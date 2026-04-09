台湾観光庁 × 日本旅行業協会 特別観光イベント

「野柳石光～ライトアップ プレミアナイト2026」開催

― プレミアな夜・幻想的な野柳ジオパークを先行体験 ―

台湾の交通部観光署（以下、台湾観光庁）は、日本旅行業協会（JATA）と連携して台湾北部を代表する景勝地である野柳ジオパーク（地質公園）にて、日本市場向けの特別招待制イベント「野柳石光～ライトアップ プレミアナイト2026」を開催いたします。

同イベントは、台湾国内外で高い評価を受ける期間限定夜間プログラム「野柳石光・夜訪女王」の一般公開に先駆けて実施される、一夜限りの限定プレミアイベントです。

2026野柳石光～ライトアップ プレミアナイト

開催日：2026年6月27日（土）

会場：野柳地質公園（台湾・新北市）

＊台北から車で約1時間

イベント情報公式サイト

https://go-taiwan.net/index.php/yehliupn2026/

イベントの特長とプレミア特典

野柳地質公園は、数百万年にわたる海蝕や風化作用によって形成された奇岩群が広がる、世界有数の地質景観を誇る観光地です。象徴的な「女王頭（クィーンズヘッド）」をはじめとする独特の地形が、多くの来訪者を魅了しています。

同イベントでは、通常は立ち入ることのできない夜間の園内を特別開放し、夕景から夜へと移りゆく時間帯の中で、光の演出により幻想的に浮かび上がる奇岩群を体験いただけます。

さらに、プレミアナイト限定企画として、さまざまな特典をご用意しています。

【プレミアナイト協賛ツアー限定特典（一例）】

〇台湾伝統芸能（獅子舞など）による歓迎セレモニー

〇入場制限による特別観覧環境（混雑回避）

〇地質公園への夜間入園特別ご招待

〇園内日本語ガイドサポートの配置

〇オリジナルギフト進呈

〇台湾北部特産品ポップアップ＆カフェ展開

同イベントでは、通常は立ち入ることのできない夜間の園内を特別開放し、夕景から夜へと移ろう時間の中で、光の演出により幻想的に浮かび上がる奇岩群を体験いただけます。昼とは異なる“もう一つの野柳”を体感できる特別なナイトコンテンツです。

イベント協賛ツアーについて

同イベントでは、以下の旅行会社が企画・販売する協賛ツアー参加者限定で開催を予定しています。

各社より多様な旅行商品がラインナップされ、現在参加者を募集しています。

普段とは異なる夜の野柳ジオパークの魅力を体験できる、特別なイベントツアープログラムです。

【協賛ツアー企画旅行会社（順不同／4月8日現在）】

エイチ・アイ・エス（HIS）／JTB／阪急交通社／日本旅行／T-LIFEホールディングス（旅っくす）／読売旅行／ツアーウェーブ／ベルトラ／近畿日本ツーリスト／名鉄観光／農協観光/クラブツーリズム

「野柳石光・夜訪女王」ナイトツアー

また、プレミアナイト翌日の2026年6月28日（日）より夜間開放イベント「野柳石光・夜訪女王」ナイトツアーイベントが開幕し、4/12までの約２週間一般開催します。

「野柳ライトアッププレミアナイト」特別イベント開催への取り組みについて

同イベントは、日本市場における訪台需要の拡大を目的とした体験型観光プロモーションの一環として実施されます。台湾観光庁の主導のもと、北海岸及観音山国家風景区および台湾北部観光圏が連携し、日本市場から台湾各地への誘客促進を図ります。

あわせて、観光体験の深化と付加価値の向上を推進し、日本旅行業協会（JATA）が推進するアウトバウンド需要活性化施策とも連動したプロジェクトとして展開していきます。