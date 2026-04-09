アニメ「TO BE HERO X」より新規公式描き下ろしイラスト 《FLOWER CROWN ver.》を使?した商品が発売決定！ それぞれのキャラクターをイメージした花冠を身につけたイラストは 必見です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346353/images/bodyimage1】
アニメ「TO BE HERO X」より、《FLOWER CROWN ver.》の描き下ろしイラストを使用した商品の発売が決定いたしました！
白を基調としたスーツに、それぞれのキャラクターをイメージした花冠を身につけたイラストは必見です。
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346353/images/bodyimage2】
【商品詳細】
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■アニメ「TO BE HERO X」トレーディング缶バッジ《FLOWER CROWN ver.》（全8種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） 3,520円（税込）
種類：全8種
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■アニメ「TO BE HERO X」トレーディングアクリルブロックキーホルダー《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
※トレーディング商品
素材：アクリル・金属
サイズ：約W50mm×H70mm×D8mm以内
価格：1個 880円（税込）/1BOX（4個入り）3,520円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」アクリルスタンド《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
素材：アクリル
サイズ：本体 約W87mm×H150mm以内/台座 約W45mm×H45mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」アクリルビジュアルボード《FLOWER CROWN ver.》（全1種）
素材：アクリル
サイズ：約W180mm×H120mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全1種
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■アニメ「TO BE HERO X」BIGホログラム缶バッジ《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
素材：金属・紙・PET
サイズ：丸型直径76mm
価格：660円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」A4クリアファイル《FLOWER CROWN ver.》（全5種）
素材：PP
サイズ：A4用紙封入サイズ（片面：219mm×310mm）
価格：495円（税込）
種類：全5種
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■アニメ「TO BE HERO X」B2タペストリー《FLOWER CROWN ver.》（全1種）
素材：スエード
サイズ：約W515mm×H728mm（B2サイズ）
価格：3,300円（税込）
種類：全1種
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【発売予定日】
いずれにつきましても、2026年8月中旬より順次発売予定
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
【ご予約について】
いずれの商品につきましても、2026年4月8日（水）よりご予約を受付致します。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
＜株式会社NEO GATE公式商品ページ＞ https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)bilibili/BeDream, Aniplex
配信元企業：株式会社ネオゲート
アニメ「TO BE HERO X」より、《FLOWER CROWN ver.》の描き下ろしイラストを使用した商品の発売が決定いたしました！
白を基調としたスーツに、それぞれのキャラクターをイメージした花冠を身につけたイラストは必見です。
本商品は、アニメイト各店・アニメイト通販、ステラワース・ステラワース通信販売、アニハピSHOP ONLINE、他アニメグッズ取り扱い各店での販売を予定しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346353/images/bodyimage2】
【商品詳細】
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■アニメ「TO BE HERO X」トレーディング缶バッジ《FLOWER CROWN ver.》（全8種）
※トレーディング商品
素材：金属・紙・PP
サイズ：丸型直径57mm
価格： 1個 440円（税込）/1BOX（8個入り） 3,520円（税込）
種類：全8種
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■アニメ「TO BE HERO X」トレーディングアクリルブロックキーホルダー《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
※トレーディング商品
素材：アクリル・金属
サイズ：約W50mm×H70mm×D8mm以内
価格：1個 880円（税込）/1BOX（4個入り）3,520円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」アクリルスタンド《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
素材：アクリル
サイズ：本体 約W87mm×H150mm以内/台座 約W45mm×H45mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」アクリルビジュアルボード《FLOWER CROWN ver.》（全1種）
素材：アクリル
サイズ：約W180mm×H120mm以内
価格：1,980円（税込）
種類：全1種
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■アニメ「TO BE HERO X」BIGホログラム缶バッジ《FLOWER CROWN ver.》（全4種）
素材：金属・紙・PET
サイズ：丸型直径76mm
価格：660円（税込）
種類：全4種
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■アニメ「TO BE HERO X」A4クリアファイル《FLOWER CROWN ver.》（全5種）
素材：PP
サイズ：A4用紙封入サイズ（片面：219mm×310mm）
価格：495円（税込）
種類：全5種
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■アニメ「TO BE HERO X」B2タペストリー《FLOWER CROWN ver.》（全1種）
素材：スエード
サイズ：約W515mm×H728mm（B2サイズ）
価格：3,300円（税込）
種類：全1種
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【発売予定日】
いずれにつきましても、2026年8月中旬より順次発売予定
【お取り扱い店舗】
アニメイト各店/アニメイト通販 https://www.animate-onlineshop.jp/
ステラワース/ステラワース通信販売 https://www.stellaworth.co.jp/shop/
アニハピ SHOP ONLINE https://www.anihapi-online.com/
【ご予約について】
いずれの商品につきましても、2026年4月8日（水）よりご予約を受付致します。
グッズの販売状況等の詳細は、下記公式ページをご確認ください。
＜株式会社NEO GATE公式商品ページ＞ https://www.neogate.jp
最新情報は、株式会社NEO GATE公式Xをチェック！
＜株式会社NEO GATE公式Xアカウント＞ https://x.com/neogate0
＜会社概要＞
名 称 ：株式会社 NEO GATE
設立年月 ：2014年（平成26年）5月21日
代表者 ：影近 征也（かげちか まさや）
所在地 ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-15-103
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037
事業内容 ：ユーザー体験型イベント企画及びコンテンツグッズ開発
URL ：https://www.neogate.jp
＜本件に関するお問い合わせ＞
株式会社NEO GATE
企画営業部 清水 翼
TEL:03-6300-6035 FAX:03-6300-6037 E-mail：info@neo-gate.co.jp
(C)bilibili/BeDream, Aniplex
配信元企業：株式会社ネオゲート
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