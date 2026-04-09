〔イル ビゾンテ〕HOME COLLECTION ｜TENUGUI 発売のお知らせ

株式会社ルックホールディングス(C)IL BISONTE

株式会社ルックが展開するイタリア・フィレンツェ発バッグ・革製品ブランド「IL BISONTE（イル ビゾンテ）」は、ホームコレクションの新作として、てぬぐいを発売いたします。

てぬぐいは、日々の暮らしに自然と溶け込みながら、さりげなく上質な時間を支えてくれる日本の布。

明治時代から受け継がれる染めの技法「注染（ちゅうせん）」を用いてつくられ、その日の天候や気温、湿度によって、同じ染料でも一つひとつに豊かな発色の違いが現れます。

軽やかに乾く心地よさ。使い重ねるほどに風合いが増し、時間とともに生まれるほつれや柔らかな手触り。

実用性の高い道具としてはもちろん、包む・飾る・贈るなど、自由な発想で楽しめるのも魅力のひとつ。肩ひじを張らずに使えて、どこか美しい。

ランダムに配されたバイソンロゴ、イル ビゾンテを象徴するオーセンティックな柄と鮮やかな色彩で、暮らしの中にささやかな豊かさをもたらします。

日本が誇る職人技と、大切に受け継がれてきた伝統技術をぜひ最新のコレクションでお楽しみください。

ご使用にあたっての注意事項

※製品の特性上、使い始めは余分な染料を洗う際に色落ちが生じる落ちるため、ご使用前に水通しをおすすめします。

水通しとは、洗剤やお湯は使わずたっぷりの水で「手洗い」することを指します。

※水通し後は、陰干しを推奨します。また、濡れたままでの放置はおやめください。

※製品の特性上、両端にほつれが発生します。5mm～10mmのところで自然にほつれにくくなります。

※稀に、てぬぐいから独特な匂いがすることがあります。その匂いは染料由来であることが多いため、何度か洗って使用するうちに軽減していきます。安心してお使いください。

〔TENUGUI詳細〕

取扱い店舗：イル ビゾンテ全国ストア、イル ビゾンテ公式オンラインストア

取扱い内容： 2 型

価格帯： てぬぐい2,640円～3,300円

公式サイト： https://ilbisonte.jp/news/?path=20260409120000

〔IL BISONTEについて〕

イタリア発バッグ・革製品ブランド。1970年、創業者 「ワニー・ディ・フィリッポ」が、その妻とフィレンツェでスタートさせてから、現在はヨーロッパのみならず、ニューヨーク、パリ、日本などにオンリーショップを展開しています。タンニン鞣しを施した良質なレザーは、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほどにエイジングが楽しめます。

〔かまわぬについて〕

1990年設立、てぬぐい専門店「かまわぬ」は「特別に何のお構いも出来ませんが 気軽にお立ち寄りください」という意味を込め、日本の伝統文化に基づいたものづくりを行っている。

主力商品のてぬぐいをはじめ、風呂敷、バンダナ、扇子、日傘など、人々の暮らしと心を豊かにするアイテムを取り揃える。