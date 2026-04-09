【212 KITCHEN STORE】ショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル」に212キッチンストアのアパレルラインが登場！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するキッチン道具の専門店「212 KITCHEN STORE（トゥーワントゥーキッチンストア）」は、ショッピング専門チャンネル「ショップチャンネル（ジュピターショップチャンネル株式会社）」を独占プラットフォームとし、212キッチンストアのブランドを冠した初のアパレルラインをローンチします。

■ 212キッチンストア 出演概要

放送日時：2026年4月11日(土) 11:00より

番組名 ：ここが違う！ヒットの予感(https://www.shopch.jp/pc/tv/programlist?il=program_calender&ic=20260323_20260409&onAirDay=20260409#20260411110000)

「２１２キッチンストア デビュー オシャレなおもてなしスタイル」

キッチンは、料理を作るためだけの場所ではありません。お気に入りの道具に囲まれ、気分を上げて料理をする特別な空間です。今回は、そんなキッチンからそのまま「我が家のレストラン」でおもてなしができる、ファッション性を兼ね備えたアイテムをご提案します。

番組はこちらから＞＞＞ :https://www.shopch.jp/pc/tv/programlist?il=program_calender&ic=20260323_20260409&onAirDay=20260409#20260411110000（*外部サイトが開きます）＜商品コンセプト＞

テーマは「MODERN BEAUTY」。急な来客やホームパーティーの際、エプロン姿のままでもお客様に褒められるような、「見せる」コーディネートを企画しました。エプロンは、どんな装いの上からでもサッと羽織りやすく、機能性にもこだわっています。店舗では一切販売していない、ショップチャンネルだけで購入できる完全限定コレクションです。

毎日の料理をもっと楽しんでいただくために、212キッチンストアならではのスタイルをお届けいたします。

25th ANNIVERSARY

「世界で一番素敵なレストラン、それは我が家の食卓」をブランドコンセプトに、212キッチンストアは、毎日の料理を楽しむためのキッチンウエア、テーブルウエア、輸入食材などを世界中からセレクトしています。2001年の1号店オープン以来、料理好きの方々に支持され、現在は全国で79店舗を展開しています。25周年を迎える本年は、限定アイテムの販売や、様々なスペシャル企画をご用意しています。ぜひお楽しみに。

【ショップチャンネルとは】

1996年11 月に日本初のショッピング専門チャンネルとしてスタート。現在はケーブルテレビや衛星放送などを通じ、全国3,210万世帯で視聴可能（2025年 3 月末時点）。ファッション、ビューティー、ホームグッズ、グルメなど、バイヤーが厳選した多彩な商品を 24 時間紹介しています。快適にお買い物していただくため、注文受付や商品出荷も自社で対応。生放送ならではの臨場感と心おどるお買い物体験をお届けしています。テレビ・デジタル・リアルを連携させたショッピングエンターテインメントをお楽しみください。今回、30周年を迎えるショップチャンネルと25周年を迎える212キッチンストアが特別なコラボ企画が実現しました。

【212 KITCHEN STORE とは】

「世界で一番素敵なレストラン それは我が家の食卓」をコンセプトにした、キッチン道具の専門店です。人と人とがコミュニケーションをとる上で欠かすことのできない「食」をより豊かにするために、素敵な「我が家のレストラン作り」をお手伝いしています。店名の“212（トゥーワントゥー）”は、ニューヨークの市外局番に由来しています。多種多様な食文化が融合する世界有数の大都市ニューヨークをイメージし、「世界のどんな料理でも楽しく作って、美味しく食べていただく」という思いを込めて、世界中の優れたキッチングッズを幅広く取り扱い、提案し続けています。



■212 KITCHEN STORE 公式サイト&公式通販

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/(https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/)



■オンラインストア 読み物連載更新中！

https://store.world.co.jp/s/brand/212kitchenstore/note/?link_id=N38_R_menu

■212 KITCHEN STOREショップリスト

https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRN38&link_id=N38_L_shop)



【Social Media】

LINE：https://lin.ee/vD2NMdU(https://lin.ee/vD2NMdU)

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＜会社概要＞

・名称：株式会社 ライフスタイルイノベーション（ワールドグループ）

・代表者：木津 英之

・所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-18東急不動産恵比寿ビル3F

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/