www.pixiv.net/users/124858344



株式会社ホビージャパン

アカウント名：【公式】HJ文庫・HJノベルス

URL：https://www.pixiv.net/users/97861820



株式会社マイクロマガジン社

アカウント名：GCノベルズ／GCN文庫

URL：https://www.pixiv.net/users/123901518



株式会社リブレ

アカウント名：ビーボーイノベルズ

URL：https://www.pixiv.net/users/113867060

「レーベルアカウント」表示イメージ

「レーベルアカウント」として承認されたアカウントのプロフィール画面などには、公式を示す「publisherバッジ」が表示されます。 これにより、なりすまし防止はもちろん、読者が安心して公式コンテンツを楽しめる環境を提供します。

出版社様向け 問い合わせ窓口

本制度にご興味をお持ちいただいた出版社様は、下記フォームよりお問い合わせください。

※現時点では小説系のレーベルを中心に申請を受け付けています。

https://www.pixiv.net/support?mode=inquiry&type=72&service=pixiv(https://www.pixiv.net/support?mode=inquiry&type=72&service=pixiv)

レーベルアカウント フォローキャンペーン概要

「レーベルアカウント」リリースを記念し、pixivユーザー向けプレゼント企画を実施します。期間中に、レーベルアカウントをフォローした方の中から、抽選で50名にAmazonギフトカードをプレゼントします。



対象期間

2026年4月9日（木）13:00～2026年4月30日（木）13:00



景品

・Amazonギフトカード 1,500円分（50名様）

※日本国外在住の方も参加可能ですが、景品のAmazonギフトカードは国内のみの発送となります。日本国外在住の方には、Amazonギフトカードに代わりpixivオリジナルグッズ（クリアファイル）をお送りします。

※Amazonギフトカードが賞品の場合、Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。キャンペーン主催：ピクシブ株式会社



応募条件

・対象期間に「publisherバッジ」がついたアカウントを1つ以上フォローしていること

※公開でのフォローが抽選対象となります。「非公開でフォロー」した場合は対象となりません。

※抽選期間中にフォローを解除された場合は、抽選の対象外となります。



詳しい参加規約は下記をご確認ください。

https://www.pixiv.net/artworks/143333215



■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億を超えるユーザーが登録しています。



■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）