「+チック姉さん」オンラインくじ～ハズレなしチック～予約受付開始！

株式会社スクウェア・エニックス

本日2025年4月9日正午より、スクウェア・エニックス e-STOREにて「+チック姉さん」（栗井茶先生）のオンラインくじの予約受付が開始いたしました。

【「+チック姉さん」オンラインくじ～ハズレなしチック～紹介】

女子高生＋その他＋オンラインくじ。（パンチ効き気味、普通じゃない、普通ってなんだ？）

《要約》栗井茶先生描き下ろしイラストなどを使った「+チック姉さん」オンラインくじ。

【商品ラインナップ】

「+チック姉さん」オンラインくじ～ハズレなしチック～の商品ラインナップをご紹介いたします。

※画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※商品のお届けに関しまして、e-STOREでは2026年7月10日(金)頃、DMMスクラッチでは2026年8月上旬～中旬を予定しております。

■A賞：Tシャツ（全1種）

栗井茶先生描き下ろし！ 時にウザがらみが激しい姉さんのベスティ（ベストフレンド）、オカッパのイラストを使ったTシャツが登場。バイブスあがりまくりなオレンジカラーのTシャツを着て、学校に会社に街にくりだそう!!

《注意》インパクトあるTシャツのため、目立ちたくない場所での着用はお控えください。

■B賞：デスクマット（全1種）

全キャラ栗井茶先生描き下ろし！ 増殖を繰り広げるウノサノ（妹チーム）がデスクマットに。表情やポーズなど一人一人の違いをじっくり見つめていると…あれ…なんだか…人数が…増えて…見える…見えない……と混乱チックに！

《注意》長時間見つめていると、ウノサノの虜になってしまう…かもしれません。

■C賞：アクリルスタンド（全8種）

あなたのハートにガツンと響く……かもしれない…のか…？ 保証まったくZEROな作中シーンをアクリルスタンドにしてみました！

《注意》飾る場所・見られる相手を見極めて正しくお使いください。

■D賞：アテンションステッカー2枚セット（全8種）

（いろいろな意味で）アテンションが満載なダイカットステッカー2枚セット！ インパクト大な作中シーンとカラフルなデザイン文字は一度見たら忘れられない、もしくは見たことを忘れてしまいたくなるかも!?

《注意》貼る場所・見られる相手を見極めて正しくお使いください。

■E賞：缶バッジ（全8種）

これぞ万人受けアイテム！ カラフルなデザインが可愛い、キャラクター缶バッジ！ マイルドに作品の世界観を楽しみたい方に贈る、超絶無難なアイテムです♪

《注意》特になし。

■購入特典【プレゼント】

くじを一度のご注文で10個ご購入ごとに、【ブロマイドカード（全6種）】をランダムで1枚プレゼント！

■ダブルチャンス【抽選プレゼント】

e-STOREにて対象期間ごとに、くじを10個ご購入いただくと抽選で【栗井茶先 直筆サイン入りブロマイドカード】をプレゼント！

【「+チック姉さん」オンラインくじ～ハズレなしチック～概要】

販売期間：2026年4月9日(木)12:00～2026年6月18日(木)23:59

※商品のお届けは2026年9月4日(金)を予定しております。

販売金額：１回770円（税込）

e-STOREくじ：https://sqex.to/d722m

公式X：@SQEX_ComicGoods

■4/24(金)最新刊発売！

「＋チック姉さん」29巻、「国木」上巻・下巻