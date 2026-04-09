【Service Works】サウスロンドン発ブランド、2026年春夏新作シェフパンツが〈HIGH! STANDARD〉に登場

株式会社 聖林公司

2020年、イギリス・サウスロンドンでスタートした〈Service Works〉。

家族経営のレストランで育ったオーナーは、厨房での作業から趣味のスケートまで、同じシェフパンツを穿いて過ごしていました。オン／オフを問わず使えるデザインや耐久性は、そうした自身の経験に基づいています。“料理”や“食文化”といったキーワードを背景にしたものづくりは、他にはない独自性を備えています。

先シーズンも大きな反響を得た〈Service Works〉より、2026年春夏シーズンのシェフパンツ3型が到着しました。ファッションや音楽など多様なカルチャーで注目を集めるサウスロンドン。その空気感を反映したラインアップをご覧ください。

〈Service Works〉のシェフパンツは、GOTS認証のオーガニックコットンを使用しています。

ゆったりとしたストレートシルエットに、ウエストはドローストリング仕様で調整が可能。

ファティーグパンツのようなフロントポケットに加え、バックポケットには〈Service Works〉オリジナルの織りネームを配しています。

Service Works クラシックシェフパンツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021425780006/) \13,200

OLIVE／Size：S～XLBLACKKHAKI

ブランドを象徴するシェフパンツです。

“Classic Chef Pants”は、〈Service Works〉の中でも最もスタンダードなモデルです。11ozのキャンバス生地を使用し、適度なハリと立体感が特徴です。一般的にポリエステル混が多いシェフパンツに対し、本モデルはコットン100％で仕上げています。穿き込むほどに風合いが増していきます。

ジャストレングスで整った印象にも、やや腰を落としたルーズなスタイルにも対応する汎用性の高い一本です。初めて〈Service Works〉を選ぶ方や、モデル選びに迷う方にも適したスタンダードモデルです。

Service Works／シアサッカー シェフパンツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021423890006/) \14,300

NAVY、DK NAVY／Size：S～XL

定番のシェフパンツに、春夏シーズン向けのシアサッカー生地を採用したモデルです。表面に凹凸のあるシアサッカーは肌離れがよく、快適な穿き心地を実現します。見た目の清涼感に加え、実用面でも軽やかさが際立ちます。夏に向けたワードローブに適した一本です。

Service Works／ピンストライプ デニム シェフパンツ(https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1021424970006/) \14,960

INDIGO／Size：S～XL

今シーズンの新作モデルです。デニム素材にピンストライプを組み合わせた一本。ライトオンスの生地を採用し、軽やかな穿き心地に仕上げています。ジャストからルーズまで、幅広いスタイリングに対応します。

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【発売日】

発売中

【展開店舗】

HIGH! STANDARD(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/shsd/)

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BLUE BLUE KOKURA(https://www.hrm-eshop.com/blog/store/skkr/)

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Service Works

2020年にロンドンで誕生した〈Service Works〉は、“食”への愛情とキッチンワークへのリスペクトを原点にスタートしました。シェフパンツを日常使いできる耐久性の高いアイテムへと再構築し、ヘビーデューティーな素材と快適なシルエットを融合。素材には厳選されたオーガニック素材を用いています。厨房のために作られ、日常へと適応したプロダクトを作り出しています。

HIGH! STANDARD

1982年、昭和初期に建てられた外国の元軍医宅を改装してオープンしました。当時はMADE IN USAのソックスだけを販売していましたが、今ではワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開しています。

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