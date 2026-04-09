Heyオープン25周年を記念したイベント『秋葉原「Hey」25周年大記念祭』2026年4月29日(水・祝)に開催決定！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、秋葉原「Hey」の25周年を記念して2026年4月29日（水・祝）10:00～17:00に秋葉原「Hey」上階・5F特設会場にて『秋葉原「Hey」25周年大記念祭』を開催いたします。

秋葉原「Hey」25周年大記念祭

WEB特設ページ URL: https://www.taito.co.jp/event/001606

〈イベント内容〉

・第1部: 「バトルガレッガ」大会 （LIVE配信あり）

・第2部: ZUNTATA 40周年プレミーティング～トーク＆ミニライブ～（LIVE配信なし）

・終日:物販コーナー グッズ販売／タイトー スカジャン新作受注会

第1部、第2部とも入場無料 ／ 参加費無料です。みなさまのご来店心よりお待ちしております！

- シューティングゲーム大会 10:00～

秋葉原「Hey」25周年と、（おそらく）「Hey」オープン時から稼働を続けている「バトルガレッガ」（1996年発売）30周年を記念したシューティングゲームの大会を開催いたします。

【予選】

・4/29に実施される本大会・本選へ進出する方法は2パターンございます。

【事前予選】

・2026年4月15日（水）～2026年4月21日(火)の1週間、「Hey」2Fで稼働中の「バトルガレッガ」配信台（2台）にて予選を実施、成績上位者から本選出場者6名・補欠枠2名・計8名を選出いたします。

【当日予選】

・2026年4月29日（水）10：00～12:00、「Hey」上階・5Fイベント特設会場に設置されている「バトルガレッガ」にて当日枠予選を実施、成績上位者、上位2名が本選出場者となります。

＜使用機材＞

「Hey」2Fで稼働中の「バトルガレッガ」 ※2台体制で稼働予定 ※連射装置あり

【大会/事前予選エントリー方法】

日 時: 2026年4月15日（水）～2026年4月21日（火）

※エントリー可能時間帯:各日10:00～21:00まで

場 所: 秋葉原「Hey」2F「バトルガレッガ」筐体（2台 ※2台とも配信台となります）

エントリー方法:

- 「バトルガレッガ」を1人プレイモードでプレイします。（通常稼働 / プレイは有料となります）1面クリア時のスコアを撮影します。※2台稼働中のどちらの筐体でも可能です。※撮影した画像に2面で加算されたスコアが含まれる場合はエントリー不可となります。- 撮影した画像とエントリー情報をハッシュタグ「#ガレッガHey」と共に「X」(旧Twitter)にポストします。

〈エントリー情報〉※全て必須項目です。

1.プレイヤー名

2.使用機体名

3.画像撮影日時:月/日/時/分

4.スコア

5.ハッシュタグ #ガレッガHey

【結果発表】

4月23日(木)中に秋葉原Hey公式Xアカウントより発表いたします。

※成績上位者から本選出場者6名・補欠枠2名・計8名を選出～プレイヤー名を発表いたします。

※本選出場者・補欠枠に選出された方への個別の連絡は行いません。

※本選出場者・補欠枠に選出された方で4/29当日、何らかの理由で本選に出場できなくなった方は、「Hey」までお電話、または秋葉原Hey公式Xアカウント宛てにDMにてご連絡ください。

※本選出場者が当日欠席された場合、補欠枠のスコア上位の方から本選出場者を決定させていただきます。

【大会/当日予選エントリー方法】

※事前予選で本選に選出されている方の参加/プレイはできません。補欠枠の方は参加可能です。

日時:2026年4月29日(水)10：00～12:00

場所:秋葉原「Hey」上階・5F特設会場内「バトルガレッガ」筐体(2台)

エントリー方法:

- 「バトルガレッガ」を1人プレイモードでプレイ(無料)し、1面クリア時のスコアを撮影します。※2台稼働中のどちらの筐体でも可能です。※撮影した画像に2面で加算されたスコアが含まれる場合はエントリー不可となります。- 撮影した画像とエントリー情報をハッシュタグ「#ガレッガHey」と共に「X」(旧Twitter)にポストします。

