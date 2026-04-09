“手探り”で完成させる積み木に、“つまんでつなげる”ブロック　「こどもと芸術」を学ぶ芸大生のアイデアが商品化

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤卓）は、通学課程・通信教育課程あわせて約23,000名が学ぶ日本最大級の総合芸術大学です。本学通学課程の「こども芸術学科」では、キャンパス内の保育園と連携し、理論と実践を往還しながらこどもの造形的感性と発達を学んでいます。

同学科では、2024年度よりアート知育玩具ブランドの「E-TOO（イートゥー） 」などを展開する株式会社ADC（愛知県小牧市／代表取締役：足立吉正）との協働により、知育玩具の開発プロジェクトを実施しています。エビデンスに基づく商品開発を行う同社では、教育専門家や脳科学の専門家などと連携し、子どもたちの創造力や学習意欲を育む高品質な知育玩具を提供しています。

このたび、初年度のプロジェクトの成果として、オーソドックスな型はめ遊びはもちろん、目隠し状態での積み木遊びもできる「みててBOX」、“つむ、ならべる、つなげる”などの指先の動きで集中力や空間認知力を育む「PUTON（プトン）」の２点が商品化の運びとなりました。

“こどもの目線”を学ぶ学生のアイデアに「E-TOO」の専門的見地が加わり、より楽しく、より成長につながる商品が生まれました。私たちは、今後も「こどもと芸術」の力が公共的価値に結び付く、実践的な芸術教育の機会を育んでまいります。

プロジェクトの目的と経緯

京都芸術大学 こども芸術学科の学生は、授業で教わった内容を学内の保育園「認可保育園 こども芸術大学」や児童図書館「ピッコリ―」などで実践し、日々こどもと触れ合いながら学びを深めています。本プロジェクトは、こうした実践経験と芸大生の発想力を生かした商品開発を目指して、2024年10月に始まったものです。

同学科からは10名の学生が参加して企画案を作成。ADC社員への複数回のプレゼンテーションとフィードバックを重ね、12月19日に行われた最終プレゼンを経て2点の商品化が決定しました。

商品は、その後試作を重ねて2026年2月に一般発売を開始。Amazonなどのネットショップで販売中です。

学生からADC社員への最終プレゼンの様子（2024年12月）

〈産学協働プロダクト１.〉「みててBOX」 ［対象年齢：1歳～］

手の感触だけで積み木の形を当てたり、積み上げたりして感覚を刺激します。見本シートをセットして、その通りに積み木を詰めるかチャレンジし、シートを外して答え合わせ。楽しく手の感覚を鍛えます。1～3歳の誕生日やクリスマスの贈り物にもぴったりです。

【内容物】本体：1個／ブロック：［円柱、四角柱］×各6個 ［三角柱、星形］×各3個：計18個／お手本シート 6種×各1枚：計6枚／背景シート：1枚／取扱説明書

【安全素材】材質：木、プラスチック、他

※塗料は人体に害の無いものを使用しています。食品検査(塗料検査)済み／CEマーク・PSCマーク取得済み

【商品サイズ】本体(組立時)：W16×D16×H16cm

【定価】11,000円（税込）

〈産学協働プロダクト２.〉「PUTON（プトン）」 ［対象年齢：1.5歳～］

“つまむ、積む、つなげる”といった指先の動きが、集中力や空間認知、考える力を育みま

す。商品名は「put on (英語で「はめる」の意味）」から。リング、お花、動物や模様など

、組み合わせ次第で作れる形は無限大。赤ちゃんでもできる「つなげる、はずす」から、

成長に合わせて「バランスあそび」「形づくり」「ごっこ遊び」と遊びがどんどんと広が

っていきます。

【内容物】ブロック：40個／お手本カード：1枚／取扱説明書

【安心品質】STマーク・PSCマークを取得済み。小さなお子様にも配慮した設計で、安心して遊んでいただけます。

【商品サイズ】各5.5 x 3 x 5.5 cm

【定価】3,960円（税込）



〈企画が採用された学生より〉

今回のプロジェクトに参加し、自身の作品が「みててbox」として商品化されたことを大変光栄に思うとともに、大きな達成感を感じています。作品は、大学で学んだ五感に関する知識と、幼い頃におもちゃで遊んだ記憶をもとに制作しました。そうした個人的な体験が形となり、誰かの手に届くことに深い意味を感じています。今後も、人の感情に寄り添う表現を大切にしていきたいです。

――こども芸術コース 2026年度卒業生 YE ZIYI（ヨウ シイ）

知育玩具と聞くと、当初は少しかたく難しいイメージがありました。プロジェクトで理解を深めたことや、ブロックやパズルを遊び方にとらわれず、別の遊びに使う子どもの姿をきっかけに、手に取るハードルが低く、遊び方に制限がないものを作りたいと考えるようになりました。商品化していただきとても嬉しいです。PUTONを手に取った誰もが、それぞれの楽しみ方を見つけて、遊びに広がりが生まれれば幸いです。

――こども芸術コース 2026年度卒業生 永井絢子

「みててBOX」を企画したヨウさん（左）と「PUTON」を企画した永井さん（右）



〈株式会社ADC社員より〉

保育園での実践経験を持つ、こども芸術学科ならではの「こどもの目線」は、私たちにとっても多くの学びとなりました。どの企画アイデアも、芸大生らしい豊かな発想力と、こどもたちの成長への真摯な想いが伝わる、心のこもったものばかりでした。「みててBOX」「PUTON」は、遊びの中に複数の学びが自然と宿る知育玩具として、学生の皆さんの想いをそのままに形にできたと感じています。この商品を通じて、より多くのご家族のもとへその想いをお届けできるよう、精一杯努めてまいります。

■株式会社ADCについて

株式会社ADCは、2021年3月に愛知県小牧市で設立された会社です。「冒険心・夢・創造力で社会に新たな価値を提供する」を経営理念に掲げ、不動産を中心とした総合投資事業、知育玩具ブランド「E-TOO」、および新規事業開発の3つの事業を展開しています。知育玩具ブランド「E-TOO」は、0～3歳の脳成長期に着目し、遊びを通じて子どもの創造力・学習意欲・自己肯定感を育む玩具を提供しています。「その一瞬が未来スイッチ」をコンセプトに、子どもの豊かな未来づくりに貢献しています。

所在地：〒485-0825愛知県小牧市下末630番地

URL：株式会社ADC https://adc-ltd.jp/ (https://adc-ltd.jp/) E-TOO https://e-too.jp/

■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：〒606-8271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/