RUNTEQ、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「RUNTEQ Growth AI」を提供開始。

株式会社RUNTEQ

株式会社RUNTEQ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CTO：菊本 久寿）は、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「RUNTEQ Growth AI」の提供を開始します。

「RUNTEQ Growth AI」は、Ruby・Python・PHP・Javaに対応した約70カリキュラムを使い放題で提供し、AI自動コードレビュー・AI講師・スキル評価・AI日報・管理ダッシュボードを備えた法人研修向けのオールインワンプラットフォームです。

RUNTEQがこれまで個人向けに培ったAI学習支援機能を法人研修向けに体系化し、受講者の自走力向上と研修担当者による育成管理を一つのサービスで実現します。

RUNTEQ Growth AI「Growth AI」についてはこちら :https://growthai.runteq.jp/

■ 背景：法人エンジニア研修の構造的課題

多くの企業が抱えるエンジニア育成の課題は、大きく3点に集約されます。

- スキルの可視化不足：学習の進捗・習熟度が定性的にしか把握できない- OJT負荷の集中：現場メンターへの依存が高く、育成が属人化しやすい- 学習と実務のギャップ：教材はこなしているが、実務で活かせるスキルが身につかない

こうした課題の根本には、学習の可視化不足と、「教材を提供するだけ」で終わる研修設計があります。RUNTEQは、超実践型プログラミングスクールとして7年以上にわたって蓄積してきた教育ノウハウと、独自開発のAI機能群を組み合わせることで、育成の成果をデータで証明できるプラットフォームを構築しました。

■「RUNTEQ Growth AI」の主な機能

1. 開発現場基準の実践カリキュラム（約70種類・使い放題）

Web基礎・インフラ・AI・フロントエンドなど実務領域を網羅した約70カリキュラムをすべて使い放題で提供します。

Ruby・Python・PHP・Javaの主要4言語に対応し、既存の開発スタックや育成方針に合わせて柔軟に活用できます。テキスト・動画に加え、実際の開発環境で書いたコードをAIがリアルタイムレビューする設計により、現場の受け入れ基準に準拠したコーディングスキルを習得できます。なお、カリキュラムは今後も順次拡大を予定しています。

2. AI自動コードレビュー・AI講師（24時間対応）

学習中に発生したエラーに対し、AIが「現状整理・原因特定・解決の道筋」の3点を即時フィードバック。答えを直接渡すのではなく、受講者が自ら正解に辿り着く対話型サポートにより、レビュー待ちによる学習の停滞をゼロにします。深夜でも即時対応し、「なぜこれが正解か」「実務ではどう設計するか」まで深掘りが可能です。

3. スキル評価サービス「Skill Metrix」

以下の5領域を定量スコアで測定し、レーダーチャートで可視化します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57664/table/89_1_c7f4488304f2762e05e38cdfcbd58a02.jpg?v=202604090151 ]

テスト後はAIが個別の総合的なフィードバックを提示。定期的に受験することで成長率も可視化され、研修担当者にとっては育成効果を客観的なデータで確認・評価できる指標としても活用できます。

4. AI日報 (毎日の学習振り返り)

「今日理解できたこと」「まだ理解できていないこと」など5項目の構造化フォーマットで記録。日報提出後すぐにAIが分析・フィードバックし、1週間分を集約した週間サマリーを自動生成します。継続的な言語化により、受講者の自走力が育まれます。

5. 研修担当者向け管理ダッシュボード

受講者ごとの学習進捗・成績・Skill Metrixのスコア推移を一覧管理。AIが自動集約した週間サマリーの一括確認、1on1・定期面談のスケジュール管理も搭載し、育成の属人化防止と組織的なエンジニア育成を実現します。

サービスイメージ

■ 代表取締役社長 兼 CTO 菊本 久寿からのコメント

RUNTEQ代表 菊本 久寿

RUNTEQはこれまで、AI講師/AI自動コードレビュー・Skill Metrix・AI日報と、受講生一人ひとりの学習を支えるAI機能を段階的に開発・提供してまいりました。これらを法人の研修環境として統合したのが「RUNTEQ Growth AI」です。

「エンジニアを育てたいが、成果が見えない」という声は、長年多くの企業から聞いてきました。私たちが提供するのは、単なる教材ではありません。スキルを測り、AIが伴走して学びを深め、毎日の振り返りで成長を可視化するサイクル全体です。

受講者が自走できるようになるだけでなく、研修担当者がデータをもとに育成の効果を正確に把握できる環境を、一つのプラットフォームで実現します。

RUNTEQが培ってきた現場基準の教育を法人研修に届けることで、日本のエンジニア育成の質をさらに高めてまいります。

■「RUNTEQ」について

「RUNTEQ（ランテック）」は、開発会社基準の高レベルなカリキュラムと長期間の学習を通じて、実務に直結するスキルを習得できる超実践型プログラミングスクールです。個人向けWebエンジニア育成で培った現場基準の教育ノウハウをもとに、法人向けエンジニア育成プラットフォーム「RUNTEQ Growth AI」を提供します。

「Growth AI」についてはこちら :https://growthai.runteq.jp/

【公式SNS】

・YouTube「エンジニア転職チャンネル」：https://www.youtube.com/@_runteq_/videos

・RUNTEQブログ：https://runteq.jp/blog/

・X（旧Twitter）：https://x.com/_runteq_

・note：https://note.com/runteq_official



■運営会社

商号：株式会社RUNTEQ

代表者：代表取締役社長 菊本 久寿

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル8F

設立： 2014年10月2日

企業ミッション： つくれる人を創る

URL：https://runteq.co.jp/

事業内容：

1. 実践型 DX教育を行う RUNTEQ（ランテック）事業

2. DXリスキリング人材を中心とした人材紹介事業





