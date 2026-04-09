アパレルECの勝ち方が変わった。AIで画像を作る無料説明会

株式会社antiqua

株式会社ANTIQUA AI（本社：大阪府和泉市、代表取締役：フッサム ワファ）が提供する、

アパレルEC向けAIサービス「ModaAI（モダエーアイ）」は、基本操作と使い方を整理できる無料オンライン説明会を4月16日（水）・28日（火）に開催いたします。

「これ、何ができるの？」という段階の方でもご参加いただける内容で、フリープランをご利用中の方はもちろん、初めての方にもご参加いただけます。

まずは、どんなものかを見てください

【無料オンライン説明会】 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe79UuBAel_ZimtsMC0PrrIzV7Ufgu8PBkqx6ofZLg7J6zpsQ/viewform

Moda AIは、AIを活用してファッション画像を生成できるサービスです。

洋服の画像から、モデル着用イメージを作成したり、背景やスタイルを変えた複数のビジュアルを生成することができます。

これまで撮影が必要だった工程を、オンライン上で完結できます。

一方で、

「触ってみたけど使い方が分からない」

「何がどこまでできるのか判断できない」

と感じたまま止まっている方も少なくありません。

本説明会は、そうした状態を整理するための場です。

▼ 1枚の素材から、ここまで変わる

撮影を行わなくても、商品画像から着用イメージを生成することが可能です。

バリエーション展開もその場で

「平置き画像 → 着用イメージ」という変換が、オンライン上で完結！

同じアイテムでも、スタイリング・背景・雰囲気を変えた複数パターンを生成できます。

・商品画像からモデル着用イメージを生成

・スタイリングやポーズのバリエーション作成

・背景やシチュエーションの変更

・1つの素材から複数パターンの画像展開

撮影・モデル手配・ロケーション準備といった工程を省略しながら、ビジュアル制作の選択肢を広げることができます。

フリープランでできること、その先にあるもの

Moda AIは、無料のフリープラン（最大10枚）から利用できます。

まずは、実際に画像を生成しながら、「どんなことができるのか」を体験することが可能です。

一方で、使い始めていく中で

・もう少し枚数を試したい

・パターンを増やして比較したい

・継続的に使えるか検討したい

といった変化が出てくる方も少なくありません。

Moda AIでは、そうした使い方に応じて、複数のプランをご用意しています。

「どう使うか」が見えてくる60分

説明会では、フリープランでできる範囲を整理しながら、「もう少し使ってみたい」と感じたときに

どのような選択肢があるのかを具体的にご紹介します。

無理に移行を前提とするものではなく、ご自身の使い方に合うかどうかを判断するための内容です。

・基本的な操作の流れ

・どのように画像が生成されるのか

・実際の活用シーン（EC・SNSなど）

・各プランの違いと考え方

「なんとなく触った状態」から、「どう使うか判断できる状態」になることを目的としています。

料金プラン

・ベーシック：6,800円（50枚）

・スタンダード：55,000円（500枚）

・プロ：100,000円（1,000枚）

・エンタープライズ：230,000円（3,000枚）

・プレミアム：350,000円（5,000枚）

・プラチナ：580,000円（10,000枚）

※フリープラン（無料・最大10枚）あり

開催概要

開催形式：オンライン開催（事前登録制）

開催日程：

・4月16日（木）15:00～16:00

・4月28日（火）15:00～16:00

所要時間：約60分（説明＋質疑応答）

参加費：無料

対象者：

・アパレル・物販EC事業者ブランド運営

・商品担当者撮影

・モデル手配に課題がある方

・ModaAIを使っている／検討している方

Moda AIについて

【無料オンライン説明会】申し込みはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe79UuBAel_ZimtsMC0PrrIzV7Ufgu8PBkqx6ofZLg7J6zpsQ/viewform

Moda AIは、ファッション領域に特化した画像生成AIです。

商品画像をもとに、多様なビジュアルを生成できるため、撮影に依存しない新しい制作フローを実現します。

「どんな画像が作れるのか、もう少し具体的に見てみたい」という方に向けて、

実際にModa AIで生成した画像や活用事例を、公式Instagramで随時公開しています。



“テキストでは伝わりにくい部分”を中心に実際に、生成したモデル着用画像の紹介を公式Instagramでも発信しています。

説明会参加前の参考情報として、ぜひご覧ください。

▶ ANTIQUA AI公式Instagram：@antiqua_ai_official

■ 申込・お問い合わせ

サービスサイト：https://antiqua.ai/index.html

運営会社：ANTIQUA AI

お問い合わせ：press@antiqua.co.jp

※土日・祝日は休業日のため、お問い合わせへのご対応は平日9:00～18:00となります。

あらかじめご了承くださいませ。

「なんとなく気になる」で止まっている方へ。

まずは、理解するところから。

無料説明会で、その全体像をご確認ください。

株式会社 antiqua

antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。

関連URL

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/