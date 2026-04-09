人気ファイターたちがダーツに降臨！　ダーツライブ×『STREET FIGHTER 6』スペシャルキャンペーンの開催が決定

株式会社ダーツライブ

セガサミーグループの株式会社ダーツライブ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員:阿部 東)は、2026年4月16日（木）より「ダーツライブ×『STREET FIGHTER 6』スペシャルキャンペーン」を実施いたします。



株式会社カプコンの大人気ゲーム『ストリートファイター6』とのスペシャルコラボレーションがついに実現。キャンペーン期間中は、『ストリートファイター6』の数々の名場面と人気ファイターたちのボイスが楽しめる期間限定のオリジナルゲームや、デジタルコンテンツを展開。人気ファイターたちの特別演出やアツいバトルを体感いただけます。

『ストリートファイター6』コラボのダーツゲームが期間限定で登場

ダーツライブのオンラインマシン「ダーツライブ3」「ダーツライブ2」各マシンにて、異なるコラボゲームを期間限定で展開いたします。

プレイ条件を満たした方を対象に、デジタルコンテンツのプレゼントや抽選キャンペーンを実施いたします。

DARTSLIVE3 STREET FIGHTER 6 カウントアップ

定番ゲーム『カウントアップ』と『ストリートファイター6』がコラボレーション。数々の名場面と人気ファイターたちのボイスを全身でお楽しみください。

ライブエフェクト：「ストリートファイター6カウントアップ」を5回プレイ(*1）

ファンダーツ：「ストリートファイター6カウントアップ」をプレイした方を対象に抽選で2,222名にプレゼント(*2）

(*1）ダーツライブ3 / ダーツライブホームで使用可能。

(*2）「ダーツライブ3」「ダーツライブホーム」のディスプレイ画面に設定可能。3Dのダーツを自分好みにカスタマイズできます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=sBMeoDSx8qE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=OtweS6mMcGM ]

DARTSLIVE2 STREET FIGHTER 6 501

対戦格闘の『ストリートファイター6』になぞらえ、対戦ゲーム「501」がコラボレーション仕様に。終了後、勝ち、負け（引き分け）に応じて対戦ポイントが付与されます。対戦ポイントを集めると限定のテーマを獲得することできます。

対戦ポイントを獲得し、限定デジタルコンテンツを付与します。

ダーツライブテーマ：対戦ポイント 3ポイントを獲得(*3）

ムービーテーマ：対戦ポイント 10ポイントを獲得(*4）



(*3）(*4）ダーツライブ3 / ダーツライブホームでも使用可能です。

ダーツライブテーマ

自分の好きなデザインのデジタルコンテンツを設定することで、ゲーム画面を個性的にアレンジできます。

SNSキャンペーン

開催期間：2026年4月27日（月） - 5月10日（日）

条件を満たした方の中から抽選で30名様に、限定ダーツライブカードとダーツセットをプレゼントいたします。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

ファイターたちの魅力が存分に詰まったデジタルコンテンツ＆ダーツライブカードを販売

本キャンペーンでは、『ストリートファイター6』に登場する人気ファイターをデザインした多彩なデジタルコンテンツを販売します。

■アワードムービー（全8種）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=L0qjsvuVGkE ]

■サウンドライブエフェクト（全8種）

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=cSmzJ5p0IV4 ]

■サウンド付きムービーテーマ（全8種）

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=WG67SiPMrR8 ]

■無料テーマプレゼント

ダーツライブ会員は全員手に入れられる無料のデジタルコンテンツも配布いたします。

ダーツライブカード

■ダーツライブ『STREET FIGHTER 6』スペシャルキャンペーン公式サイト

公式サイトはこちら :https://www.dartslive.com/jp/campaign/sf6/

■STREET FIGHTER 6 ゲーム紹介

世界的人気を誇る対戦格闘ゲーム『ストリートファイター6』は、カプコンが開発・発売するシリーズ最新作。

新たなバトルシステム「ドライブシステム」を搭載し、初心者から上級者まで幅広く楽しめる対戦が可能に。

シングルプレイの「ワールドツアー」、プレイヤー同士が交流できる「バトルハブ」など、多彩なモードで進化したストリートファイター体験を楽しめる。

公式サイトはこちら：https://www.streetfighter.com/6/

対応ハード ：Nintendo Switch 2 / PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox Series X|S / STEAM

ジャンル ：対戦格闘

発売時期 ：好評発売中

レーティング：CERO C（15才以上対象）

株式会社ダーツライブについて

株式会社ダーツライブは、国内のオンラインダーツマシン設置総台数第1位のダーツマシンメーカーです。ゲーム機器開発からサービスの創出、大会運営など、リーディングカンパニーとして事業を推進しながら、ダーツを通したSDGs活動など社会貢献活動も行っています。

https://www.dartslive.co.jp/