「テイコウペンギン」、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』とのコラボイベントを開催！

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）制作・運営するキャラクター「テイコウペンギン」と、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内將生）のコラボレーションイベント「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO『出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中』」を、2026年4月28日（火）より開催いたします。

■特別企画展「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO 出張ペンギン！」

本企画は、日々“理不尽”な環境で働くテイコウペンギンのキャラクターたちが札幌へ出張し、AOAO SAPPOROを舞台に物語を展開する体験型イベントです。



「札幌のまちなかをペンギン文化の発信地に！」と意気込む館長や、生物たちにまっすぐ向き合う担当者たちが、テイコウペンギンたちにAOAO SAPPOROの楽しみ方を伝える様子を通して、水族館で暮らす生物や展示の魅力をお楽しみいただけます。館内では、スタンプラリーやフォトスポット、オリジナルグッズの販売など、期間限定コンテンツも盛りだくさんです。



どこか気分が揺らぎやすいこの時期にも、モヤモヤに“テイコウ”しながらクスっと笑って楽しめる体験を。ぜひお楽しみください。

■ 開催概要

イベント名 ：テイコウペンギン×AOAO SAPPORO

「出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中」

開催期間 ：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

開催時間 ：10:00～22:00（最終入館 21:00）

開催場所 ：AOAO SAPPORO（札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階）

■ イベントコンテンツ

【体験プログラム】「テイコウペンギン」スタンプラリー

開催期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

参加料金：無料

「テイコウペンギンとコラボしたスタンプラリーが館内に登場。ゴールした方には限定ステッカーをプレゼント。昼と夜でデザインが異なります。

【体験プログラム】「テイコウペンギン」ルーム

開催期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：4F 無料エリア

開催内容：特別企画展に登場するキャラクターたちの紹介や、「テイコウペンギン」たちがAOAO SAPPOROを紹介する特別映像を上映します。

【物販】AOAO SAPPOROオリジナル「テイコウペンギン」コラボグッズ

販売期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（水）

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：ステッカー（全6種）400円（税込） ／ アクリルキーホルダー 770円（税込）

【チケット】

販売期間：2026年4月9日（木）～2026年6月30日（火）

販売場所：

・アソビュー！（https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000050012/）

・AOAO SAPPOROチケット窓口

販売価格：大人1名（高校生以上）2,200円（税込） ／ 子ども1名（小中学生）1,100円（税込） ／ 幼児（3歳以上）200円（税込）

■「テイコウペンギン」について

ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司のモニター、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いています。2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数202万人（2026年4月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開しています。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@teipen.official

公式X：https://x.com/teikoupenguin

■ AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）について

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄「大通」駅徒歩3分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩1分

営業時間 ：10:00～22:00（最終入館 21:00）※時期により変更あり

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合あり

運営会社 ：株式会社青々（https://aoao.blue/）

公式HP ：https://aoao-sapporo.blue

公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo

公式X ：https://x.com/aoao_sapporo

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/