〈エントリー情報〉※全て必須項目です。

1.プレイヤー名

2.使用機体名

3.画像撮影日時:月/日/時/分

4.スコア

5.ハッシュタグ ＃ガレッガHey

下記は予選の対象外とさせて頂きます。予めご了承ください。

・エントリー情報に入力漏れ/ミスがある場合

・1面クリア時のスコアが判読できる画像が添付されていない場合

・秋葉原Hey公式Xアカウント(＠TAITO_Hey)をフォローしていない場合

・エントリーするご自身の「X」アカウントを非公開に設定されている場合

・事前予選受付期間中に、御自身のエントリー投稿を取り消した場合

・ご自身のプレイではないスコア、1クレジットでのプレイではないスコアでのエントリーがあった場合

・エントリー不可の時間帯でのプレイの場合。

※21時以降はYouTubeに動画アーカイブが残りません。

【大会 本選概要】

会 場:秋葉原「Hey」上階・5F特設会場

司 会:Hey高崎店長

実 況 / 解 説:「バトルガレッガ」プレイヤー Demon Yamanaka氏、keNtARO氏

本選は13:00からを予定しており、YouTube タイトー秋葉原「Hey」チャンネルでのライブ配信を行います。

※先着順でご入場いただきます。

スタッフが列整理を行いますのでスタッフの指示に従いご入場ください。

※お座席には限りがございます。ご来場者多数の場合は立ち見となります。

立ち見スペースも満員となった場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。

あらかじめご了承の上ご来場ください。

【本選について】

・秋葉原「Hey」上階・5F特設会場内に「バトルガレッガ」筐体2台を設置いたします。

・2人同時プレイで4名様同時にプレイいただきます。

・着席位置はクジ引きで決定します。

※隠しキャラ使用は可能ですが、2P側プレイヤーがコマンドを入力し、やり直しは不可とします

・1面クリア時の点数を比較し、上位2名が準決勝に進出となります。

【準決勝戦について】

・「バトルガレッガ」各筐体1人プレイで2名様同時にプレイを開始します。

・1面クリア時のスコアが高い方が決勝進出となります。

【決勝戦について】

・「バトルガレッガ」各筐体1人プレイで2名様同時にプレイを開始します。

・2面クリア時のスコアが高い方が勝者/優勝となります。

- 第2部 ZUNTATA 40周年プレミーティング～トーク＆ミニライブ～ 15:30～

2027年に創立40周年を迎えるタイトーサウンドチーム「ZUNTATA」が、一足早いアニバーサリーイベントを開催いたします。新旧楽曲を演奏するミニライブと、普段とはちょっと違った切り口のトークショーをお届けします。

当日、会場で「ZUNTATA」のCDやグッズをお買い上げいただいた方は「ZUNTATA」イベント終了後のサイン会に参加できます。

出 演:石川勝久(ZUNTATA)、MASAKI(ZUNTATA)、戸田高太郎(ZUNTATA)

※YouTubeでの配信はございません

※先着順でご入場いただきます。

第2部開場前にスタッフが列整理を行いますのでスタッフの指示に従いご入場ください。

なお、お座席には限りがございます。ご来場者多数の場合は立ち見での観覧となります。

立ち見スペースも満員となった場合は入場をお断りさせていただく場合がございます。

あらかじめご了承の上ご来場ください。

※サインは当日会場でお買い上げいただいた商品のみとさせていただきます。

- 特設物販コーナー 10:00～17:00

4月29日(水・祝)限定で、秋葉原「Hey」4F踊り場に特設物販コーナーを設置いたします。

イベント当日初売りとなる新作アイテムや、初お披露目となる「スカジャン」新作2種のご予約も承ります。限定販売品、先行販売品を多数ご用意しています。

スペースインベーダー スカジャン Hey25th 前面スペースインベーダー スカジャン Hey25th 背面ダライアス スカジャン Ver.4 前面ダライアス スカジャン Ver.4 背面ZUNTATA40周年記念 歴代ロゴ アクリルスタンド 4種セット

【販売予定アイテム】

・ご予約商品/受注生産品 スペースインベーダー スカジャン Hey25th ※サンプル展示あり

・ご予約商品/受注生産品 ダライアス スカジャン Ver.4 ※サンプル展示あり

・ダライアス 40th Tシャツ（グリーンコロナタス）

・Hey 25th Tシャツ(金魚店長)

・バトルガレッガ×ダライアス Hey25周年記念コラボTシャツ

・ハードコアチョコレート 別注Tシャツ3種「電車でＧＯ！」「奇々怪界」「タイムギャル」

・ZUNTATA40周年記念 歴代ロゴ アクリルスタンド 4種セット

・ZUNTATA音楽CD 各種

※当イベントで販売したアイテムは、後日「タイトーステーション eストア」で販売する場合がございます。

※スカジャンはご予約商品/受注生産品となります。後日「タイトーステーション eストア」でもご予約を受け付けます。

当日はイベント限定価格(10%OFF)にてお求めいただけます。(お支払い方法は現金のみとなります)

※「スカジャン」はサイズ確認用のサンプルを試着可能です。

【関連URL】

WEB特設ページ https://www.taito.co.jp/event/001606

秋葉原「Hey」店舗情報 https://www.taito.co.jp/store/00001703

タイトー公式サイト https://www.taito.co.jp/

【権利表記】

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

■「TAITO」、「TAITO ロゴ」「タイトーステーション」および「ZUNTATA」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

■その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。