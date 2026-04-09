『カオスゼロナイトメア』新規★5戦闘員「ディアナ」や新規コンテンツ「総力戦」などのプレシーズンアップデートを実装！

Smilegate, Inc., Megaport Branch

■様々なコンテンツが満載の第2回プレシーズン開始…新規★5戦闘員「ディアナ」と新規戦闘コンテンツを公開

■銀河系災害シーズン3のシーズン要素を先行体験でき、セーブデータも獲得可能なプレビューを実施

■プレシーズンおよび新規戦闘員追加を記念した報酬イベントを開催

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発しているローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』が、新規★5戦闘員「ディアナ」を公開し、新規コンテンツ「総力戦」を含むプレシーズンアップデートを実施したことを4月9日(木)に発表しました。

ディアナは「情熱」属性の「ハンター」戦闘員で、継続的に敵へ圧力をかけ、ダメージを蓄積させることに特化しています。

所持カードを破棄することで「共鳴」や「安息」効果を発動させることができ、「共鳴」はカード破棄時に追加ダメージを与え、「安息」は該当効果を持つカードを破棄すると該当カードを発動させるなど、戦略的な運用が可能です。

あわせて追加された新規★5パートナー「ソフィア」は、特定キーワードのカードを破棄した際に、会心ダメージ増加や、追加攻撃を行うなど、担当戦闘員を強化します。

新規コンテンツ「総力戦」も実装されました。

「総力戦」は大亀裂で対峙したボスモンスターとの再戦を通じて報酬を獲得できるコンテンツで、全3種のボスが登場します。

ボスごとに1チーム、計3チームを編成してプレイすることが可能です。

今回のプレシーズン期間中には、銀河系災害の次期シーズンであるシーズン3「銀河に響く歌声」のシーズンカオスを事前に体験でき、セーブデータも獲得可能なプレビューが実施されます。

また、パートナーシステムの全体的な改善や戦闘員特典ロビー、ユニグラムの新規ストーリーも追加されます。

さらに、プレシーズンおよび新規戦闘員の実装を記念した様々なイベントも開催されます。

まず、4月29日(水)まで実施される「オペレーション：ファイアブレイク」では、カオスをプレイして報酬を獲得でき、保有している戦闘員のセーブデータを消費して戦闘に役立つ「位相投影」効果を有効化できます。

報酬としてクリスタルをはじめとする成長素材を獲得できます。

「翼の先に宿る愛」は、新規★5戦闘員ディアナの実装を記念したイベントで、ディアナとともに事件を解決しながら期間限定の実績および報酬を獲得できます。

このほか、サービス開始から半年を記念した「ハーフアニバーサリー事前イベント」では、専用案内ページが公開され、エーテル消費量に応じて報酬を獲得できます。

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は、「今回のプレシーズンでは、より楽しんでいただけるよう、前回以上に様々なコンテンツとイベントを用意しました。まもなく開催されるハーフアニバーサリーイベントとシーズン3「銀河に響く歌声」にも、ぜひご期待ください。」と述べました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/