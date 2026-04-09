MLBワールドシリーズ連覇記念 ドジャース チャンピオンリングコレクションを4月10日より受注販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、ロサンゼルス・ドジャース（以下「ドジャース」）の MLBワールドシリーズ連覇を記念したチャンピオンリングコレクションを2026年4月10日（金）12時頃より、MLB公式オンラインショップ（以下「MLB SHOP」）にて受注販売を開始いたします。

本コレクションに含まれるネーションリングは、ドジャースのホームゲーム第2戦、アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦にて実施されたセレモニーで選手たちが着用し披露されましたチャンピオンシップリングを、栄光と威厳をもって再現されたものです。さらには、バンドリングやチャームネックレスなど、

芸術性と物語性を、2年連続の優勝という栄光と融合させた、まさに傑作と呼ぶにふさわしい逸品がラインナップしています。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-18487(https://www.mlbshop.jp/ja/c-18487?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-04-10)

※4月10日（金）12時頃公開予定

■受注期間

2026年4月10日（金） ～2026年5月11日（月）12:00まで

■商品情報

Jostens ロサンゼルス・ドジャース ネーションリング

【10金イエローゴールド】

価格 ｜2,200,000円（税込）

サイズ｜※商品ページよりご確認ください。

説明 ｜

リングトップには、勝利を象徴する「WORLD CHAMPIONS」の文字を計139個のダイヤモンドで表現し、中心にはドジャースが頂点に立った証として特別なダイヤモンドを配置。王者としての輝きを細部に至るまで表現しています。

Jostens ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ バンドリング

【10金イエローゴールド】

価格 ｜570,000円（税込）

サイズ｜※商品ページよりご確認ください。

【スターリングシルバー】

価格 ｜130,000円（税込）

サイズ｜※商品ページよりご確認ください。

Jostens ロサンゼルス・ドジャース チャームネックレス

【10金イエローゴールド】

価格 ｜750,000円（税込）

サイズ｜FREE

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ2クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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