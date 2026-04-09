株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市北区、代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝、以下 当社)は、包括連携協定を締結しているノートルダム清心女子大学(法人名：学校法人ノートルダム清心学園、所在地：岡山市北区、学長：津田 葵、以下 同大学)情報デザイン学部 情報デザイン学科において、2026年度前期初開講の課題解決型学習(PBL：Problem Based Learning、以下 PBL)に参加することをお知らせいたします。

本講座は、同大学が、岡山県内企業6社の参加を受けて共同で実施する取り組みで、当社はそのうちの1社として参加します。PBLでは、学生が実在する社会課題を題材に、調査・分析・企画立案に取り組みます。課題解決のプロセスを体験することで、実践的な思考力と創造力を育むことを目的とした講座です。

当社は、AIやIoTが身近になる時代を踏まえ、地域に根差したICT企業として、デジタルを活用して課題解決し付加価値を提供できるデジタル人材の育成に注力していきます。





ノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科での初のPBL授業に参加 ～グローバルな社会課題を題材に、デジタル人材育成を支援～





●背景

当社は、2024年4月にノートルダム清心女子大学と包括連携協定(※)を締結し、デジタル領域におけるPBLやインターンシップの受け入れ準備を進めています。

今回のPBLは、2026年度前期にノートルダム清心女子大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科で3年生となる一期生を対象とした授業として開講されます。学生は、当社が提供する実際の地域課題に取り組むことで、多角的なデータ収集・分析から、デジタル技術を活用した解決策提案までを実践的に学ぶことができます。





※2024年4月「情報デザイン学部」を新設するノートルダム清心女子大学と両備システムズが包括連携協定を1月31日締結( https://www.ryobi.co.jp/news/2024/20244-131 )









●当社が提供する課題

2019年からラオス人民民主共和国で開始した海外での事業展開や、2025年からバングラデシュにおいて開始した脱炭素ソリューションの拡大を見据えた農業分野での実証事業などの取り組みを通じて蓄積した現地の社会課題に関する知見を活かし、今回のPBLでは、実際の現場で直面しているテーマを学生へ提供します。実在の課題を題材とすることで、学生は表面的な情報に留まらず、文化・産業・社会状況などをふまえた深い理解のもとで分析・提案を行えるよう連携・支援を行います。

当社は、本PBLが国際的な視点を育み、デジタル技術を活用して課題に向き合う学びの機会となることを目指すとともに、学生が自らのアイデアを最後まで形にできるよう、講座の期間を通じて継続的にサポートしてまいります。









●同大学 情報デザイン学部 情報デザイン学科長 天野 憲樹様 コメント

私自身、研究活動で東南アジアに足繁く通う中で、現地の課題の重さと複雑さを肌で感じてきました。今回のPBLでは、貴社がラオスやバングラデシュで向き合ってこられたリアルな社会課題に、私自身も指導教員のひとりとして学生たちと一緒に取り組みます。現場を知る企業と学生が直接つながるこの機会は、本学科が目指す「社会課題を論理的に考え、解決する力」を育む場として、これ以上ないものです。貴社のご協力に、心より感謝申し上げます。









●今後の展開

本PBLの成功とともに、学生にとって有意義な学習機会を提供できるよう、取り組んでまいります。

また、今後AIやIoTがさらに身近になる時代を見据え、地域に根差したICT企業として、デジタルを活用した課題解決を通じて付加価値を創出できる人材の育成に注力してまいります。









【株式会社両備システムズについて】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地 ： 岡山県岡山市北区下石井二丁目10-12

杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および

民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、

ソフトウェア開発、データセンター事業、

ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、

AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/