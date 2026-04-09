ネモフィラ 現在5分咲き、まもなく見頃（7分咲き）を迎えます！（国営ひたち海浜公園）
みはらしの丘 撮影／2026年4月8日
「みはらしの丘」では、ネモフィラが4月7日から「5分咲き」となりました。
今年の見頃は平年より2日早い見込みで、4月11日に「見頃（7分咲き）」を迎え、16日に「見頃」になると予想しています。見頃のピークは、例年1週間～10日程となります。
※開花予想は、今後の天候により変化いたします。あらかじめ、ご了承ください。
ネモフィラ開花予想2025年4月9日現在
最新のネモフィラ開花予想はこちら :
https://www.hitachikaihin.jp/event/flowering/forecast-nemophila.html
ネモフィラの移ろいイメージ
生育中
during the growing
咲き始め
began to bloom
3分咲き
30% in bloom
5分咲き
50% in bloom
見 頃（7分咲き）
Good(70% in bloom)
見 頃
Best(in full glory)
見 頃（後半）
Good(past the peak)
なごり花
The peak is gone
※開花予想は、今後の天候により変化いたします。あらかじめ、ご了承ください。
※ネモフィラの開花時期は多くのお客様にご来園いただいています。混雑が予想される土日・GW期間
やお昼前後の時間帯を避けた分散来園に、ご協力をお願いいたします。
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター
国営ひたち海浜公園は、茨城県ひたちなか市の太平洋岸にあり、春のネモフィラ、スイセン、チューリップ、初夏にはポピーやバラ、夏のジニア、ヒマワリ、秋にはコキア、コスモス、冬のアイスチューリップなど、彩り豊な花々が四季を通じて楽しめます。また、海抜100mからの眺望を楽しめる大観覧車をはじめ、ジェットコースターなど多彩なアトラクションが揃う遊園地「プレジャーガーデン」のほか、林間アスレチック広場やバーベキュー広場など、食事・スポーツ・ピクニック・・・遊び方は十人十色。魅力いっぱいの公園で、思い思いの時間をお過ごしください。
国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター 広報係
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