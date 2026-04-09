琵琶湖汽船株式会社（本社：大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、5月9日（土）に滋賀県草津市・烏丸半島で開催される「Symphonic Starmine 2026」の約10,000発※の打上花火を、外輪船ミシガン船上から鑑賞する特別ナイトクルーズを運航いたします。 今回当社では、船内レストランでのお食事とスカイデッキでの花火鑑賞がセットになった「お食事付プラン」と1階～3階の各デッキから花火をご覧いただける「自由席プラン」をご用意いたします。 ※花火の打ち上げ時間は約1時間となります。 ※Symphonic Starmineの花火規模（発数）は、連続スターマインやワイドスターマインは発数の数え方が統一されておらず、発数では表現しにくい花火演出を中心に構成されています。そのため発数はあくまでも目安となります。

『 烏丸半島ミシガン花火鑑賞船 』 詳細

1）運航日

2026年5月9日（土）※花火打上19:30～20:30

2）運航ダイヤ

大津港18:30発～大津港21:30着（乗船受付17:30～）

3）使用船舶

外輪船ミシガンhttps://www.biwakokisen.co.jp/ship/michigan/ 旅客定員:787名、全長:59.0m、幅:11.7m、総トン数:1,045.61トン 進水年月:1982年4月

4）販売プラン

「お食事付プラン」

船内レストランでのお食事と4Fスカイデッキでの花火鑑賞がセットになったプラン 料金：【1席】大人（中学生以上）12,000円、小学生4,600円、幼児（2歳以上）2,800円 内訳：ミシガン乗船料 ＋ お食事代（ブッフェ料理＋フリードリンク※アルコール含む） ※雨天の場合、使い捨てレインコートを無料配付いたします

「自由席プラン」

1F～3Fのデッキスペースから花火をご覧いただけるプラン 料金：【1席】大人（中学生以上）5,000円、小学生2,500円、幼児（2歳以上）1,000円 内訳：ミシガン乗船料

5）予約開始日

2026年4月10日（金）12:00～当社公式WEBサイトより受付いたします ⇒https://www.biwakokisen.co.jp/season_event/60862/ ※WEB予約限定プランにつき、お電話でのご予約は不可 ※ご予約の時点で、お支払手続き（カード決済）が必要となります ※先着順にて受付。満席になり次第、受付を終了いたします

6）注意事項

・本企画船は特別運航便につき、ご予約確定後、4月25日（土）よりキャンセル料を頂戴いたします ・「Symphonic Starmine 2026」の花火打上が中止となった場合のみ払い戻しいたします。その他の理由による払い戻しは一切いたしかねますので、予めご了承ください ・当日はご予約いただいたご本人様がご来場いただきますようお願いいたします

7）お問い合わせ

琵琶湖汽船㈱ 予約センター TEL 077-524-5000（9:00-17:00）

8）大津港までのアクセス

京阪・びわ湖浜大津駅より徒歩約3分 ＪＲ大津駅よりバス約5分（浜大津バス停下車）

【ご参考】「Symphonic Starmine 2026」について

花火と音楽、そして演奏者と観客が一体となって創り上げる、一日限りの“共創型ライブアートフェスティバル”（全席有料イベント）です。本イベントで打ち上げられる湖上花火は、人気の花火イベント「びわ湖大津・ナイトクルーズ花火～Cinematic Starmine～」を手掛ける花火クリエーターチームがプロデュースしています。 https://biwakolaa.com/symphonic/ 主催： Biwako Live Art Association

※料金はすべて税込です ※画像は全てイメージです

https://newscast.jp/attachments/j37JRofWFY46qgwJaMNp.pdf