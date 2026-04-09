外国人介護人材の長期雇用を叶える ー「介護福祉士国家試験の ”パート合格制度” と ”パート合格後の勉強法” 」オンラインセミナーを4月16日 (木) 開催

【4月16日 (木)開催】 介護福祉士国家試験の ”パート合格制度” と ”パート合格後の勉強法” セミナー

株式会社明光キャリアパートナーズ

株式会社明光キャリアパートナーズ（代表取締役:中川 拓哉）は、2026年4月16日（木）に「介護福祉士国家試験の ”パート合格制度” と ”パート合格後の勉強法” 」オンラインセミナーを開催いたします。

第38回介護福祉士国家試験（2026年1月実施）より「パート合格制度」が新たに導入され、次回第39回の試験より不合格となったパートだけの再受験が可能となります。（合格有効期限：2年間）



外国人介護人材の合格チャンスが広がる一方で、「どんな仕組み？」「次の試験までどう勉強すればよい？」と戸惑う声も増えています。

本セミナーでは、明光グローバル教務主任であり、日本語教師でもある 安藤美由紀 が登壇。

人手不足や高齢化の進行など、介護を取り巻く最新の市場動向から、「パート合格制度」の詳しい制度説明、パート合格者が次回合格を勝ち取るための学習法、さらに今年スタートする 明光グローバルの新・介護福祉士試験対策講座 をお伝えします。

◆このような方におすすめ◆

・外国籍人材を雇用している（雇用予定の）介護事業所の責任者

・介護事業所の責任者

・外国籍人材を採用している人事担当者・マネージャー

・介護人材を支援している登録支援機関・監理団体の担当者・責任者

【 開催概要 】

セミナーに参加する ▶ :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9017756396502/WN_ptYHzxtQQ9W1j0FqhciwqQ

開催日時： 2026年4月16日（木）14:00~15:00

開催形式： オンライン （Zoomウェビナーで実施）

参加費用： 無料 ※事前申込制

【 登壇者 】

株式会社明光キャリアパートナーズ

Global HR Division 教務主任・日本語教師 安藤美由紀

都内日本語教育機関にて、外国人ビジネスパーソンや留学生向けに25年以上日本語指導や教材開発に従事。

2022年明光ネットワークジャパン（現在の明光キャリアパートナーズ）に入社。特定技能や技人国の外国人材向けに、日本語教育や介護福祉士国家試験対策講座、特定技能2号技能評価対策講座などの、企画・設計・運営を行う。また長年の教授経験を活かし、海外の送り出し機関の外国人日本語教師向けに日本語教授法講座を担当するなど、後進の育成にも携わっている。

セミナーに参加する ▶ :https://us06web.zoom.us/webinar/register/9017756396502/WN_ptYHzxtQQ9W1j0FqhciwqQ

外国人介護人材の育成・定着を成功させるために、

ぜひ本セミナーで最新情報と実践的ヒントをお持ち帰りください。

皆さまのご参加をお待ちしております。

明光グローバルの 介護外国人材紹介 / 教育

採用課題に沿った質の高い紹介と徹底的な教育伴走を "採用の前" から「介護福祉士」まで

・国内人材の高い集客力とベトナム看護系大学・短大が採用母体

・入社前後の日本語教育サポートで高度な意思疎通への人材支援

・「介護福祉士国家試験」資格取得まで、徹底的な教育＆伴走サポート

サービス詳細: https://meikoglobal.jp/service/nursing-care/

【お問い合わせ先】

株式会社明光キャリアパートナーズ

ホームページ（https://meiko-career.jp/(https://meiko-career.jp/contact/)）のお問合せフォーム

または、japany@meiko-career.jp までメールにてご連絡下さい。

株式会社明光キャリアパートナーズ

代表取締役社長：中川 拓哉

本社所在地 ：東京都千代田区麹町五丁目４番地JPR麹町ビル3階

資本金 ：5000万円

事業許可番号 ：人材紹介／13-ユ-314857 人材派遣／派13-316441

学習塾の『明光義塾』を運営する株式会社明光ネットワークジャパンの子会社として、2022年9月に設立。世界中の人々のキャリアのパートナーとして、それぞれが目指す豊かなキャリアの実現を支援し、日本と世界の企業の更なる発展に貢献することをヴィジョンに掲げております。



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